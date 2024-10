Come questa società è diventata un punto di riferimento globale nella sicurezza attiva

Articolo tratto dal numero di ottobre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

La sicurezza sul lavoro è un fattore chiave che si estende a tutte le aree di un’impresa, tanto da diventare parte integrante delle strategie esg. Per raggiungere i propri obiettivi, le aziende devono saper scegliere partner in grado di elevare la sicurezza e mantenere il focus sulle persone.

La sicurezza al primo posto

È qui che entrano in gioco società come Advanced Microwave Engineering (Ame), che sviluppa soluzioni tecnologiche innovative per la sicurezza e ha sede a Firenze. Nata nel 1999, l’azienda, che fa di Safety works: good for people, good for business il suo motto, è diventata in poco tempo un punto di riferimento globale nella sicurezza attiva, esportando in tutto il mondo e collaborando con società di varie dimensioni.

“La responsabilità per la sicurezza dei dipendenti è un impegno a lungo termine e la scelta della soluzione giusta fa tutta la differenza. La sicurezza deve essere al primo posto perché è sostenibile, responsabile e possibile. La nostra ambizione è aiutare le aziende, grandi e piccole, a raggiungere il prossimo livello di cultura della sicurezza e a conseguire i loro obiettivi esg nel modo più efficiente e snello possibile”, racconta Claudio Salvador, presidente di Ame.

L’azienda lavora su tecnologie all’avanguardia per proteggere gli operatori e promuovere una cultura della prevenzione attiva in ogni ambiente di lavoro. Le sue soluzioni, impiegate nei settori dell’edilizia, della logistica e degli impianti industriali, permettono di ridurre gli infortuni e garantire i migliori risultati esg.

Oltre la prevenzione

Ma le soluzioni di Ame offrono vantaggi che vanno oltre la prevenzione. La mancata attuazione delle normative sulla sicurezza, infatti, può esporre a rischi legali e a ingenti costi dovuti agli incidenti sul lavoro, come fermi produttivi e problemi di gestione del personale.

Senza considerare la crescente attenzione da parte degli investitori per le aziende che adottano politiche solide in materia di sicurezza. “Nulla è più importante delle vite delle persone e investendo in ricerca e tecnologia intelligente, Ame fornisce soluzioni altamente innovative che hanno un impatto reale”, aggiunge Filippo Bonifacio, founder e ceo.

“Crediamo nel potere di azioni forti e, collaborando con altri marchi audaci e intelligenti per ottenere il massimo beneficio dalle nostre soluzioni integrate, possiamo supportare le imprese nel diventare luoghi di lavoro sicuri e sostenibili”.

Un approccio basato sui dati oggettivi: il dispositivo Amesphere

Tra le soluzioni proposte dall’azienda c’è Amesphere, un dispositivo lanciato di recente in grado di attivare avvisi riguardo alla presenza e alla posizione di veicoli e pedoni in situazione pericolosa, oltre ad azioni correttive come rallentamenti.

Qui l’azienda ha adottato un approccio basato sull’oggettività dei dati, da cui ricava informazioni fruibili e utili per gli stakeholder. Con una dashboard intuitiva e notifiche personalizzate, Ame permette di individuare i rischi e intervenire tempestivamente.

Ma queste non sono le uniche iniziative della società, che continua a investire in ricerca e sviluppo, esplorando l’integrazione di tecnologie avanzate, come intelligenza artificiale e internet of things. Un’espansione globale che mira a portare i benefici di soluzioni come Amesphere a un numero crescente di aziende in tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .