I 6 aeroporti più belli del mondo per design e impatto ambientale

L’aeroporto internazionale di Zayed, ribattezzato nel febbraio 2024 in onore di Sheikh Zayed, il fondatore degli Emirati Arabi Uniti, è un gioiello di architettura moderna e tecnologia. All’interno, numerose reference che rimandano al deserto, al mare, alle città e alle oasi.

L’aeroporto può gestire flussi continui fino a 11mila passeggeri all’ora e si distingue per la scelta dei materiali, con una grande percentuale di acciaio e legno riciclati.

Felipe Ángeles International Airport – Zumpango, Messico

-Felipe Ángeles International Airport © Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles -Felipe Ángeles International Airport © Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles -Felipe Ángeles International Airport © Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Con la sua torre di controllo che ricorda un macuahuitl azteco, il nuovo aeroporto Felipe Ángeles è un omaggio alla cultura messicana.

Come la pietra del sole installata al centro del terminal, iconografia ispirata alla cultura e alla tradizione. L’allestimento interno mette in mostra il ricco patrimonio storico del Messico e invita i passeggeri a esplorare i diversi musei come parte di un viaggio del territorio. La struttura dispone di un giardino centrale di 4.300 m2 e molte aree verdi.

Changi Airport Terminal 2 – Changi, Singapore

Changi Airport - Terminal 2 © Boiffils Architectures Changi Airport - Terminal 2 © Boiffils Architectures Changi Airport - Terminal 2 © Boiffils Architectures

L’ampliamento del Terminal 2 nasce da un progetto di Boiffils Architectures in collaborazione con l’artista Patrick Blanc.

All’interno spicca The Wonderfall, un’enorme cascata digitale che precipita tra rigogliose pareti verdi. Oltre a un giardino interno, Dreamscape, c’è un cielo digitale che riproduce il tempo reale in tempo reale.

Suvarnabhumi Airport Midfield Satellite 1 – Bangkok, Thailandia

Suvarnabhumi Airport - Midfield Satellite 1 © Airports of Thailand Suvarnabhumi Airport - Midfield Satellite 1 © Airports of Thailand Suvarnabhumi Airport - Midfield Satellite 1 © Airports of Thailand

Il Satellite Concourse 1 dell’aeroporto di Suvarnabhumi è stato progettato come un’estensione naturale del terminal esistente. Si tratta di un grande edificio su quattro livelli con 28 gate di imbarco e un nuovo sistema sotterraneo automatizzato e ad alte prestazioni.

Il soffitto con motivo a rombi, con le sue nervature ad arco incrociate riempite con doghe color legno, ricorda i tradizionali modelli di tessuti di seta della Thailandia e le trame regionali di intreccio di cesti.

Logan International Airport Terminal E – Boston, Stati Uniti

Logan International Airport - Terminal E © AECOM_Ema Peter Photography Logan International Airport - Terminal E © AECOM_Ema Peter Photography Logan International Airport - Terminal E © AECOM_Ema Peter Photography

Il Terminal E si estende per 410 metri di lunghezza. La sua onda rossa orizzontale non è casuale: i quartieri più antichi di Boston sono in gran parte realizzati in mattoni rossi, che hanno dato il nome al colore Boston Red.

Kansas City International Airport – Kansas City, Stati Uniti

Kansas City International Airport © Kansas City Aviation Kansas City International Airport © Kansas City Aviation Kansas City International Airport © Kansas City Aviation

Skidmore, Owings & Merrill (SOM) è un collettivo che costruisce principalmente grattacieli e uno degli studi di architettura e design più prestigiosi al mondo.

Ed è la realtà che si è occupata dell’aeroporto internazionale di Kansas City, nel Missouri. Si tratta del più grande progetto infrastrutturale nella storia di Kansas City.

