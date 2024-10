20Seconds: il social italiano che rivoluziona il recruiting con il video-boom

BRANDVOICE | Paid Program – 20Seconds

Nel panorama del mercato del lavoro in rapida evoluzione, 20Seconds si presenta come una delle startup italiane più promettenti e innovative nel settore del recruiting e del networking professionale. Fondata da Bruno Sculli, imprenditore con molti anni di esperienza nel mondo della ristorazione e ceo della startup, 20Seconds è nata per rispondere all’esigenza di rendere più immediata ed efficace la connessione tra candidati e aziende, introducendo un format di presentazione basato su video verticali di 20 secondi.

In un’epoca in cui l’attenzione delle persone è sempre più ridotta e il ritmo del cambiamento accelera, questa soluzione si distingue per il suo approccio dinamico e visivo, capace di valorizzare il talento in modo autentico e creativo.

Con una user experience che integra strumenti avanzati come la ricerca personalizzata, l’interazione tramite messaggistica istantanea e notifiche in tempo reale, 20Seconds punta a riformare profondamente i tradizionali meccanismi di recruiting.

Attraverso questa piattaforma, i candidati hanno l’opportunità di raccontare la propria storia e le proprie competenze in modo più diretto ed espressivo, mentre le aziende possono rappresentare al meglio la propria cultura e le proprie esigenze. In questa intervista, Bruno Sculli racconta come 20Seconds sta affrontando il mercato, le sfide superate e le collaborazioni strategiche che stanno portando questa startup italiana a rivoluzionare il mondo del recruiting.

Quale bisogno del mercato del lavoro intendete soddisfare con 20Seconds?

20Seconds risponde a una necessità crescente: la voglia di superare i tradizionali strumenti di ricerca del lavoro, come i curriculum e i profili statici. La piattaforma consente a candidati e aziende di presentarsi tramite brevi video, offrendo un’opportunità più dinamica e coinvolgente per connettersi. Le funzionalità integrate, come la ricerca personalizzata e la messaggistica istantanea, favoriscono un’interazione diretta e immediata tra datori di lavoro e candidati, migliorando l’efficacia del processo di recruiting.

In che modo la collaborazione con Steven Basalari arricchisce la vostra piattaforma e cosa vi aspettate da questa partnership?

Una delle collaborazioni più significative per 20Seconds è quella con Steven Basalari, noto imprenditore e influencer. Questa partnership ha portato il contest di successo di Basalari, “Ti apro un’attività” in esclusiva sulla piattaforma. Questa iniziativa ha arricchito l’offerta di 20Seconds con una sezione dedicata a progetti innovativi, dando agli startupper la possibilità di presentare le proprie idee in tre minuti e attrarre investimenti.

20Seconds è stata recentemente la terza app più scaricata in Italia, superando Facebook e

Whatsapp, come vi spiegate questo successo?

Il lancio di 20Seconds ha portato risultati eccezionali, la nostra è stata la terza app più scaricata in Italia, superando persino giganti come Facebook e WhatsApp. Con oltre 15.000 download solo nella prima giornata e più di 3.000 video caricati, la piattaforma ha dimostrato come il mercato sia pronto a cambiare. I giovani, ma non solo, vogliono dimostrare il proprio talento e capacità in modo diretto. Questo è il motivo per cui lo slogan di 20Seconds è “Passa dalle parole ai fatti”.

Cosa rende 20Seconds unico rispetto ad altri strumenti di recruiting e networking professionale?

Il vero punto di forza di 20Seconds è la sua combinazione tra social network e talent show. L’algoritmo della piattaforma suggerisce video personalizzati in base ai profili. Le aziende possono creare video che mostrano la loro realtà, mentre i candidati possono esprimere le proprie competenze e potenzialità in modo autentico e creativo. Funzionalità come i badge per distinguere i ruoli, le sezioni multiutente e la possibilità di acquistare video premium rendono 20Seconds uno strumento di recruiting decisamente innovativo.

Il lancio del vostro podcast, 20Podcast, sembra aprire nuove opportunità per il coinvolgimento del pubblico. Quali contenuti e obiettivi avete previsto per la prima stagione?

Parallelamente al successo della piattaforma, abbiamo lanciato un podcast chiamato 20Podcast, dove imprenditori e influencer italiani vengono intervistati per condividere le loro esperienze di successo (e fallimento). Il podcast mira a ispirare e formare i lavoratori del futuro, rendendo accessibili storie reali di chi ha già fatto strada nel mondo dell’imprenditoria.

Quali sono i vostri principali obiettivi con il primo round di investimento che state lanciando?

Con il primo round di investimenti in corso, ci prepariamo a consolidare la nostra posizione nel panorama tecnologico. Gli investimenti serviranno a migliorare ulteriormente il prodotto e a espandere le campagne di marketing, con l’obiettivo di attrarre un numero sempre maggiore di utenti.

Come vedete l’evoluzione di 20Seconds nei prossimi cinque anni, sia a livello tecnologico che di mercato?

Tra cinque anni, vediamo 20Seconds come la più grande piattaforma di recruiting per le piccole e medie imprese in Europa, evidenziando la continua evoluzione tecnologica e l’ascolto attento delle richieste degli utenti. Nei prossimi mesi, invece, implementeremo l’intelligenza artificiale all’interno di 20Seconds. In questo modo, se sei un’azienda puoi chiedergli il lavoratore perfetto in base ai video che ha caricato, categoria, luogo e tutti i parametri dei filtri. Se sei un lavoratore puoi chiedergli l’azienda perfetta in base ai video che ha caricato, categoria, luogo e tutti i parametri dei filtri. In questo modo saremo la prima app al mondo con l’implementazione dell’intelligenza artificiale per la ricerca del lavoro. La piattaforma è destinata a crescere e ad adattarsi alle esigenze del mercato, implementando nuove funzionalità e migliorando l’esperienza degli utenti.

