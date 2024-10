Questa azienda americana fa soldi in Ucraina con droni killer che stanno in uno zaino

La guerra tra Russia e Ucraina ha inaugurato una nuova era di combattimento senza equipaggio. Gli investitori e il Pentagono scommettono che AeroVironment possa produrre droni mortali su scala industriale.

In una calda mattina di agosto ai piedi delle montagne di Santa Susana a nord di Los Angeles, Wahid Nawabi, ceo della società costruttrice di droni AeroVironment, sta rimbalzando su una strada sterrata su una Chevy Traverse. Da qualche parte nel cielo sopra di noi, uno degli aerei di sorveglianza elettrici ad ali di gabbiano della sua azienda, Puma, ci sta dando la caccia silenziosamente e autonomamente.

L’elegante e affabile Nawabi condivide lo schermo di un tablet che mostra una vista aerea del canyon erboso che stiamo attraversando, trasmessa dal Puma: ha fornito 1.300 di questi droni all’Ucraina, a un prezzo di 318 milioni di dollari. Utilizzano la visione artificiale per navigare, confrontando i punti di riferimento con le mappe interne mentre si concentrano su un bersaglio che sono in grado di cercare in modo autonomo: un carro armato, un lanciarazzi o, in questo caso, un Suv bianco. Si tratta di capacità che AeroVironment ha implementato in Ucraina l’anno scorso per superare l’interferenza russa dei segnali Gps e dei collegamenti di comunicazione.

Punta e spara

“Guarda, ci ha trovati”, dice Nawabi, indicando il nostro veicolo, che ora appare sullo schermo del tablet inserito in un riquadro bianco.

Nella guerra russo-ucraina, ciò che potrebbe accadere subito dopo è un attacco mirato del mortale Switchblade, un’arma fondamentale per le ambizioni di Nawabi di rendere AeroVironment un’azienda multimiliardaria nei prossimi tre-cinque anni, a fronte dei 717 milioni di dollari di fatturato dell’anno fiscale 2024.

Switchblade è una munizione vagante, un costoso tipo di drone kamikaze monodirezionale progettato per volteggiare sul campo di battaglia in attesa di una buona opportunità per annientare il suo bersaglio. Sia i russi che gli ucraini li stanno usando in una guerra in cui fitte reti di sistemi antiaerei hanno spinto i caccia e i bombardieri ai margini.

A partire dal 2022, gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina 700 Switchblade 300, un missile da 50mila dollari abbastanza piccolo da essere trasportato nello zaino di un soldato e lanciato con il minimo sforzo. È stato utilizzato silenziosamente dalle forze speciali statunitensi in Iraq e Afghanistan nell’ultimo decennio per abbattere insorti di «alta importanza» a una distanza di ben 10 chilometri. Più di recente, l’Ucraina ha dato la caccia a preziose batterie di difesa aerea russe con una versione più recente e più grande, la Switchblade 600, un’arma da 200mila dollari con una gittata di 40 chilometri. L’Ucraina ne ha ricevute centinaia, con altre 600 promesse in un recente pacchetto di aiuti degli Stati Uniti.

La guerra in Ucraina è stata un laboratorio vivace per i velivoli senza pilota, un teatro in cui i produttori testano e migliorano i loro progetti. AeroVironment ha avuto un inizio difficile contro l’electronic warfare russa, che a quanto si dice ha ostacolato molti sofisticati droni occidentali, ma ora l’azienda sembra esserne uscita tra i vincitori (Nawabi afferma che le modifiche per superare l’inceppamento e un migliore addestramento hanno spinto il tasso di efficacia di Switchblade più su dell’80%).

I contratti della Difesa

Il mese scorso, l’esercito ha affidato ad AeroVironment un contratto del valore di 990 milioni di dollari, il più grande di sempre per l’azienda, per coprire gli acquisti di Switchblade fino al 2029. E l’azienda è in lizza per contratti da altre branche dell’esercito e da alleati stranieri, mentre accelera lo sviluppo di droni in base alla loro efficacia mortale in Ucraina.

Molte aziende si stanno infilando nella scia di questa opportunità: uno studio condotto lo scorso anno dalla Vertical Flight Society ha contato 123 brand in 32 paesi che producevano droni d’attacco unidirezionali. Tra questi ci sono i pionieri israeliani delle munizioni vaganti, come Elbit Systems, e startup di tecnologia della difesa come Anduril, che ha fornito un drone alato più grande, a lungo raggio, l’Altius 600, all’Ucraina in numeri non resi pubblici. Anduril ha recentemente raccolto 1,5 miliardi di dollari e ne sta investendo una parte nella costruzione di una gigantesca fabbrica di 140mila metri quadrati chiamata Arsenal-1.

