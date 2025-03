Zelensky dice che firmerà l’accordo sui minerali. E sollecita gli Usa a “sostenere con più fermezza” l’Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a firmare un accordo sui minerali in stallo con gli Stati Uniti in un thread su X sabato. Ha anche esortato gli Stati Uniti a sostenere fermamente l’Ucraina durante la sua guerra con la Russia, un giorno dopo che il suo incontro con il presidente Donald Trump e il vicepresidente JD Vance si è trasformato in una quasi lite.

Fatti principali

Zelensky ha affermato di essere grato a Trump e al Congresso per il sostegno bipartisan all’Ucraina durante la sua invasione da parte della Russia. Ha riconosciuto un “dialogo duro” senza menzionare il suo controverso incontro di venerdì alla Casa Bianca con Trump e Vance.

, che lui e Trump non hanno firmato dopo il loro incontro di venerdì. Ma ha detto che l’accordo non è sufficiente, affermando che un “cessate il fuoco senza garanzie di sicurezza è pericoloso per l’Ucraina” e che “il popolo ucraino deve sapere che l’America è dalla nostra parte”. “Voglio che gli Stati Uniti siano più fermamente dalla nostra parte”, ha detto Zelensky, affermando che il rapporto dell’Ucraina con gli Stati Uniti è “un legame storico e solido tra i nostri popoli” che si estende oltre Trump e lui stesso.

Zelensky ha detto che è “comprensibile che gli Stati Uniti possano cercare un dialogo con Putin”, ma ha spesso messo in guardia dalla Russia nel suo thread X, definendo il paese “il nemico” e affermando che non ci si può fidare di Putin per mantenere un cessate il fuoco.

Il thread di tweet di Zelensky arriva un giorno dopo che ha pubblicato ringraziamenti a molti leader stranieri per aver ribadito il loro sostegno all’Ucraina dopo il suo incontro con Trump, tra cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro svedese Ulf Kristersson, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsol e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Cosa è successo all’incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca?

Venerdì Zelenskyy ha visitato la Casa Bianca per discutere dell’accordo sui minerali con gli Stati Uniti, ma la sua visita è stata interrotta e la firma annullata dopo un colloquio con Trump e Vance nello Studio Ovale è diventato sempre più teso e ha sfiorato una lite tra i tre leader.

Quando Vance ha suggerito che la strada per la pace dovrebbe essere attraverso l’impegno nella diplomazia, Zelensky ha chiesto al vicepresidente: “Di che tipo di diplomazia, JD, (stai) parlando?” affermando che Putin è un partner inaffidabile in un potenziale accordo di cessate il fuoco. Vance ha poi definito Zelensky “irrispettoso” per aver cercato di “mettere in discussione la questione di fronte ai media americani” e ha chiesto se Zelensky avesse ringraziato gli Stati Uniti per il suo supporto.

Trump è entrato nella discussione dopo che Zelensky ha detto “tutti hanno problemi. Anche tu, ma hai un bel mare e non lo senti ora, ma lo sentirai in futuro”, dicendo a Zelensky: “Non dirci cosa sentiremo”, aggiungendo che il presidente ucraino sta “scherzando con la terza guerra mondiale”. Trump ha poi detto a Zelensky: “O fai un accordo o siamo fuori”.

I dettagli dell’accordo sui minerali dell’Ucraina?

Trump ha inquadrato l’accordo sui minerali con l’Ucraina come necessario per il rimborso degli aiuti militari forniti all’Ucraina durante la sua guerra con la Russia. I termini dell’accordo avrebbero stabilito un “fondo di investimento per la ricostruzione”, a cui andrebbero metà delle entrate dai progetti statali sulle risorse naturali dell’Ucraina. Zelenskyy ha spinto affinché l’accordo includesse maggiori garanzie di sicurezza per l’Ucraina, sebbene Trump abbia affermato che avrebbe cercato una maggiore sicurezza per l’Ucraina “in seguito”. Inizialmente Trump aveva chiesto 500 miliardi di dollari dai minerali ucraini dall’accordo, che Zelenskyy ha respinto, spingendo Trump a definirlo un “dittatore” in una tesa guerra di parole.

Quali minerali possiede l’Ucraina?

Il Ministero della protezione ambientale e delle risorse naturali dell’Ucraina afferma che il paese ha le riserve di grafite, litio, titanio e uranio numero uno in Europa, che sono essenziali per la produzione di batterie, armature, materiali di difesa e combustibile nucleare. Collaborare con l’Ucraina per reperire questi minerali potrebbe ridurre la dipendenza degli Stati Uniti da Cina e Russia per l’importazione di questi minerali.

