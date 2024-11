Un noto sceneggiatore sta lavorando a una nuova trilogia di Star Wars: ecco cosa sappiamo

Star Wars: a cosa guardare per la nuova trilogia

Prima di tutto se i film di Kinberg saranno effettivamente realizzati. D’altronde, nel corso degli anni sono stati annunciati molti progetti legati al mondo Star Wars che poi non si sono concretizzati. Tra questi spicca la trilogia del regista di Gli ultimi Jedi Rian Johnson, un Rogue Squadron di Patty Jenkin e una trilogia dai creatori di Game of Thrones David Benioff e DB Weiss. Anche lo spin-off di The Mandalorian Rangers of the New Republic, un film di Rise and Fall of Jabba The Hutt di Guillermo del Toro e un film da solista su Boba Fett sono rimasti tutti bloccati.

Background

Secondo Box Office Mojo, Star Wars è il secondo franchise cinematografico che ha riportato i guadagni più alti di sempre, (Marvel, che ha sostanzialmente più film, è il più alto in assoluto). Tra 11 film e varie proiezioni speciali e riedizioni, Star Wars ha incassato più di 10 miliardi di dollari a livello globale da quando Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza è uscito nel 1977. Peraltro, quell’anno è stato il film con i maggiori incassi al botteghino mondiale, superando di oltre il doppio il secondo classificato Il bandito e la “Madama”.

Sono stati realizzati diversi programmi TV nell’universo di Star Wars, tra cui The Clone Wars, Young Jedi Adventures e The Mandalorian, quest’ultimo realizzato per la Disney dopo che la stessa società ha acquistato Star Wars per una cifra riportata di 4 miliardi di dollari nel 2012. The Mandalorian è la serie Disney+ più vista di tutti i tempi e Star Wars realizza oltre 1 miliardo di dollari di vendite al dettaglio annuali, ha detto quest’anno la Disney agli azionisti.

Star Wars in cifre

937 milioni di dollari. È quanto ha incassato nel 2015 al botteghino Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza, il primo nuovo film di Star Wars” dopo oltre un decennio. Si è trattato del capitolo che ha riportato l’incasso più alto di sempre del franchise.