Ma AeroVironment, che è stato, pur nell’ombra, il principale fornitore di piccoli droni del Dipartimento della Difesa negli ultimi due decenni, potrebbe avere le relazioni, la tecnologia e l’esperienza industriale più adatte per soddisfare al meglio il desiderio improvviso dell’esercito statunitense di interi sistemi di velivoli senza pilota.

“La produzione e il rigore che servono per realizzare prodotti adatti al livello richiesto dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non sono uno scherzetto”, afferma Nawabi. “Molti concorrenti affermano che ne produrranno migliaia dalla mattina alla sera. Semplicemente non sanno di cosa stanno parlando”.

A maggio il Pentagono ha assegnato ad AeroVironment un contratto per costruire Switchblade per il suo progetto Replicator, che mira ad arruolare appaltatori della difesa e startup per sfornare migliaia di droni autonomi entro la metà del 2025 da usare contro la Cina se invaderà Taiwan. AeroVironment è finora l’unica azienda che è stata nominata pubblicamente come scelta per un simile accordo. Il finanziamento accelererà l’acquisizione da parte dell’esercito di Switchblade 600, che darà alla fanteria la capacità di mettere fuori combattimento in modo indipendente i carri armati da lunga distanza.

I Marines stanno anche equipaggiando le squadre di fucilieri con una versione aggiornata di Switchblade 300 che può attaccare sia i mezzi corazzati che le truppe. È una parte fondamentale di una ristrutturazione del corpo in cui i leatherneck stanno abbandonando armi pesanti come i carri armati e gran parte della loro artiglieria per rendere le unità di spedizione più veloci e più difficili da colpire.

L’interesse per le munizioni mobili non si limita alle truppe di terra: la marina, i Marines e l’esercito stanno sperimentando l’inserimento di queste munizioni in lanciatori su imbarcazioni, elicotteri e veicoli blindati.

Le speranze di AeroVironment

Ci sono opportunità di crescita anche per i droni di sorveglianza e i piccoli robot terrestri di AeroVironment, che l’anno scorso hanno totalizzato 448 milioni di dollari di vendite, il 60% dei ricavi totali. L’azienda è in lizza per programmi dell’esercito potenzialmente molto redditizi per schierare nuovi droni da ricognizione a medio e lungo raggio.

Nel frattempo, le vendite internazionali si stanno scaldando: Regno Unito, Francia e Lituania hanno effettuato primi acquisti di Switchblade e il Dipartimento di Stato a giugno ha approvato una vendita a Taiwan per 60 milioni di dollari. AeroVironment afferma che oltre 20 Paesi stanno cercando di acquistare Switchblade.

Gli investitori sono interessati alle opportunità offerte dall’unico fornitore pubblico di droni per il Pentagono. Hanno pompato il valore delle azioni di AeroVironment quasi quadruplicandolo da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, dando all’azienda una capitalizzazione di mercato di 5,9 miliardi di dollari. La società ha dichiarato 60 milioni di dollari di utile netto per l’anno fiscale 2024, conclusosi il 30 aprile, con quasi il doppio dei ricavi del 2020, e le vendite di munizioni in aumento del 60% a 193 milioni di dollari. AeroVironment è così fiduciosa nelle sue prospettive che ha promesso che la crescita delle vendite a Wall Street porterà a incrementi di almeno al 20% nei prossimi anni, includendo anche acquisizioni.

Se domani dovesse arrivare la pace tra Russia e Ucraina, AeroVironment avrebbe comunque grandi opportunità in un mondo in cui il modo di pensare è cambiato su come combattere le guerre, affermano gli analisti della difesa.

“Per un paese che non può permettersi facilmente squadroni di aerei da 100 milioni di dollari o elicotteri d’attacco da 30 o 40 milioni di dollari, questa è una soluzione a un problema”, ha affermato Byron Callan, amministratore delegato di Capital Alpha Partners.

Una storia californiana

È una svolta inebriante per l’azienda, che ha nominalmente sede ad Arlington, Virginia, ma rimane ancorata al suo luogo di nascita, la California meridionale. Per decenni dopo la fondazione nel 1971, AeroVironment ha coltivato una reputazione di officina di ricerca e sviluppo ecosostenibile e finanziata da sovvenzioni, con un record discontinuo nella commercializzazione della tecnologia all’avanguardia sviluppata dai suoi ingegneri.

Il fondatore Paul MacCready aveva un talento per la progettazione di veicoli a basso consumo energetico: costruì il primo aereo a propulsione umana in grado di volare in modo sostenibile, vincendo un premio in denaro e saldando un debito di 100mila dollari. Negli anni ’80, AeroVironment costruì aerei alimentati a energia solare e progettò un’auto alimentata a energia solare per la General Motors che vinse una gara in Australia nel 1987. In seguito progettò un’auto elettrica per la GM che divenne il fulcro delle teorie complottiste degli ambientalisti quando la casa automobilistica nel 1998 abortì un piano per immetterla sul mercato.

Ma AeroVironment ottenne un grande successo dopo l’11 settembre con il Raven, un aereo elettrico da 4 libbre lanciato a mano, abbastanza piccolo da essere trasportato in uno zaino dai soldati in Iraq e Afghanistan. Per la prima volta diede alle truppe di terra la possibilità di ottenere autonomamente una vista a volo d’uccello sulle colline circostanti.

Quando la società si è quotata nel 2007, lo stesso anno in cui MacCready è morto, la sua piccola attività nel settore droni era fiorente, con un fatturato di 146 milioni di dollari. Nel 2013, la società poteva vantare di aver prodotto l’86% dei droni nell’inventario del Department of Defence Usa. La maggior parte di questi erano Raven: AeroVironment ne ha prodotti 25mila, il che, secondo l’azienda, lo rende l’aereo militare più prodotto della storia.

Con lo Switchblade 300, che ha debuttato nel 2012, AeroVironment ha dato per la prima volta ai soldati un’arma zaino-portatile (tre proiettili e un lanciatore che pesavano meno di 11 chili) che consentiva loro di attaccare i nemici a una distanza che in precedenza aveva richiesto un attacco aereo o l’artiglieria. Il Pentagono ne ha acquistati 6.000 nel decennio successivo, ma i funzionari non hanno creduto a AeroVironment, secondo cui l’arma poteva essere utile anche al di là delle operazioni di controinsurrezione.

La guerra in Ucraina ha cambiato tutto, portando a una rivincita AeroVironment e Nawabi, che nel 1981, all’età di 14 anni, fuggì dall’Afghanistan controllato dai sovietici. Il padre di Nawabi era un funzionario governativo che era guardato con sospetto a causa della sua istruzione negli Stati Uniti, e i suoi genitori prenotarono un volo per Delhi senza i loro figli per ridurre i sospetti sulla loro fuga. Nawabi dice che lui e le sue tre sorelle viaggiarono insieme via terra, eludendo le pattuglie della polizia, per 58 giorni mentre si dirigevano da Kabul attraverso il Pakistan verso l’India. Nawabi si compiace di ricambiare: “Facciamo un salto in avanti ed eccomi qui, a costruire Switchblade, per prendere a calci il culo dei russi”.

Crede che il mondo stia arrivando al futuro per cui si stava preparando da quando ha assunto la carica di ceo di AeroVironment nel 2016, quando ha dismesso la divisione di ricarica per veicoli elettrici, raddoppiando gli aerei senza pilota. Un futuro in cui gli eserciti si affidano sempre di più ai droni per trasportare rifornimenti, esplorare le posizioni nemiche e attaccare, con scarso coinvolgimento umano.

“Siamo a un punto di svolta perché ciò su cui abbiamo scommesso negli ultimi sette, otto anni sta diventando realtà”, ha affermato.

La concorrenza c’è, ed è combattiva

Ma AeroVironment non ha il controllo del mercato. Negli Stati Uniti, AeroVironment sta affrontando la concorrenza di Teledyne Flir e Anduril per il programma di munizioni vaganti per la fanteria dei Marines: i tre si sono aggiudicati contratti esplorativi a maggio. Uvision, un concorrente israeliano, ha accumulato vendite delle sue munizioni vaganti Hero alle forze speciali statunitensi e alle forze armate straniere. Ma i Marines hanno annullato in sordina un contratto che UVision ha vinto nel 2021 per una versione montata su veicolo di Hero perché non soddisfaceva le aspettative del servizio, ha appreso Forbes, aprendo alla possibilità che AeroVironment potesse rilevare l’attività. Il partner statunitense di Uvision, Mistral, ha affermato che i problemi riguardavano un sistema di comando e controllo e una radio di altri fornitori, non l’Hero.

