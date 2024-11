Moncler interessata a Burberry? Il titolo del marchio britannico vola in Borsa

Secondo rumors di stampa Moncler sarebbe interessata a un deal con la britannica Burberry. Il titolo del brand di trench vola sulla Borsa inglese, a + 5,67%. Poco mosse invece le azioni di Moncler che al momento sono in calo dello 0,20%.

A darne notizia è stata per prima Miss Tweed, pubblicazione fondata da Astrid Wendlandt nel 2020 che anticipa notizie del settore fashion e luxury. Dal canto suo, Moncler, che lo scorso settembre ha visto Carlo Rivetti uscire dall’azionariato del gruppo, ha dichiarato di non voler commentare “speculazioni prive di fondamento”.

Secondo Miss Tweed, Moncler starebbe valutando di fare un’offerta per Burberry con l’obiettivo di creare un colosso specializzato nell’outdoor. Ma non è tutto: secondo voci provenienti dal settore moda, sempre riportate dal sito, Bernard Arnault, che di recente ha investito tramite Lvmh in Double R, la finanziaria azionista di Moncler, sarebbe favorevole all’operazione.

Intanto, per gli analisti di Equita l’ipotesi è poco verosimile: innanzitutto perché Burberry sta affrontando un difficile processo di rilancio, e in secondo luogo perché il management di Moncler sarebbe focalizzato sulle opportunità di crescita del marchio di outerwear e sullo sviluppo di Stone Island, entrato nel 2020 nell’orbita di Moncler.

Il patrimonio di Remo Ruffini, ceo di Moncler

3,2 miliardi di dollari: questo il patrimonio attuale di Remo Ruffini secondo Forbes.

Ruffini ha risanato Moncler, portando l’azienda alla quotazione nel 2013. Oggi presidente e amministratore delegato, possiede una quota del 24%. La sua carriera è iniziata negli Stati Uniti lavorando per l’azienda di abbigliamento del padre, Gianfranco Ruffini. Nel 1984 torna in Italia e fonda il proprio marchio, New England Company, ceduto poi nel 2000.

