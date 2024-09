Jet Hr ha raccolto 12 milioni per semplificare la burocrazia aziendale

Jet Hr, startup fondata da Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino per abbattere la burocrazia legata al lavoro e alla gestione dei dipendenti ha chiuso un seed round di 12 milioni. Così, la raccolta complessiva è arrivata a 16,7 milioni. Picus Capital, società di venture capital internazionale, ha agito come lead investor.

Jet Hr è nata per supportare le aziende nella gestione della burocrazia, con una piattaforma tecnologica e consulenti del lavoro. Tra le funzionalità l’autorizzazione del payroll (elaborazione di buste paga, assunzioni) e le attività amministrative conseguenti. In soli 12 mesi di attività ha già oltre 300 aziende clienti, tra cui pmi e startup fino a società multinazionali, anche quotate, come HelloFresh o Octopus Energy.

L’aumento di capitale di Jet Hr

L’aumento di capitale, si legge nella nota stampa, supporterà la crescita dell’organico, che conta oggi 70 dipendenti, oltre che per lo sviluppo della piattaforma, che fa parte di quel 10% dei Saas (software as a service) a più rapida crescita al mondo. Inoltre, sarà aggiunta la funzionalità di gestire attraverso la piattaforma, non solo i dipendenti ma anche i lavoratori autonomi a partita iva.

Gli investitori esistenti Exor Ventures e Italian Founders Fund hanno partecipato al round incrementando la propria quota. Hanno investito anche Diego Piacentini, David Clarke, Tony Jamous e Felix Blossier, completando la rosa di imprenditori del digitale e di alcune delle più grandi famiglie industriali come Benetton, Berlusconi e Moratti, entrati con i propri veicoli di investimento, e che si sono raccolti attorno a Jet Hr nel round pre-seed.

Marco Ogliengo, ceo di Jet Hr, ha detto: “E’ fondamentale per il futuro del nostro Paese avere un’economia forte. Il nostro contributo, supportati dai nostri investitori, sarà liberare le imprese dalla burocrazia inutile così che possano correre.”

Francesco Scalambrino, co-founder e product lead di Jet Hr, ha aggiunto: “Tra le tante soddisfazioni di questo primo periodo, metto in cima l’entusiasmo di chi ha adottato la nostra soluzione e torna da noi descrivendo la scelta come una svolta per la propria attività. Risparmiano davvero tempo ed energie preziose, ma soprattutto comprendono la situazione di ogni singolo dipendente con chiarezza. Lo stesso peraltro vale per i lavoratori stessi. Grazie alla fiducia degli investitori con le nuove risorse continueremo nello sviluppo di tante nuove funzionalità e integrazioni determinanti a portare ulteriore valore ai nostri clienti”.

