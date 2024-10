Vodafone e Google insieme in una partnership miliardaria sull’intelligenza artificiale

Vodafone e Google hanno annunciato una partnership strategica decennale “da oltre un miliardo di dollari” per portare le tecnologie di Google nell’intelligenza artificiale “a milioni di clienti Vodafone in Europa e Africa”, supportati da Google Cloud e dai modelli Gemini di Google. L’accordo porterà archiviazione, sicurezza e assistenza IA ai clienti Vodafone in 15 paesi, oltre ai suoi partner in altri 45 mercati a livello mondiale, mentre Google utilizzerà i servizi di connettività fissa e mobile di Vodafone per migliorare la produttività della forza lavoro.

“Insieme, le due società metteranno nuovi contenuti e dispositivi alimentati dall’AI nelle mani di nuovi milioni di consumatori”, ha commentato Margherita Della Valle, ceo del Gruppo Vodafone. “Utilizzando questi servizi, i nostri clienti potranno scoprire nuovi modi di imparare, creare e comunicare, oltre a consumare contenuti TV, su una scala mai vista prima”.

Soddisfazione condivisa da Google. “La partnership con Vodafone contribuirà a portare i nostri prodotti e servizi IA più avanzati, inclusi i nostri modelli Gemini, a milioni di persone in Europa e Africa”, ha affermato Sundar Pichai, ceo di Google e Alphabet. “Sono entusiasta di vedere come i consumatori, le piccole imprese e le istituzioni legate a Vodafone utilizzeranno l’intelligenza artificiale generativa e Google Cloud per trasformare il modo in cui lavorano e accedono alle informazioni.”

Gli obiettivi

Un obiettivo chiave della partnership è aiutare i consumatori a sfruttare le ultime tecnologie hardware e digitali, comprese le applicazioni basate sull’IA e sul cloud. Google e Vodafone stanno lavorando per consentire a Vodafone di offrire prodotti in abbonamento YouTube e piani di abbonamento Google One, come piani di archiviazione e piani IA Premium ai consumatori, oltre a offrire una gamma di dispositivi Pixel e altri dispositivi Android. I due colossi collaboreranno per migliorare Vodafone TV (che è alimentata da Android TV), utilizzando le capacità avanzate dell’IA generativa di Google Cloud.

Con l’espansione della partnership, Vodafone utilizzerà Vertex AI, la piattaforma AI di Google Cloud pronta per le aziende, per costruire, implementare e scalare modelli di apprendimento automatico e applicazioni AI alimentate dai modelli Gemini di Google. Vodafone utilizzerà anche la piattaforma di operazioni di sicurezza di Google Cloud nello sviluppo di determinati prodotti e servizi per garantire ulteriormente che siano sicuri per progettazione, aiutando a mantenere i clienti al sicuro online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .