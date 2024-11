I media francesi rilanciano: “Meta è pronta a rilevare il 4-5 per cento di Essilux per 5 miliardi di euro”

I dettagli

Come riporta Bfm Business, già a fine settembre Zuckerberg aveva accennato alla possibilità di investire nel produttore di occhiali, dichiarando al giornale americano The Verge durante la conferenza Meta Connect: “Stiamo discutendo, e sarà un investimento simbolico”. Il fondatore di Facebook vede in EssilorLuxottica un canale ideale per la distribuzione mondiale delle sue tecnologie dedicate agli occhiali intelligenti. Come spiega l’emittente francese, i primi risultati cominciano a emergere: da tre mesi, la seconda generazione delle Ray-Ban Meta domina le vendite nel 60% dei punti vendita del gruppo in Europa.

“Meta investirà per ottenere una quota del 4-5% del capitale,” conferma una fonte vicina alla direzione a Bfm. “Zuckerberg vuole rafforzare questa partnership e beneficiare di parte del valore che sarà generato”. Per quanto riguarda EssilorLuxottica, l’obiettivo sarebbe uno: collaborare con Meta per far percepire l’azienda come una tech company, aumentando il valore di mercato.

Il tema della governance

Secondo Bfm, si starebbe ancora discutendo riguardo la possibilità di un coinvolgimento di Meta nella governance di EssilorLuxottica. “Vogliono mantenere l’indipendenza e, al contempo, presentarsi agli investitori come un’azienda tecnologica grazie all’accordo con Meta,” ha spiegato a Bfm Lucas Perraudin, ceo di AI Partners ed ex direttore europeo di Meta Reality Labs.

Il patrimonio di Zuckerberg

Secondo la classifica real time di Forbes, Mark Zuckerberg è il quarto uomo più ricco al mondo, con un patrimonio stimato di 195 miliardi di dollari.