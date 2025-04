Dalle città intelligenti alla transizione energetica: la quinta edizione di Empower the Future

Al via la quinta edizione di Empower the Future. Il business summit di Forbes Italia ha fatto il punto sulla realtà e le prospettive di innovazione e sostenibilità in Italia, e ha inaugurato la stagione di Duomo Space che diventerà l’epicentro degli eventi di Forbes Italia nel capoluogo lombardo.

L’evento in diretta streaming su Forbes.it ha visto protagonisti alcuni dei personaggi più rappresentativi della filiera della sostenibilità istituzionale, accademica e d’impresa. Quattro i panel in cui si è articolata la giornata: smartcity&smartmobility; transizione energetica, economia circolare, sostenibilità sociale.

Smartcity&smartmobility

Sul tavolo i temi della sostenibilità: mobilità urbana, impatto ambientale, inclusione sociale le grandi sfide a cui sono chiamate le città che dovranno fare fronte alla migrazione epocale che metterà a dura prova la capacità di resilienza dei sistemi urbani. Andrea Conti, ecosystem lead south Europe eit digital (primo spinoff della UE) ha affrontato il tema delle città intelligenti e del rapporto fra open data e Pa. Quindi ha descritto l’attività di Eit Digital dal punto di vista della formazione accademia, della rete universitaria internazionale e delle modalità formative.

Marco Baccaglioni, direttore generale del Comune di Brescia ha presentato l’attività dell’amministrazione nel campo della mobilità sostenibile. Esempio per tecnologie, che pongono la città lombarda fra le più innovative in assoluto a livello europeo, oltre che sede della prima sperimentazione di autopubblica guidata dall’intelligenza artificiale: innovativa anche l’attività di ricostruzione del gemello digitale del comune attraverso i dati che consentono applicazioni e scenari previsionali sostenuti dai dati e perciò particolarmente attendibili.

Matteo Artero, country manager Soly Italia, ha descritto il modello di business basato sulle colonnine fotovoltaiche a uso privato e su una applicazione AI che consente di ottimizzare sia i consumi che le ricariche., Un contratto di energia dinamica (il primo del genere in Italia) particolarmente funzionale alla diffusione delle comunità energetiche.

Transizione energetica

Parola d’ordine: humanizing energy. L’umanizzazione dell’energia che abilità nuovi livelli di produzione e di consumo e quindi nuovi parametri energetici Ilaria Sergi, Dipartimento unità efficienza energetica Enea, ha spiegato il concetto di Umanizzazione dell’energia e di come viene interpretato e applicato da Enea. In particolare, descrivendo il progetto Italia in Classe A e quali sono le leve principali per costruire un ecosistema della transizione energetica.

Igor Malgieri, responsabile affari internazionali di Edison e Future Energy Leader World Energy Council Italy, ha sottolineato come “Humanizing energy” sia il leitmotiv di Wec (World Energy Council) e quale sia il contributo dei giovani leader al suo interno. Quindi ha accennato alla storia di primati di 140 anni e dell’impegno Edison nella transizione energetica e alle azioni di diffusione della cultura energetica nei confronti delle giovani generazioni Alessandro Tornini, founder di Oliverio&Partners, ha parlato della ricerca sviluppata dalla Sheffield University che dimostra quanto l’energia solare sia funzionale anche al business. La ricerca dimostra che utilizzando questo approvvigionamento energetico l’attività agricole migliora del 30% i risultati. Quindi ha invitato le istituzioni ad alleggerire la pressione burocratica sulla produzione di questa energia.

Nima Oulomi, fondatore Tabò (nata nel 2022 come startup oggi impresa affermata) ha proposto una formula per snellire e velocizzare l’impiantistica fotovoltaica residenziale. Anche attraverso un sistema interattivo digitale per progettare i propri impianti e ridurre in maniera importante i temi di installazione e, quindi soprattutto, i costi.

Economia circolare

Il sistema economico industriale si rigenera per garantire ecosostenibilità: basso impatto, costi e modelli di business che valorizzano il brand ma anche il mercato di riferimento dell’impresa.

Davide Chiaroni, direttore Osservatorio economia circolare Politecnico Milano. Ha confermato che i dati più recenti dell’Osservatorio determinano un certo rallentamento delle attività connesse. Legate alle difficoltà del momento ma anche ad alcuni ‘fraintendimenti’: l’economia circolare non è una posizione culturale o politica ma un processo di ottimizzazione economica che fa ben anche ai conti dell’impresa. Edoardo Iannuzzi, co-founder ACBC propone un modello di supporto alle aziende improntato sull’eco-design e sui sistemi ERP. Software personalizzati che monitorano e analizzano l’impatto carbonico, guidando la trasformazione digitale. Ha segnalato come non sempre sostenibilità ed efficienza economica siano allineate: riciclare sempre conviene.

Alessandra Baldissera, general manager Oro in Euro Italia ha parlato del riuso dei gioielli, dell’importanza del riciclo dei materiali anche nel campo dei metalli preziosi. L’impresa si distingue per una politica attenta sul packaging che è certificato FSC, che assicura cioè che l’intera filiera legno-carta da cui deriva sostenga la gestione forestale responsabile. Maria Teresa Betti, csr manager Radici Group. Economia Circolare ante litteram dagli anni ’50 quando decide di riusare le cimosse (i bordi delle coperte di lana) a agli anni ’80 dove crea un’ azienda che produce grazie agli scarti del nylon. Determinante progettare i materiali che siano leggeri, a basso impatto e adatti alla seconda vita. Importante la ricerca e innovazione con altri attori in un’ottica di open innovation.

Sostenibilità sociale

Importante l’azione delle imprese a sostegno della sostenibilità sociale. Ma il mondo digitale può dare nuove chiavi di lettura importanti per scrivere le strategie giuste.

Emanuele Di Angelantonio, population Science Cambridge Univedrsity e Human Technopole Milano. Ha parlato della disciplina anglosassone della population science basata sull’acceso ai dati per analizzare i fenomeni e di come sia ancora poco sviluppata in Italia anche a causa delle ristrettezze istituzionali nell’acceso ai dati. L’Ai inoltre, potrebbe accelerare i processi di lettura della realtà sociale. Laura Biancalani, direttore della Fondazione Bocelli, ha descritto l’azione della Fondazione basata su passione, educazione e solidarietà approfondendo le attività in Italia e nel mondo. Segnalate anche le attività di rigenerazione urbana citando (fra gli altri quelli di San Firenze e zona Sisma) oltre che gli interventi umanitari ad Haiti, Uganda e in Medio Oriente.

Maria Cristina Ferradini amministratore delegato di Fondazione Amplifon. Ha rappresentato il manifesto sulla Gentilezza (inserito nel codice etico della Fondazione) citando le attività legate alle strutture residenziali che offrono assistenza a persone non autosufficienti e le iniziative collegate. Ma anche quelle dei volontari impegnati nell’assistenza agli anziani soli (dignità abitativa).

Claudia Pievani, ceo Miomojo ha presentato la produzione di borse vegane made in italia (con materiali in alcun modo collegato al mondo animale) anche in questa circostanza defininendo la missione di costruire un modello più gentile, L’azienda e certificata B Corp, e a seguito dell’ottenimento di un elevato score nella misurazione del loro impatto, hanno ottenuto la certificazione che garantisce che l’azienda opera secondo i più alti standard di performance sociale e ambientale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .