Chef stellati, location esclusive e cocktail d’autore: ecco gli eventi da non perdere al Pitti Taste di Firenze 

E se il Fuori Salone fosse più atteso del Salone stesso? Non è facile dirlo, ma quello che anima Firenze durante i giorni del Pitti Taste sicuramente è smaniato dai golosi cittadini e dagli amanti del lusso. Infatti in questi giorni è possibile non solo andare a cene evento in ristoranti stellati o bere cocktail nei più eleganti bar della città con guest nazionali ed internazionali. In questi giorni è anche possibile godere di esperienze gastronomiche all’interno di spazi pagani, che di solito ospitano boutique di moda o addirittura celeberrime gioiellerie.

Il Fuori di Taste è infatti il calendario di eventi collaterali che anima Firenze in occasione di Pitti Taste, salone dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane. Questo circuito diffuso che coinvolge ristoranti, boutique, hotel e cocktail bar della città, offrendo degustazioni, cene tematiche, abbinamenti insoliti e incontri con chef, bartender e produttori. Un’opportunità per esplorare il mondo del gusto in modo dinamico, con appuntamenti che spaziano dalla cucina d’autore ai cocktail pairing, fino a esperienze immersive pensate per appassionati e professionisti del settore.

I grandi chef stellati incontrano i prodotti più esclusivi

Le cene ed esperienze gastronomiche rappresentano un momento fondamentale dell’evento. Tra gli appuntamenti più attesi c’è l’Origini Party, che si terrà il 7 febbraio presso lo spazio lounge di Saporium Firenze. Qui lo chef Ariel Hagen, con il supporto di Giovanni Vignola, guiderà gli ospiti attraverso un percorso di tapas gourmet a base di risi d’eccellenza: da un lato Riso Vignola 1880, un simbolo di qualità risiera da oltre 140 anni, dall’altro lo stellato Saporium Firenze (Stella Michelin e Stella verde), il cui approccio farm to plate celebra la freschezza dei prodotti stagionali provenienti dalla propria fattoria biologica. Unendo queste filosofie, lo chef di Borgo Santo Pietro, guiderà gli ospiti in un percorso di tapas gourmet, a base dalle varietà lavorate a pietra del Vercellese fino alle migliori coltivazioni asiatiche. Per la parte beverage sarà creato anche un cocktail a base di riso appositamente per l’occasione.

Al ristorante stellato Atto di Vito Mollica invece si svolgerà invece “Cinque amici fuori di Taste”, un incontro tra produttori di eccellenza di pomodori, formaggi, olio Evo, aceto balsamico di Modena e arance rosse di Sicilia Igp: 5 produttori, ovvero Paolo Petrilli, Lodovico Giustiniani (Borgoluce), Mariangela Grosoli (Acetaia del Duca), Cristina Bini Smaghi (I Tattoli) e Gerardo Diana (Tenuta Serravalle) , si ritrovano nel palazzo dove visse Beatrice e dove oggi c’è Atto, il ristorante stellato di Vito Mollica, per celebrare le rispettive eccellenze.

Sempre nel segno della qualità, la cena conviviale “Alla Corte del Dome” vedrà lo chef Marco Stabile proporre un menu di nove portate dedicate ai prodotti del brand La Corte del Dome, mentre il mix tra tradizione e reinterpretazione sarà il fulcro dell’evento “Make Pennette alla Vodka Great Again”, in cui lo chef Fabio Nistri presenterà una versione premium del celebre piatto anni ’80 con ingredienti d’eccezione. I

Infine da non perdere al Luca’s Restaurant, il ristorante firmato dallo chef stellato Paulo Airaudo presso La Gemma Hotel, il Party Box by Cru Caviar. Il momento clou della serata è l’apertura di una latta di caviale da 1 kg, guidata dal Caviar Maitre, offrendo agli ospiti la vera esperienza del caviale: l’assaggio diretto dal dorso della mano, per apprezzarlo al meglio in purezza e con il suo sapore più autentico.

Location super esclusive e viste da sogno

Le location esclusive saranno un altro elemento distintivo di Pitti Taste. Domenica 9 febbraio, Vodka Altamura sarà protagonista di un private party presso la storica boutique di Cassetti su Ponte Vecchio. Il grano dorato di Altamura, distillato nella vodka omonima, trova casa sul Ponte degli Orafi tra gli orologi di Filippo Cassetti. Il bartender Simone Corsini (“Il Principino” dell’hotel Principe di Piemonte di Viareggio, sede del ristorante bistellato “Piccolo Principe”), preparerà due sue creazioni a base del distillato superpremium.

Sempre sulle sponde dell’Arno si svolgerà anche la Silent Pool Gin Experience, articolata in due distinti momenti: prima una degustazione privata nella suite più esclusiva di Firenze, affacciata sul Ponte Vecchio; a seguire, dalle 20:30 in poi, cena al ristorante Golden View con i cocktail firmati dal global brand ambassador Antonio Franzese, abbinati ai piatti dello chef Andrea Candito.

Il Convention Bureau di Monaco invece porterà un assaggio della tradizione gastronomica monegasca a Firenze con un evento esclusivo presso il Cibrèo dell’Helvetia & Bristol, dove la cucina di Monaco si fonderà con i sapori fiorentini. Un’opportunità per immergersi nel lusso della cucina monegasca e lasciarsi sorprendere da un dialogo tra culture, tradizioni e alta gastronomia.

Cocktail d’autore tra caffè storici, nuove aperture e maison di moda

Per gli appassionati di mixology, Pitti Taste proporrà eventi che esalteranno la creatività dei bartender. Il Picteau Bistrot & Bar, in collaborazione con il Museo Ferragamo, presenterà una drink list ispirata alle ricette di Salvatore e Wanda Ferragamo, rievocando l’atmosfera glamour degli anni ’20. Binomio Firenze ospiterà due eventi imperdibili: Binomium – Cicchetti & Cocktails, che unirà cicchetti dolci e salati a cocktail d’autore con la partecipazione dell’azienda veneta Infermentum, e Panettone da Bere, in cui il maestro pasticcere Denis Dianin proporrà un inedito abbinamento tra mixology e lievitati artigianali, mentre al Caffè Lietta andrà in scena una serata di cocktail e musica dedicata alla scoperta di GinArte ,tra i profumi e le note raffinate delle 13 botaniche usate per la distillazione di questo prodotto d’origine toscana ma dall’animo internazionale.

Per finire, la doppia guest milanese in Piazza della Repubblica: al Caffè Concerto Paszkowski sarà ospite il talentuoso bartender César Araujo, protagonista del bancone del cocktail bar Bob. Grazie alla partnership con GinArte, il bartender presenterà tre signature drink speciali pensati esclusivamente per l’evento. Ogni cocktail sarà accompagnato da un’elegante selezione di finger food, pensata per esaltare i sapori unici delle creazioni, mentre al Caffè Gilli saranno in scena Stefano Rollo e Niccolò Caramiello, dal celebre cocktail bar di Milano Norah Was Drunk, che grazie alla partnership con Gin’s Tuscany, presenteranno tre signature drink speciali pensati esclusivamente per l’evento.

