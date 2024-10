A Capri si premiano le migliori startup dei Giovani Imprenditori

Si è svolto nella magnifica cornice dell’isola di Carpi il 39° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria quest’anno con uno sguardo rivolto verso il bacino del Mediterraneo e i popoli dell’Africa sottolineando l’importanza strategica del Mezzogiorno, considerandolo un punto cruciale non solo per l’Italia, ma anche per l’Europa, poiché rappresenta un ponte verso il Mediterraneo e l’Africa. Nella due giorni si sono confrontati politica, istituzioni e imprese per affrontare sfide, contraddizioni e opportunità per il nostro Paese. Tanti i temi affrontati dalla transizione ecologica all’innovazione, dalla formazione al Piano Mattei per l’Africa, promosso dal Governo italiano, che ha l’obiettivo di rafforzare i legami economici tra l’Europa e l’Africa, generando in questo modo un impatto positivo sullo sviluppo del Mezzogiorno.

Nella due giorni particolarmente significativi sono stati gli interventi di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori, e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

L’obiettivo principale dei Giovani Imprenditori di Confindustria è quello di promuovere e sostenere l’imprenditorialità giovanile in Italia, rappresentando e tutelando gli interessi dei giovani imprenditori e incentivando la nascita di nuove imprese. In quest’ottica nasce “Talentis – GI Startup Program”, un programma di eventi, incontri e contest dedicati a startup e scaleup italiane, promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria con la partnership istituzionale di RetImpresa.

Sono 5 le startup finaliste che si sono contese il premio finale:

QSENSATO , prima startup innovativa nel Quantum Sensing nel Sud Europa;

, prima startup innovativa nel Quantum Sensing nel Sud Europa; PARKINGMYCAR, realtà innovativa che offre servizi di prenotazione e pagamento della sosta su parcheggi in struttura, pubblici e privati.

realtà innovativa che offre servizi di prenotazione e pagamento della sosta su parcheggi in struttura, pubblici e privati. BUGSLIFE , startup umbra che si occupa dell’allevamento di larve di Mosca Soldato per la produzione di mangimi sostenibili per animali da compagnia.

, startup umbra che si occupa dell’allevamento di larve di Mosca Soldato per la produzione di mangimi sostenibili per animali da compagnia. BILLD, startup Startup fintech green che fornisce un servizio di digital receip rivoluzionario, raccogliendo Big Data tramite intelligenza artificiale.

startup Startup fintech green che fornisce un servizio di digital receip rivoluzionario, raccogliendo Big Data tramite intelligenza artificiale. PANDHORA, realtà innovativa specializzata nella progettazione meccanica, biomedica, brevettazione e produzione di prodotti Made in Italy altamente innovativi nel settore healthcare.

Il premio Talentis è andato a PANDHORA per il loro costante impegno nel progettare e realizzare supporti meccanici e biomedici alle persone con disabilità, mentre a BILLD è andato invece il premio speciale di Forbes Italia, media partner dell’evento. Il riconoscimento è stato consegnato dall’Amministratore delegato, Nicola Formichella e dal Presidente di Giovani Imprenditori Confindustria Riccardo Di Stefano a Nicola Pierozzi, co-founder e ceo di BILLD.

