5 indirizzi per gustare una buona pizza a Firenze

Oltre a essere una delle capitali mondiali della cultura e patria indiscussa della bistecca alla fiorentina e della ribollita, negli ultimi anni Firenze si è affermata come punto di riferimento anche per la pizza.

Qui, la tradizione napoletana ha trovato terreno fertile, arricchendosi di influenze locali e internazionali. Ecco 5 indirizzi di pizzerie che hanno portato a Firenze un “pezzo di Vesuvio”, ognuna con una proposta unica e una filosofia precisa.

Zanfa Bros: sapori campani con un twist internazionale

A San Frediano, Zanfa Bros porta avanti una visione audace della cucina e della pizza, combinando le radici campane dei fratelli Gianfranco e Marco Zanfardino con un tocco internazionale. Cresciuti nel contesto agricolo di Striano, in provincia di Napoli, hanno scelto di reinterpretare le ricette tradizionali con una filosofia basata su ingredienti freschi, stagionali e sostenibili. Il menu di Zanfa Bros è un viaggio che parte dalla Campania per arrivare ai sapori del Mediterraneo, dell’Asia e del Sud America.

Tra i piatti simbolo del locale c’è il Roast Tuna, un tonno arrosto con capperi fritti, maionese alle acciughe e cipolle in agrodolce, che fonde sapori intensi e ben equilibrati. Sul versante pizza, la Cosacca, con pomodoro, pecorino romano e basilico, rivisita un grande classico della tradizione napoletana in chiave moderna, mentre la Focaccia Marina sorprende con roast tuna, scarola riccia, pomodorini confit, polvere di olive e capperi.

Zanfa Bros è un locale che merita un giudizio estremamente positivo per la sua capacità di combinare tradizione e innovazione in maniera armoniosa. La cucina dei fratelli Zanfardino si distingue per l’attenzione ai dettagli, l’uso di materie prime fresche e una creatività che sa rispettare le radici campane pur abbracciando sapori internazionali. Ogni piatto, dalla pizza ai secondi, offre un’esperienza gastronomica intensa e ben bilanciata

Indirizzo: Via Pisana 42R

Pizzagnolo: l’autenticità napoletana senza compromessi

Pizzagnolo è una celebrazione della pizza napoletana nella sua forma più pura. Il pizzaiolo, rigorosamente fedele ai canoni partenopei, lavora l’impasto con farina macinata a pietra, lievitato naturalmente per oltre 48 ore. Questo processo conferisce all’impasto una consistenza soffice e ben alveolata, con un cornicione gonfio e fragrante, come richiede la tradizione. La cottura avviene in un forno a legna, a temperature altissime, per pochi minuti, ottenendo una pizza morbida e saporita.

Pizzagnolo valorizza i prodotti d’eccellenza campana come il pomodoro San Marzano DOP, la mozzarella di bufala campana DOP e l’olio extravergine del Cilento. Tra le pizze più apprezzate, oltre alla classica Margherita DOP, spicca un altro classico: la Diavola con salame piccante.

Indirizzo: Via dell’Agnolo 105r

Giotto: l’arte della lievitazione perfetta

Giotto è diventata un punto di riferimento per chi cerca una pizza che sia leggera, soffice e altamente digeribile, grazie a un impasto che riposa per oltre 24 ore. Qui la cura per la qualità degli ingredienti è maniacale e ogni pizza viene preparata con farine macinate a pietra e prodotti freschi di stagione. Il forno a legna, cuore pulsante del locale, permette di ottenere una cottura perfetta, che esalta la fragranza e la morbidezza dell’impasto.

La Napoli a Firenze con pomodoro San Marzano DOP, fiordilatte d’Agerola, parmigiano reggiano DOP 24 mesi, capperi, acciughe di Cetara, basilico, olio extravergine d’ oliva è una scelta obbligata per chi ama i sapori autentici ma decisi. Un’altra valida opzione è la Pizza Giotto, che porta il nome del locale, con pomodorino del piennolo del Vesuvio DOP, provola di bufala DOP, funghi porcini, scaglie di provolone del monaco DOP, basilico, olio extravergine d’ oliva.

Indirizzo: Via Panzani, 57 e P.za di Santa Maria Novella, 24/r

Giovanni Santarpia: la tradizione napoletana fatta a regola d’arte

Quando si parla di pizza a Firenze, il nome di Giovanni Santarpia è tra i più rispettati. Originario della Campania, Santarpia è un artigiano della pizza, che ha portato a Firenze la vera essenza della tradizione napoletana. Le sue pizze, cotte rigorosamente nel forno a legna, presentano un impasto soffice e leggero, con un cornicione perfetto. Ma ciò che distingue la sua pizzeria è la selezione accurata degli ingredienti, tutti di altissima qualità e spesso di provenienza locale.

Tra i suoi capolavori, la Marinara è un manifesto di semplicità: pomodori San Marzano, aglio, olio e origano si fondono in un piatto che esalta la purezza dei sapori. Molto interessante la Margherita Gialla con pomodorino giallo del piennolo, provola affumicata del Casolare, ricotta salata e basilico.

Indirizzo: Via Senese 155r

Il Vecchio e il Mare: la pizza incontra il pesce

Il Vecchio e il Mare è una pizzeria che ha saputo coniugare due mondi spesso separati: la pizza e il mare. Questo locale propone una selezione di pizze napoletane che si sposano con i sapori del mare, utilizzando frutti di mare freschissimi e ingredienti che esaltano le qualità del pescato. L’impasto, frutto di una lunga lievitazione, è morbido, soffice e ben alveolato, come vuole la tradizione napoletana.

Nonostante l’attenzione per il mare, i classici continuano a rappresentare le proposte più apprezzate. Troviamo, infatti, il Calzone Napoli, con crema di ricotta fresca, salamino piccante tipo Napoli, fior di latte affumicato, pepe arlecchino e una spennellata di pomodoro pelato italiano. Da provare anche la Sanguigna con pomodoro pelato Italiano cotto a bassa temperatura per 6 ore, ‘Nduja di Spilinga Az. Agr. Porcelli, gel di basilico e stracciatella di burrata da latte italiano.

Indirizzo: Via Vincenzo Gioberti 61

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .