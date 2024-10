Ricerca artistica, competenze tecniche e creatività: così questa società di intrattenimento organizza spettacoli esclusivi

Creare magia, atmosfera, passione e bellezza, in forme d’arte multiformi per soddisfare il bisogno di emozioni. È questo uno degli obiettivi di EM Events, società di intrattenimento, guidata da Elisa Marai, che si occupa di organizzare cene di gala, presentazioni di prodotti, congressi, fiere e molto altro.

Progetti nati da un semplice schizzo su carta che portano la firma inconfondibile dell’azienda e quella degli artisti per trasformare l’immaginario in qualcosa di tangibile. Ricerca artistica, competenze tecniche, creatività e intelletto, uniti in un flusso continuo di studio e innovazione, sono solo alcuni dei pilastri su cui si fonda ciascuno dei progetti di EM Events, che traduce ogni esigenza in un concept artistico su misura per trasmettere l’essenza del brand. Forbes.it ha intervistato la founder Elisa Marai, che ha raccontato lo sviluppo della società, i prossimi progetti e gli obiettivi al livello aziendale e personale.

Come è nata l’idea di aprire EM Events e come si è sviluppata l’attività nel tempo?

L’attività è partita circa 15 anni fa. All’epoca non c’erano corsi di formazione in questo settore e mi sono dovuta aggiornare con gli anni. Oggi siamo un gruppo di 5 persone con diverse specializzazioni. Ci sono designer, producer, coreografe, coordinatrici, make up artisti e collaboratrici. Un team interamente al femminile che ricerca la bellezza in tutte le sue forme, prestando attenzione al dettaglio e all’eleganza. Ogni giorno ti confronti con persone che curano la propria immagine, oltre alla professionalità e alla qualità del servizio.

Cosa distingue la vostra attività da quella dei competitors?

EM Events punta a trasformare ogni evento in un’opera d’arte unica. Selezioniamo i migliori performer a livello internazionale e creiamo spettacoli su misura, dove ogni dettaglio, dalla scenografia ai costumi, è studiato dal nostro team per lasciare un’impronta indelebile. Basti pensare che il nostro laboratorio conta migliaia di capi realizzati a mano da stilisti italiani e internazionali. Coordiniamo e supervisioniamo ogni attività, assicurandoci che l’atmosfera rimanga elegante e d’impatto in tutte le fasi dell’evento. Partiamo da un concept creativo e dalle esigenze del cliente, creando con lui una partnership per elevare il brand ed esprimere gli elementi distintivi di ogni azienda.

In questi anni avete collaborato con numerosi brand di lusso.

I nostri eventi ci permettono di entrare in contatto con un target di persone capaci di distinguere la qualità degli artisti. Per me è molto importante lavorare con rappresentanti del settore del lusso. Non a caso in questi anni abbiamo collaborato con numerosi marchi esclusivi, come Ferrari, Bulgari, Porsche e Patek Philippe, solo per citarne alcuni. Tra gli ultimi progetti a cui abbiamo partecipato possiamo citare Most Powerful Chef 2024, evento di Forbes Italia dedicato agli chef più influenti della cucina italiana. L’evento è stato per noi un’importante vetrina.

Quali sono i prossimi progetti dell’azienda e quali gli obiettivi a livello personale?

Puntiamo a concretizzare partnership con wedding planner e hotel. Il consolidamento delle collaborazioni con alcuni fornitori selezionati ci ha permesso di raggiungere una certa tipologia di cliente. Per il 2025 puntiamo a una programmazione stagionale e tematizzata. Abbiamo in programma diversi progetti legati al dinner show a Milano, e un altro, di cui sarò responsabile, legato a un’operazione di talent scouting per una company di Dubai a tema made in Italy: dai costumi di scena agli attori, passando per lo studio del repertorio musicale. Un progetto che ci permetterà di esportare la cultura italiana in tutto il mondo. A livello personale, il mio sogno è quello di poter formare a livello universitario i giovani. Dopo 15 anni di esperienza, sento forte il desiderio di trasmettere le mie conoscenze nella formazione e nella grafica, condividendo tutto ciò che ho imparato su scalette, contenuti, produzione e parte artistica.

