Perché Re d’Italia Art è il partner strategico per collezionisti e artisti

Da oltre un decennio valorizza le opere di alcuni dei più importanti artisti italiani, mettendoli in contatto con i maggiori collezionisti e fornendo loro una consulenza anche economica e finanziaria che va oltre la semplice compravendita di opere d’arte. Porsi come trait d’union tra i diversi segmenti di una filiera così complessa e articolata, diventando alleato insostituibile di artisti e collezionisti, è la mission di Re d’Italia Art, società salernitana fondata nel 2013 e da allora presieduta da Marco Giordano.

Il brand ha presto sviluppato una reputazione solida grazie alla sua capacità di connettere efficacemente il talento artistico italiano con il mercato internazionale. Anche se le sue radici sono ben salde in Italia, la vocazione di Re d’Italia Art e il suo raggio d’azione sono ben presto diventate di respiro internazionale, andando così a offrire una platea ben più vasta agli artisti del nostro Paese.

L’approccio di Re D’Italia Art

Oggi la società ha sedi e ha tenuto esposizioni in tutto il mondo: da Londra a New York, da Miami a Los Angeles, fino a San Paolo del Brasile, Monaco di Baviera (dove nel maggio 2014 si è tenuta la prima mostra internazionale), Dubai e Parigi. Non solo Re d’Italia Art promuove artisti italiani, ma facilita anche l’accesso a un pubblico globale, offrendo visibilità e opportunità di crescita senza pari. “La nostra missione”, dice Giordano, che è ceo e fondatore, “è diventare il punto di riferimento per la valorizzazione delle opere d’arte attraverso una consulenza personalizzata che abbraccia aspetti economici e finanziari”.

Uno degli elementi distintivi di Re d’Italia Art è la sua rete di art dealer, composta da più di 80 collaboratori che operano con precisione e competenza per analizzare il portafoglio artistico dei clienti. Questo lavoro permette di tutelare, consolidare e incrementare il valore delle opere, garantendo così ai collezionisti la massima redditività. L’approccio della società non si limita alla valutazione e alla vendita delle opere: Re d’Italia Art offre un servizio di consulenza economico-finanziaria che guida i clienti in ogni fase del processo di investimento artistico. La cura meticolosa di ogni dettaglio assicura che anche i meno esperti possano navigare nel mercato dell’arte con sicurezza e successo.

La passione per l’arte

Re d’Italia Art non è solo un’azienda, ma un movimento che nasce dalla passione per l’arte di Giordano, ispirato dall’impatto emotivo di un quadro di Mimmo Rotella. “Una sua opera ha completamente cambiato la mia vita, donandomi un grande impulso affinché anche altre persone potessero sperimentare il potere emotivo dell’arte”, racconta. “Ecco perché voglio dare a tutti la possibilità di trascorrere ogni giorno della propria vita con l’opera d’arte che li ha emozionati così come accaduto a me. Siamo convinti che l’arte non può essere separata dalla vita quotidiana perché soddisfa un desiderio espressivo ancestrale degli esseri umani”.

Attraverso un network internazionale di professionisti, Re d’Italia Art coglie e anticipa i cambiamenti del mercato, dando visibilità agli artisti sui palcoscenici più prestigiosi. “Decodifichiamo i linguaggi dei nostri artisti per condividerne le più intime emozioni. Le loro opere hanno una forza coloristica e un vissuto che ci svelano piccoli cammei ora giocosi e spensierati, ora tenebrosi e drammatici. Si alternano lampi luminosi con tecniche minuziose a toni più cupi e fortemente espressivi. L’esperienza artistica ha rappresentato e rappresenta tuttora la risposta o quantomeno lo stimolo a risolvere le problematiche che si presentano verso i nuovi impulsi creativi e cambiamenti sociali”.

La consulenza economica e finanziaria

Tra i servizi offerti da Re d’Italia Art non c’è solo la compravendita di opere d’arte in sé – che siano dipinti di arte antica, quadri, libri di lusso, enciclopedie, sculture e bassorilievi, monete e medaglie – ma anche una consulenza economica e finanziaria (art buying e art investment) e l’allestimento di mostre e fiere internazionali, così come la creazione di aste e cataloghi. Dalla stima preliminare delle opere fino al supporto nella vendita, Re d’Italia Art si pone come il partner ideale per chi intende muoversi nel campo dell’arte.

“La vendita delle opere dei nostri artisti e dei nostri clienti viene seguita costantemente attraverso servizi di consulenza economico-finanziaria, oltre che attraverso vari canali di pubblicazione. Ogni aspetto del processo di vendita viene curato nei minimi particolari, consentendo a ciascun utente, esperto o meno, di acquistare o vendere in assoluta sicurezza”, aggiunge Giordano.

Gli artisti seguiti

L’elenco degli artisti seguiti in esclusiva dalla società salernitana è vasto e comprende nomi come Lusi Dì, Antonello Capozzi, Carlito T., Alessandra Greco, Joiaman, Elvio Marchionni, Mattia Montone, Deborah Napolitano e Lucio Oliveri. E ancora: Giovanna Orilia, Paola Ruggiero, Domenico Villano, Nathaly Caldonazzo e Luna Berlusconi. Oltre a questi, il carnet di Re d’Italia Art comprende anche alcuni tra i nomi più conosciuti dell’arte contemporanea italiana e internazionale, da Alighiero Boetti ad Alberto Burri, da Michele Cascella a Giorgio De Chirico, da Filippo De Pisis a Lucio Fontana, fino a maestri del calibro di Renato Guttuso, Mimmo Palladino, Michelangelo Pistoletto e Giò Pomodoro.

Finora sono tanti i clienti che si sono affidati alla società, che dal 2013 a oggi ha organizzato innumerevoli iniziative tra mostre ed esposizioni in diversi paesi, partecipando a prestigiose fiere d’arte internazionale. Re d’Italia Art dà appuntamento a collezionisti, appassionati e artisti a Red Dot Miami, nell’ambito di Art Basel Miami, dal 4 all’8 dicembre 2024, presentando le novità artistiche oltre a un nuovo catalogo Collezioni Private d’Arte Italiana. Con un track record di oltre 65 iniziative tra mostre ed esposizioni dal 2013 ad oggi, la società continua a essere un punto di riferimento essenziale nel mondo dell’arte.

