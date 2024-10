L’investitore Ben Horowitz si rivolta contro Trump: farà una donazione “significativa” a Kamala Harris

Ben Horowitz e sua moglie faranno una donazione “significativa” alla vicepresidente Kamala Harris, secondo un tweet del co-fondatore della Andreessen Horowitz. Un’inversione di tendenza notevole rispetto al suo sostegno all’ex presidente Donald Trump annunciato la scorsa estate, quando Trump sembrava allontanare personaggi chiave della tecnologia dal Partito Democratico.

Fatti principali

La decisione di Horowitz e sua moglie di donare alla Harris è stato indirizzato in un’e-mail ai dipendenti della sua società di capitale di rischio Andreessen Horowitz , secondo Axios, che per primo ha riportato le news.

, secondo Axios, che per primo ha riportato le news. L’e-mail è stata poi pubblicata da Horowitz, che ha affermato che lui e sua moglie, Felicia, conoscono la Harris da più di 10 anni ed è stata “una grande amica per entrambi in quel periodo”.

Il messaggio di supporto di Horowitz non è stato esente da critiche nei confronti della Harris e del presidente Joe Biden. L’investitore ha affermato infatti che la sua campagna deve ancora dichiarare formalmente le sue intenzioni con le loro politiche tecnologiche e che “l’amministrazione Biden è stata eccezionalmente distruttiva sulla politica tecnologica in tutto il settore”.

Horowitz ha affermato nella sua e-mail che la sua azienda supporta solo i politici che sono allineati con la sua “Little Tech Agenda”, una dottrina che dà priorità all’emancipazione delle startup tecnologiche e critica le politiche e le pratiche anti-tecnologiche.

Anche il co-fondatore di Andreessen Horowitz, Marc Andreessen, aveva promesso il suo supporto a Trump insieme a Horowitz a luglio.

La citazione

“Come abbiamo affermato in precedenza, l’amministrazione Biden è stata eccezionalmente distruttiva sulla politica tecnologica in tutto il settore, ma soprattutto per quanto riguarda il settore crypto/blockchain e AI”, ha affermato Horowitz nell’e-mail. “Quindi, sebbene io sia molto fiducioso che l’amministrazione Harris sarà molto migliore, non hanno ancora chiarito le loro intenzioni”.

Background

Horowitz, che nella sua e-mail ha affermato che la Harris era amica della sua società di venture capital fin dagli esordi, aveva pianificato di sostenere Trump solo tre mesi fa, quando The Information ha riferito che lui e Andreessen avevano detto ai dipendenti che avrebbero fatto una donazione ai PAC che sostenevano Trump. I co-fondatori avevano promesso il loro sostegno a Trump prima che il presidente Joe Biden si ritirasse dalla corsa. In seguito avevano pubblicato un podcast in cui spiegavano le loro motivazioni per sostenere Trump.

Il sostegno di Horowitz e Andreessen a Trump era radicato nell’anticipazione dell’allentamento delle normative sulle criptovalute. I venture capitalist si sono uniti a un gran numero di magnati tech che hanno dato il loro sostegno a Trump quest’estate, tra cui il capo di Tesla Elon Musk, il co-fondatore di Palantir Joe Lonsdale e i dirigenti di Gemini Cameron e Tyler Winklevoss.

