6,8 milioni di visitatori dall’estero, boom delle aree interne: il turismo in Italia a Pasqua e nei ponti di primavera

Oltre 670mila camere prenotate, per un fatturato stimato in circa 128 milioni di euro. Sono i dati previsti per la Pasqua 2025 da un’indagine tra le imprese ricettive italiane svolta da Isnart per Unioncamere ed Enit, nell’ambito dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio.

Le camere occupate sono quasi il 60% a livello nazionale e superano il 70% nelle mete del cosiddetto ‘turismo slow’, nelle aree interne del Paese. Registrano buoni risultati anche le città d’arte (63,9%), le località di montagna (61,3%) e le destinazioni termali (59,6%).

Quanto ai ponti delle settimane successive, i tassi di camere occupate sono del 57% per quello del 25 aprile e del 55% per quello del 1 maggio.

Il peso dei turisti dall’estero

Decisivo l’apporto del turismo estero. Tra marzo e maggio 2025, gli arrivi dai paesi stranieri negli aeroporti italiani sono previsti in aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2024 e dovrebbero superare i 6,8 milioni. Di questi, il 28,4% è atteso a Roma, forse anche per via dell’effetto Giubileo: un’impresa su tre nel Lazio, in Umbria e nelle Marche associa la crescita della clientela alla ricorrenza.

Netto il vantaggio rispetto alla Francia, storica concorrente, che si ferma a 4,5 milioni di arrivi negli aeroporti. A scegliere l’Italia per queste vacanze sono soprattutto i turisti provenienti dal Regno Unito (15,1%), dalla Germania (10,3%), dagli Stati Uniti (8,7%), dalla stessa Francia (8,8%) e dalla Spagna (7,7%).

“La nostra offerta è ricca e variegata”, ha commentato Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit. “Dobbiamo proseguire su questa strada per conoscere sempre più le meraviglie del made in Italy”.

Verso l’estate

Lo studio ha divulgato già i primi numeri in vista delle ferie estive: gli operatori dicono di avere già venduto sei camere su dieci per giugno, il 64,8% per luglio e il 65,4% per agosto.

