Sostenibilità come strategia: il modello Intesa Sanpaolo tra impatto sociale, clima e capitale umano

La finanza non è più soltanto una questione di numeri e profitti. Sempre più spesso è chiamata a giocare un ruolo attivo nel rispondere alle grandi sfide del nostro tempo: dalla transizione ecologica all’inclusione sociale, dalla rigenerazione urbana alla valorizzazione del capitale umano. In questo scenario, le imprese finanziarie che vogliono distinguersi non possono limitarsi a dichiarazioni di intenti: serve una visione chiara, accompagnata da risultati misurabili e strategie integrate.

Intesa Sanpaolo, trasparenza e Esg: i nuovi report

È in questo solco che si inserisce l’impegno di Intesa Sanpaolo, che nel 2024 ha ulteriormente rafforzato il proprio posizionamento come modello di riferimento in ambito Esg a livello europeo. Il gruppo guidato da Carlo Messina ha infatti pubblicato un set articolato di documenti volontari che fotografano, con trasparenza e dettaglio, le performance ambientali, sociali e di governance: SDGs Report, Climate Report e Responsible Banking Progress Statement si aggiungono alla Rendicontazione consolidata di sostenibilità prevista dalla Csrd.

Tre documenti distinti ma complementari, che raccontano un impegno a tutto campo. L’SDGs Report, per la prima volta in versione stand-alone, evidenzia il contributo concreto del gruppo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, mentre il Climate Report si concentra sulla strategia climatica e il Responsible Banking Progress Statement misura i progressi rispetto ai Principles for responsible banking dell’Unep Fi.

Sostenibilità con impatto: accelerata su social lending, green mutui e decarbonizzazione

I numeri confermano un approccio strutturale alla sostenibilità. Tra i principali risultati raggiunti entro fine 2024 spiccano:

20,4 miliardi di euro di social lending, inclusi progetti di rigenerazione urbana (su un target di 25 miliardi entro il 2025);

9 miliardi di mutui green erogati (su un obiettivo di 12 miliardi);

12,6 miliardi di finanziamenti a sostegno dell’economia circolare, superando ampiamente il plafond iniziale di 8 miliardi.

Decisi anche i passi avanti in materia di decarbonizzazione: il gruppo ha fissato obiettivi al 2030 per nuovi settori ad alta intensità emissiva (tra cui agricoltura, cemento, alluminio, real estate residenziale), completando il set di target richiesto dalla Net zero banking alliance. Il risultato: una riduzione del 16% delle emissioni finanziate assolute nei settori oggetto di target rispetto al 2023.

Sostenibilità a 360 gradi: impatto sociale, cultura e persone al centro della strategia

Ma sostenibilità significa anche responsabilità sociale: oltre 54 milioni di interventi dal 2022 grazie al programma Cibo e riparo per i bisognosi, superando l’obiettivo di Piano, e 646 progetti di innovazione lanciati nello stesso periodo. Sul fronte delle persone, il gruppo ha coinvolto 6.900 dipendenti in programmi di upskilling e reskilling, 975 nei percorsi di talent management e ha erogato 40,7 milioni di ore di formazione. La cultura resta un asse strategico, con 754.000 visitatori alle Gallerie d’Italia, di cui 131.000 bambini e ragazzi.

A guidare questo percorso è la nuova area di governo chief sustainability officer, affidata a Paola Angeletti, con l’obiettivo di integrare ancora di più la sostenibilità nella strategia e nei processi della banca. Una direzione chiara che ha già portato risultati tangibili anche sul piano reputazionale: Intesa Sanpaolo è l’unica banca italiana inclusa nei Dow Jones Best in class indices, e si è posizionata prima in Europa e seconda al mondo nel ranking Global 100 Most Sustainable Corporations di Corporate Knights.

Una banca che non si limita a finanziare, ma che contribuisce attivamente alla costruzione di un futuro più equo, inclusivo e sostenibile. Un esempio concreto di come la sostenibilità possa diventare un vantaggio competitivo e un fattore distintivo di leadership.

