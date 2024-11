Così questa startup aiuta le aziende a digitalizzare la supply chain

Articolo tratto dal numero di ottobre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Supportare le aziende nella gestione delle operazioni, riducendo costi e aumentando i ricavi. È questa la missione principale di Bonsai, startup che vuole ritagliarsi un ruolo di primo piano nel settore dei software aziendali grazie alla visione dei suoi fondatori Niccolò Magni e Davide Tibò.

Il software di Bonsai

Cresciuto nell’azienda di famiglia, Magni ha sempre nutrito una profonda passione per la tecnologia, che l’ha accompagnato in tutte le sue sfide. Osservando da vicino i problemi che le aziende affrontavano nella gestione dei processi, si è accorto presto dell’assenza di soluzioni software flessibili e scalabili pensate per il futuro.

“All’inizio avevamo molti partner tecnologici, ma erano molto costosi e lenti. Cercavamo una piattaforma interconnessa, flessibile e un unico partner tecnologico che fosse responsabile della nostra digitalizzazione”.

Su questi presupposti è nato il Software of growth (Sow), un prodotto modulare e scalabile, progettato per integrarsi perfettamente con i sistemi erp esistenti. Ma soprattutto una soluzione di digitalizzazione della supply chain di vendita completa e integrata, capace di ottimizzare i processi in ambiti come vendite, magazzino e decisioni basate sui dati.

Un ponte verso il futuro

Grazie alla centralizzazione delle soluzioni software, inoltre, le aziende possono ridurre i costi operativi e incrementare le vendite in modo significativo. “Con la nostra soluzione, l’azienda non ha costi di integrazione”, prosegue Magni. “È un collegamento unico e questo non ‘sporca’ il gestionale, ma permette di collegare tutti i moduli a seconda delle esigenze”.

Scelto dalle aziende per introdurre nuovi progetti gestiti dai giovani, senza interferire con le strutture esistenti, Sow rappresenta oggi un ponte verso il futuro che prepara le nuove generazioni di imprenditori alle sfide di domani. Tra i clienti più importanti di Bonsai ci sono Tenute Piccini, Baroni Home e Cavalieri: “La nostra soluzione ha permesso a Cavalieri di incrementare gli ordini del 25%, con un risparmio di 18mila euro e un numero maggiore di clienti rispetto al 2022”.

AI e algoritmi avanzati

Consapevole delle potenzialità del prodotto, Bonsai lavora costantemente per migliorare la sua soluzione e renderla sempre più allineata alle esigenze delle aziende, integrando IA e algoritmi avanzati. “Due mesi fa abbiamo deciso di inserire l’intelligenza artificiale come supporto per tutti i moduli, così da generare contenuti in automatico una volta ricevuti i dati dei prodotti”.

Forte del successo della soluzione, per i prossimi mesi l’azienda mira ad allargare il suo raggio d’azione, puntando alla blockchain e allo sviluppo di nuovi moduli.

