Così Andrea Alessandrini ha portato il modello human-centric nell’imprenditoria italiana

Nel panorama imprenditoriale italiano, Andrea Alessandrini si distingue in particolar modo per la sua visione rivoluzionaria centrata sull’essere umano. Classe 1972, Alessandrini ha costruito un ecosistema aziendale che mette le persone al centro di ogni iniziativa, dalla culla alla carriera, fino al tempo libero.

Iniziato nel 2010 con la fondazione di iVision, il percorso di Alessandrini si è evoluto in un gruppo diversificato che include Nobento, leader nella produzione di infissi ad alto valore tecnologico. Ma ciò che veramente contraddistingue le sue imprese non è la tecnologia all’avanguardia, bensì l’approccio rivoluzionario alla gestione delle risorse umane.“La nostra filosofia è semplice: creare un ambiente di lavoro che sia un’estensione positiva della vita privata, non un peso”, afferma Alessandrini. “Vogliamo che i nostri collaboratori possano esprimere al meglio il proprio potenziale, liberi da preoccupazioni legate alla conciliazione tra vita e lavoro”.

Questa visione si concretizza in un modello di welfare aziendale che copre ogni aspetto della vita dei collaboratori. Nelle sedi del gruppo si trovano asili nido aziendali gratuiti, palestre, aree relax con saune, sale svago e mense. Persino gli animali domestici dei collaboratori sono i benvenuti. Le aziende di Alessandrini hanno ottenuto la certificazione Family Audit, a riconoscimento delle loro politiche di welfare all’avanguardia. Ma il suo approccio human-centric va oltre le mura aziendali.

Dall’imprenditoria allo sport, l’impegno di Alessandrini

Nel 2022, Andrea Alessandrini ha fondato FC Alghero, una società calcistica nata dai desideri espressi dai suoi stessi collaboratori. “Il nostro modello è ciclico”, spiega Alessandrini. “Dall’asilo nido allo svago con lo sport, vogliamo essere presenti in ogni fase della vita dei nostri collaboratori e delle loro famiglie”. Peraltro, nel 2024 ha dato vita anche a FC Alghero Special, una squadra composta da ragazzi con disabilità. L’iniziativa, che vede come padrino d’eccezione la leggenda del calcio Gianfranco Zola, dimostra l’impegno di Alessandrini nell’inclusione e nella responsabilità sociale. “Lo sport è un potente strumento di integrazione e crescita personale”, commenta Alessandrini. “Con FC Alghero Special, vogliamo offrire opportunità di sviluppo e realizzazione a tutti i membri della nostra comunità, indipendentemente dalle loro abilità”, ha aggiunto.

I riconoscimenti

Alessandrini nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Dal premio “100 Ambasciatori Nazionali” presso il Senato della Repubblica, ottenuto nel 2020, fino ad arrivare alla cittadinanza onoraria conferitagli dalla città di Alghero per il suo contributo allo sviluppo sociale del territorio. “Il successo di un’impresa non si misura solo in termini di fatturato”, conclude Alessandrini. “La vera sfida è creare un ecosistema in cui lo sviluppo umano sia al centro di ogni decisione, generando benessere diffuso. È questa la direzione verso cui dobbiamo tendere come imprenditori del XXI secolo”.

La recente assunzione della direzione di Zambelli Packaging nel 2024 offre ad Alessandrini una nuova piattaforma per estendere il suo modello human-centric. “Con Zambelli, puntiamo a un rilancio basato sui principi che hanno guidato il successo delle nostre altre imprese,” afferma. “Metteremo al centro le persone, creando un ambiente di lavoro che promuova il benessere e la crescita personale, oltre all’innovazione nel settore del packaging.”