Poi c’è Aevex Aerospace, produttore di una misteriosa famiglia di droni low-cost chiamata Phoenix Ghost, di cui non sono state nemmeno pubblicate foto. La società californiana afferma basarsi su quanto accade in ‘Ucraina per competere per i contratti di munizioni vaganti degli Stati Uniti.

Nonostante la concorrenza proliferante, Nawabi ritiene che AeroVironment sia in una posizione unica per dominare il mercato. Sostiene che la società può innovare più velocemente di grandi appaltatori della difesa come Lockheed Martin, la cui munizione vagante Terminator Switchblade 300 ha battuto nel campo degli acquisti ricorrenti dell’esercito. Tali società in genere aspettano che il Dipartimento della Difesa finanzi lo sviluppo di un prototipo; AeroVironment rischia il proprio capitale per sviluppare prodotti prima che il Pentagono lo chieda. Quest’anno Nawabi afferma che la società spenderà un enorme 30% dei suoi 800 milioni di dollari di entrate previste in ricerca e sviluppo, che includono i fondi che il DoD ha fornito per la ricerca e la spesa per migliorare i prodotti attuali.

Nel frattempo, le startup di tecnologia della difesa potrebbero essere in grado di mettere in campo prototipi appariscenti, ma non hanno il know-how sviluppato da AeroVironment per trasformarli in qualcosa che possa essere prodotto su larga scala, afferma.

Scommettendo che arriveranno altri ordini, AeroVironment è nel bel mezzo del raddoppio della produzione nel suo stabilimento Switchblade a 6mila unità all’anno e prevede di costruire un’altra fabbrica entro il 2027 per aumentare la produzione a 10mila unità. Ciò significherebbe circa 1 miliardo di dollari di fatturato a pieno ritmo. Sta anche raddoppiando la capacità produttiva dei suoi droni di sorveglianza in modo da poterne sfornare 1 miliardo di dollari ogni anno.

I soldi che girano

Ci sono un sacco di soldi in gioco. Teal Group prevede che il mercato mondiale dei droni militari crescerà del 50% nei prossimi 9 anni fino a 30,9 miliardi di dollari nel 2033, escludendo le munizioni vaganti; la società di consulenza afferma che è troppo presto per fare previsioni poiché il Dipartimento della Difesa deve ancora dichiarare pubblicamente dove si trova la sua strategia sulla curva che passa da economici e numerosi a più precisi, a prova di inceppamento e costosi.

L’Ucraina ha tirato la leva sull’opzione economici e numerosi: piccole aziende e gruppi di volontari nel Paese stanno sfornando droni con visuale in prima persona da 500 dollari basati su quadricotteri da corsa per hobbisti, a decine di migliaia al mese. Questi sistemi a corto raggio, improvvisati, che spesso trasportano granate modificate e testate RPG, hanno fatto sì che gli ucraini non abbiano bisogno di uno Switchblade 300 per attaccare i nidi di mitragliatrici nelle vicinanze e i lanciagranate trincerati, ammette l’azienda. Ma Nawabi ha detto che i droni costruiti in garage non rappresentano una grande minaccia per la sua attività: i prezzi più alti delle munizioni vaganti di AeroVironment sono il risultato diretto delle caratteristiche più sofisticate richieste dal Pentagono. Metà del costo di uno Switchblade deriva dalla potente testata e dai suoi sistemi di sensori più nitidi, ha detto.

Detto questo, l’azienda sta lavorando silenziosamente per fornire al Pentagono di più a un prezzo inferiore. I dirigenti hanno discusso con cautela di un’arma in fase di sviluppo adatta all’uso sulle vaste distese del Pacifico, che può volare per centinaia di chilometri e potrebbe essere prodotta in serie a un prezzo inferiore a 50mila dollari.

E continuando la lunga tradizione dell’azienda nel settore del volo efficiente, dal 2019 sta lavorando per perfezionare un aereo alimentato a energia solare in grado di rimanere in volo a 20 chilometri di altezza nella stratosfera per settimane alla volta. Lo sforzo è finanziato da SoftBank, che vuole utilizzare l’aereo per fornire servizi mobili 5G ai 2 miliardi di persone al di fuori della portata delle torri cellulari. Se funziona, potrebbe essere un’opportunità multimiliardaria, ha detto Nawabi.

Ma AeroVironment non deve vincere tutte le scommesse che sta facendo per prosperare, ha notato. “Fondamentalmente, la nostra strategia è che se realizziamo anche solo uno o due di questi tiri in porta, saremo esponenzialmente più grandi di quanto siamo oggi”.

