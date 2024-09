That’s Amore Capri: il calendario di eventi e iniziative di ottobre

That’s Amore Capri è giunta alla sua quinta edizione. La rassegna che porta sull’Isola eventi culturali, di alta cucina e grandi spettacoli, è nata con l’obiettivo di valorizzare Capri non solo nei mesi estivi. Ecco perché il calendario della kermesse del mese di ottobre, periodo in discesa per il turismo dell’isola, è invece ricco di eventi e iniziative per tutti i gusti.

Il sostegno a Fondazione Soleterre

“Tutto questo”, spiega Valerio Pagano, direttore artistico della kermesse, “è possibile grazie alla collaborazione dei nostri partner, fra cui Autosantoro, con cui condividiamo i valori, tra cui quello della solidarietà”. That’s Amore Capri, infatti, nasce anche con l’obiettivo di sostenere la Fondazione Soleterre, che lavora per il riconoscimento e l’applicazione del diritto alla salute nel suo significato più ampio. Oltre a fornire cure e assistenza medica, si impegna per la salvaguardia e la promozione del benessere psico-fisico per tutte e tutti, sia a livello individuale che collettivo, ad ogni età e in ogni parte del mondo.

Il programma di ottobre

“Io e gli altri soci dell’associazione”, prosegue Pagano, “abbiamo ideato un programma importante per questo mese fuori stagione, ricco di appuntamenti di alto profilo. Si parte con la cena Fra le stelle di Dentecala al ristorante Da Tonino, realizzata a quattro mani da Salvatore Aprea con lo chef Giuseppe Iannotti. Tornano poi anche gli eventi culturali, con il giro dell’isola al tramonto dal titolo Storia delle grotte fantastiche dell’Isola di Capri condotto dal prof. Renato Esposito.

Tra le novità della kermesse 2024 spicca il secondo evento firmato #gentedellanotte. Dopo il successo di agosto, che ha visto brillare le stelle della dance al Rumore, l’energia di #gentedellanotte si rinnova e si intensifica.

Siamo entusiasti di annunciare un evento straordinario che si svolgerà al VV Club: ospite d’onore sarà dj Molella, il maestro che, con i suoi ritmi travolgenti, sa far danzare i cuori di migliaia di persone. Sarà lui a guidarci in un viaggio sonoro indimenticabile, a farci vibrare e a unirci, trasformando la notte in un’esperienza collettiva di pura gioia.

A chiusura di questo ricco mese di eventi, l’appuntamento attesissimo da turisti e non, ovvero la cena di gala al ristorante Da Paolino, nella cornice dell’iconico limoneto del ristorante. “Il menù, ideato appositamente per l’evento della famiglia Di Martino, delizierà i tanti ospiti della charity dinner di Capri più attesa dell’anno. Superospite della serata sarà il mattatore Nino Frassica, uno dei personaggi più importanti della storia della tv in Italia, che con il suo irresistibile humour e la sua personalità travolgente regalerà al pubblico momenti indimenticabili di divertimento e allegria. Ospiti musicali, invece, saranno i Gemelli Diversi, e non mancheranno altre sorprese”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .