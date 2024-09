Tutti i protagonisti del party della Forbes Women’s Week a Palazzo Parigi

Si è conclusa venerdì 27 settembre la quarta edizione della Forbes Women’s Week, format che da quattro anni riunisce a Milano manager, imprenditrici e creative italiane.

E proprio a completamento della nuova edizione si è svolto a Palazzo Parigi il party per celebrare le 100 donne di successo scelte da Forbes nella sua annuale classifica. Tema chiave della serata: la leadership al femminile.

Il significato di leadership

Dopo uno speech di Elisabetta Giazzi, direttrice marketing di Porsche Consulting, che ha raccontato il suo intervento al NATO Defense College, ci sono state due tavole rotonde.

Le due tavole rotonde: le speaker del primo panel

Ad aprire le danze Nicoletta Luppi, presidente e ceo di MSD Italia.

Grazie alla leadership e all’impegno di Nicoletta Luppi nello sviluppo delle donne leader e nella diversità di genere, MSD Italia è stata una delle prime aziende a eliminare il divario retributivo di genere. Le donne in azienda rappresentano oggi il 100% del board, il 60% dell’occupazione totale, il 50% del leadership team, il 74% delle nuove assunzioni e il 70% delle promozioni.

Poi è stato il turno di Giuseppina Violante, managing director di Sky Media. Con una vasta esperienza nel mondo beauty, Violante ha raccontato quanto sia stato sfidante cambiare settore e mettersi “alla prova” in un contesto nuovo.

Ora la manager ha concentrato il riassetto del business di Sky Media su 3 driver: innovazione tecnologica, contenuto e distribuzione.

Ana Mazzeo, managing director di Wobi, ha poi approfondito il concetto di leadership e leader carismatica: la sua storia, fatta di tanti viaggi ed esperienze dall’Argentina all’Italia, ne è infatti la perfetta sintesi.

A concludere il primo panel è stato infine l’intervento di Francesca Airoldi, chief business officer di Condé Nast Italia. Le abbiamo chiesto in cosa consiste il suo lavoro e cosa significa oggi fare cultura attraverso i media e “accontentare” le diverse generazioni di lettori.

La seconda tavola rotonda

Si parte con Irene Boni, ceo di Talent Garden che ha spiegato l’importanza di “rompere gli schemi” nel mondo del lavoro. Focus poi sulla difficoltà per le aziende di trattenere talenti e valorizzarne le idee.

Con Roberta Tondini, founder di Studio Tondini, si è parlato di creatività: il marchio di borse, che produce interamente in Italia, vuole ora affacciarsi ai mercati internazionali.

Marianna Carlini, founder di Master Communication, ha portato invece sul palco la sua esperienza nel mondo della comunicazione. Dopo quasi 20 anni di esperienza, nel 2019 ha creato l’agenzia pr Master Communication.

Con lei si è parlato di come si mantiene coerenza nella comunicazione e quali sono gli ingredienti per mantenere una comunicazione efficace e innovativa.

Valentina Cianci, head of sales marketing and business development di Ocs, è poi una consulente esperta con una forte conoscenza nel settore dell’Information Technology e dei servizi. Abbiamo parlato di come l’innovazione può giocare un ruolo cruciale per la parità di genere.

Raffaella Tavazza, dal 2022 ceo di Locauto, ha chiuso poi l’ultimo panel raccontando il suo percorso professionale nell’azienda, iniziato nel 2005, che l’ha vista crescere partendo dalla gestione dei rapporti con i clienti per poi passare all’ambito commerciale.

