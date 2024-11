Crociere di lusso per navigare nei luoghi più esclusivi al mondo

Articolo tratto dal numero di ottobre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Dimenticate le crociere con animazione invadente e buffet affollati. Chi sceglie le navi Explora vive nella totale

esclusività. Uguale ricercatezza sul catamarano Four Seasons Explorer, alla scoperta di luoghi magici e

nascosti. E per chi preferisce andare sul classico c’è Royal Clipper, l’imbarcazione a vele quadre più grande del

mondo.

EXPLORA I: La nave dei desideri esauditi

Explora I Explora I Explora I Explora I Explora I

Certo, le escursioni offerte durante la navigazione sono irrinunciabili, che siano i Caraibi, il mare del Nord o le isole greche, ma il rischio, per chi sceglie una crociera su Explora Journeys – il brand del lusso di Msc con sede a Ginevra -, è di non avere più voglia di scendere.

Un nuovo stile di viaggio che su Explora I, la prima di una flotta di cinque che sarà varata entro il 2027, si esprime così: 461 suite, ampi ponti esterni con 64 cabine private, attici e residenze fronte oceano progettate per essere case sul mare, tutte con vista e terrazza privata, e una scelta tra 11 esperienze culinarie, sei vivaci ristoranti, cene in suite e il ristorante Anthology, dove grandi chef creano menu d’autore in base all’itinerario della nave, oltre a 12 bar e saloni (otto interni e quattro esterni).

Il relax a bordo è garantito da quattro piscine e dal centro termale Ocean Wellness, che offre, nei 1.000 metri quadrati, strutture per il benessere e il fitness al coperto e all’aperto, sale per trattamenti e un salone di bellezza per la remise en forme. Mentre a chi ama lo shopping è dedicata una zona con grandi marchi dell’orologeria come Cartier e Panerai, oltre a gioielli e segnatempo Piaget e alla prima boutique Rolex in alto mare.

Per continuare in bellezza, alla Galleria d’Arte, fino alla primavera 2025, sono esposte le opere di due maestri della Pop Art, Andy Warhol e Roy Lichtenstein, con la possibilità di essere guidati nel percorso da luminari d’arte e host. Attingendo ai 300 anni di eredità marittima della famiglia Aponte, Explora Journeys offre un’esperienza di navigazione coinvolgente e un’ospitalità rispettosa e intuitiva, con visite a terra e itinerari che fondono destinazioni rinomate con porti meno battuti, per un viaggio che ispiri la scoperta in tutte le sue forme. L’unico rischio? Esagerare con lo champagne, offerto 24 ore al giorno, per chi occupa le suite, da uno staff impeccabile e attento a ogni desiderio.

Four Seasons Explorer: Alla scoperta di Palau

Four Seasons Explorer Four Seasons Explorer

In viaggio verso una delle ultime frontiere del mondo, lo stato insulare di Palau, nel Pacifico occidentale, a bordo di un catamarano che è la quintessenza del lusso. Immersi nella natura, gli ospiti potranno esplorare oltre 340 isole, di cui solo nove abitate, ed entrare in contatto con una biodiversità marina unica e una cultura antica di quattromila anni.

Prima riserva nazionale di squali al mondo, Palau ospita anche la laguna meridionale delle Rock Islands, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 2012. Con una visibilità superiore ai 100 metri sotto la superficie dell’acqua, le numerose lagune offrono un mondo sottomarino di meraviglie da scoprire, con oltre 1.400 specie di pesci e 500 specie di coralli, oltre a numerosi relitti di navi. Il centro immersioni Padi 5 star offre immersioni in siti rinomati come Blue Corner, German Channel, Peleliu Wall, Chandelier Cave e Helmet Wreck, ma anche l’accesso a gemme meno conosciute. Inoltre si può scegliere tra snorkeling, kayak, stand-up paddleboard, pesca e immersioni libere.

Tra le escursioni più amate, quella alla Via Lattea, un ‘lago’ poco profondo circondato da isole, caratterizzato da un fondale di cenere vulcanica che crea un rifugio caldo e blu latteo per sessioni di yoga e bagni di fango ricchi di minerali. Gli orari di arrivo e partenza sono flessibili, mentre le tariffe includono, oltre alle sistemazioni, i pasti serviti a bordo, immersioni e sport acquatici oltre a escursioni, yoga ed esperienze benessere. Tra gli eventi previsti, incontri con il biologo marino, un barbecue sulla spiaggia con musicisti e ballerini locali, un picnic e una romantica cena à deux con i piedi nella sabbia, sotto il cielo stellato.

Royal Clipper: Tradizione e avventura

I tre velieri Star Clippers si muovono tra le acque del Mediterraneo e quelle dell’Atlantico, con itinerari che, nei mesi invernali, porteranno l’intera flotta oltreoceano. Ispirato al leggendario Preussen, Royal Clipper è oggi il più grande veliero e l’unico cinque alberi a vele quadre costruito dopo che il suo predecessore venne varato all’inizio del secolo scorso.

Con 42 vele spiegate e 134 metri di lunghezza, è in grado di ospitare 227 passeggeri, ha un fascino speciale ed è all’insegna di ogni comodità. Attuale e moderna, la nave è dotata di ogni comfort e dei più avanzati sistemi di navigazione. L’ammiraglia è ideale per una crociera all’insegna dell’avventura, del relax e della tradizione della vela, con servizi esclusivi e massimo comfort. I ponti all’esterno hanno una superficie di 1.760 metri quadrati e dispongono di tre piscine dove intrattenersi e rilassarsi e di diversi angoli nascosti e silenziosi lungo le balconate sui due lati. I più arditi possono salire in sicurezza sull’albero maestro.

I luminosi ed eleganti spazi interni si snodano su tre piani, dove gustare una prelibata cucina. A poppa, una piattaforma permette di tuffarsi e dedicarsi agli sport acquatici. E ancora, il centro benessere Captain Nemo Lounge, con oblò per vedere i fondali marini, offre thalasso, massaggi, idroterapia. Tra le proposte per l’autunno, la traversata oceanica da Lisbona a Barbados, passando per Marocco e Madeira (16 notti, partenza il 17 ottobre), e naturalmente i Caraibi, con attraversamento del Canale di Panama passando per la costa colombiana (14 notti, partenza da Bridgetown, Barbados, il 2 novembre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .