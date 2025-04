Meta e Microsoft alla prova dei conti: cosa aspettarsi dai colossi tech

I risultati finanziari di due delle poche aziende americane da mille miliardi di dollari, Meta e Microsoft, saranno pubblicati nel pomeriggio di mercoledì. Si apre così una settimana cruciale per i titoli tecnologici, già sotto pressione, mentre i dazi complicano l’appetito degli investitori verso la crescita guidata dall’intelligenza artificiale.

Fatti principali

Meta e Microsoft comunicheranno i risultati finanziari relativi ai primi tre mesi del 2025 poco dopo le 22:00 ora italiana (le 16:00 EDT).

Wall Street prevede che entrambe le potenze della West Coast registreranno nuovi record sia in termini di ricavi che di utili per il primo trimestre dell’anno solare.

per il primo trimestre dell’anno solare. Secondo i dati di FactSet, le stime di consenso indicano per Microsoft un fatturato di 68,4 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) di 3,22 dollari (utile netto di 24,1 miliardi), che rappresenterebbero un aumento annuo dell’11% nei ricavi e del 10% nei profitti.

Per Meta, gli analisti prevedono ricavi per 41,4 miliardi di dollari e un EPS di 5,23 dollari (utile netto di 13,5 miliardi), pari a una crescita prevista del 14% nelle vendite e dell’11% nei profitti.

Contesto chiave

Microsoft è la seconda azienda americana per valore, con una capitalizzazione di mercato di 2.900 miliardi di dollari, mentre Meta è al sesto posto con 1.400 miliardi. Entrambe fanno parte delle cosiddette “magnifiche sette” della tecnologia, insieme ad Alphabet (Google), Amazon, Apple, Nvidia e Tesla. Questo gruppo rappresenta un terzo della capitalizzazione complessiva dell’indice S&P 500, grazie alla loro enorme influenza nel boom dell’intelligenza artificiale.

Microsoft cavalca l’onda dell’IA tramite Azure, la sua piattaforma cloud per aziende, e la partecipazione in OpenAI, la casa madre di ChatGPT. Meta, invece, ha appena lanciato Meta AI, un’app rivale di ChatGPT. Nonostante ciò, i titoli di Meta e Microsoft hanno subito un calo quest’anno, complice una più ampia flessione del mercato azionario e un crescente atteggiamento prudente degli investitori.

Meta ha perso il 5% e Microsoft il 7% da inizio anno (esclusi i dividendi), performance comunque migliori rispetto alle perdite superiori al 15% registrate da Amazon, Apple e Nvidia, aziende molto più esposte al mercato cinese rispetto a Meta e Microsoft.

Curiosità

Tra i 10 miliardari che hanno perso più patrimonio netto nei primi 100 giorni della presidenza di Donald Trump figurano anche Mark Zuckerberg (CEO di Meta) e Steve Ballmer (ex CEO di Microsoft), con una perdita complessiva di 30 miliardi di dollari secondo Forbes.

Prossimi appuntamenti

Giovedì toccherà ad altri due membri delle magnifiche sette: Amazon e Apple pubblicheranno i loro risultati trimestrali.

Citazione

“Questi sono giorni decisivi per i mercati e per il mondo tech,” ha osservato l’analista di Wedbush Dan Ives. La guerra commerciale è una “variabile X chiave per i titoli tecnologici”, ha aggiunto, sottolineando che i report di questa settimana forniranno uno spaccato su come sta tenendo la domanda da parte di aziende e consumatori in un contesto economico incerto.

