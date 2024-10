Dall’immobiliare al turismo passando per design e healthcare. I progetti di successo del gruppo Soglia

BRANDVOICE | Paid Program

Nel giro di poco più di mezzo secolo hanno dato vita a un piccolo impero imprenditoriale, che spazia dal settore immobiliare a quello turistico fino al design e all’healthcare.

Ecco perché Gerardo Soglia e la sua famiglia rappresentano una delle realtà imprenditoriali più dinamiche e innovative d’Italia. Radicati nel sud del nostro Paese, in Campania, i membri della famiglia Soglia si sono distinti per la capacità di gestire e sviluppare attività in diversi comparti, con una visione che coniuga tradizione, contemporaneità e attenzione alla sostenibilità.

Creato dal padre Giuseppe nel 1965 partendo da una piccola impresa di costruzioni, sotto la guida di Gerardo il gruppo Soglia ha consolidato la sua posizione espandendosi in maniera trasversale. Accanto alla sua figura, l’intera famiglia Soglia gioca un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo del gruppo: ogni membro contribuisce con competenze specifiche e una passione condivisa per l’imprenditorialità.

Proprio la coesione familiare è il fulcro della visione a lungo termine del gruppo. “La continuità tra le generazioni”, spiega Gerardo, “è la chiave per affrontare nuove sfide e opportunità in un panorama economico sempre più competitivo”. Questa dinamica familiare si riflette in tutte le attività del gruppo, dove il legame tra tradizione e modernità è fortemente sentito.

Il settore immobiliare

Il settore immobiliare è il pilastro più importante del gruppo Soglia. L’eredità familiare in questo ambito è stata raccolta e potenziata da Gerardo, che ha saputo guidare l’azienda verso la realizzazione di progetti all’avanguardia. Con un approccio innovativo, che unisce le più moderne tecnologie edilizie a una grande attenzione alla sostenibilità, il gruppo si occupa di creare spazi abitativi e commerciali di alta qualità, sia in Italia che all’estero. “L’obiettivo principale è lo sviluppo di immobili di lusso, residenziali e turistici, che rispettino l’ambiente e valorizzino il territorio”.

Grazie a una visione lungimirante, Gerardo e la sua famiglia sono riusciti a trasformare il settore immobiliare in una delle aree più redditizie e prestigiose del gruppo. L’esperienza decennale, unita alla capacità di anticipare le tendenze del mercato, ha portato alla creazione di progetti iconici che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy.

Il turismo

Il secondo settore più rilevante è quello del turismo: da sempre appassionato delle bellezze italiane, Gerardo ha creato un business che mira a promuovere il turismo di lusso e le esperienze autentiche, investendo nella gestione di strutture ricettive d’alta fascia e nello sviluppo di servizi turistici personalizzati che offrono esperienze pensate per una clientela internazionale esigente. L’attenzione ai dettagli, la cura per l’ospitalità e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano hanno reso il settore turistico una componente strategica del gruppo, che con un occhio sempre rivolto all’innovazione ha saputo integrare le nuove tecnologie per migliorare l’esperienza turistica.

Il design di lusso

Il design di lusso è un altro settore in cui il gruppo Soglia si è affermato con successo, grazie all’acquisizione di Laudarte, azienda storica di illuminazione di lusso che sotto la guida della famiglia salernitana è diventata sinonimo di eleganza, raffinatezza e artigianato italiano di altissimo livello, presente nelle residenze più esclusive e hotel di lusso in tutto il mondo.

L’illuminazione firmata Laudarte riflette il connubio tra tradizione e contemporaneità, principio che guida l’intero operato della famiglia Soglia, non solo nel comparso del design d’illuminazione: ogni pezzo è pensato per essere unico e duraturo, creato con materiali di alta qualità e con un’attenzione minuziosa ai dettagli.

Il settore healthcare

Il settore healthcare rappresenta un’altra area in cui il gruppo Soglia si è impegnato con successo: attraverso Essepharma, la famiglia ha sviluppato una rete di farmacie e servizi legati alla salute e al benessere, concentrata soprattutto in Campania. L’azienda offre una gamma di prodotti selezionati con cura, garantendo un servizio di consulenza attento e personalizzato per migliorare la qualità della vita dei propri clienti.

La vendita di prodotti di healthcare online, attraverso una piattaforma dedicata, ha ulteriormente ampliato l’accessibilità ai servizi e ai prodotti del gruppo. Con l’aggiunta della linea di prodotti SOAL Laboratories, Gerardo e la sua famiglia hanno voluto innovare un settore tradizionale puntando su qualità, sostenibilità e una forte attenzione al cliente.

Il futuro del gruppo Soglia si prospetta ambizioso e ricco di opportunità. La famiglia ha dimostrato di essere in grado di affrontare con successo le sfide dei mercati globali senza mai dimenticare le proprie radici.

“Il nostro obiettivo è continuare a crescere, creando un gruppo industriale sempre più forte e innovativo, che possa essere leader nei settori in cui già opera. Il cammino per i prossimi anni sarà segnato dall’impegno a mantenere alta la qualità e a cogliere le opportunità del futuro. Sarà una sfida condivisa con tutta la mia famiglia, una vera e propria dinastia imprenditoriale che continuerà a lasciare il segno nella storia italiana”.

