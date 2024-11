Fondazione Veronesi: il progetto per la prevenzione maschile ha portato a oltre 150 consulti urologici gratuiti

Novembre è il mese della prevenzione maschile. Ed è anche il periodo di conclusione della prima edizione del progetto “La prevenzione maschile in campo” di Fondazione Umberto Veronesi Ets con le tre giornate dedicate alla prevenzione maschile, che ha portato al raggiungimento di due grandi obiettivi: finanziare un ricercatore impegnato nella lotta ai tumori maschili, sensibilizzare sull’importanza della prevenzione ed effettuando oltre 150 consulti urologici gratuiti.

L’importanza della prevenzione

Da luglio a ottobre Fondazione ha organizzato gli eventi in tre città diverse all’interno di altrettanti Golf Club e sono stati raccolti i fondi necessari a finanziare un ricercatore o una ricercatrice impegnati nel campo dell’oncologia maschile. La terza tappa si è tenuta a Castelfranco Veneto. Monica Ramaioli, direttore di Fondazione Umberto Veronesi ETS, ha dichiarato: “Ancora oggi molti uomini non dedicano la giusta attenzione all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Grazie a questo progetto siamo riusciti a sensibilizzare un buon numero di uomini a prendersi cura della propria salute effettuando un primo consulto urologico e altrettanti a intraprendere un percorso di prevenzione e sani e corretti stili di vita”.

La borsa di ricerca

Gli oltre 70mila euro ricevuti dalle aziende partner e raccolti nelle diverse tappe hanno contribuito, al netto dei costi di gestione dell’iniziativa, a finanziare una borsa di ricerca nel campo dei tumori maschili che sarà erogata nel 2025 e selezionata attraverso l’annuale bando pubblico di Fondazione Veronesi.

Cappeller Spa SB e Fila Solutions, main partner dell’iniziativa, ospiteranno presso la propria sede un medico urologo per consentire ai dipendenti e collaboratori di poter effettuare una corretta attività di prevenzione. Mercoledì 6 e Giovedì 7 novembre infatti, più di 50 persone avranno l’occasione di effettuare gratuitamente un consulto o una visita urologica direttamente presso il proprio luogo di lavoro. Si tratta di un’importante attività di welfare aziendale legata alla prevenzione maschile che consente a Fondazione Veronesi di portare i propri messaggi al maggior numero di persone possibile. Partner del progetto sono SynDiag, Auberge de la Maison, Signature Kitchen Suite.

L’iniziativa

Il progetto è stato avviato domenica 28 luglio a Courmayeur, dove sono state allestite due postazioni per dare la possibilità di effettuare un consulto urologico gratuito in piazza Abbé Henry e presso il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses. La meravigliosa cornice della valle è stata teatro di una giornata dedicata alla prevenzione, alla ricerca scientifica e allo sport. Sono stati 44 gli uomini che hanno colto l’occasione di confrontarsi con i medici urologi presenti e ben 126 golfisti hanno partecipato al Trofeo Fondazione Veronesi, mettendo in gioco le proprie capacità sportive e sostenendo generosamente la ricerca oncologica maschile.

Nella seconda tappa, il 14 settembre, le attività si sono concentrate in due importanti località delle Langhe: i cittadini di Alba hanno aderito con grandissimo entusiasmo al progetto e 26 uomini hanno effettuato il consulto urologico gratuito; mentre i golfisti sono stati ospitati dal Golf Club Cherasco in una giornata di sport tanto lunga quanto bella: numerosi giocatori hanno partecipato alla gara di golf a coppie (116) e tanti sono stati i premi messi in palio dai partner del progetto e dalla delegazione di Torino che, insieme al comune di Alba e al circolo, hanno invitato così molte persone a partecipare alle attività.

L’evento conclusivo

Il 26 ottobre a Castelfranco Veneto, infine, la comunità locale ha partecipato con grande entusiasmo all’evento conclusivo di questo percorso di salute e prevenzione. In piazza Giorgione e negli spazi del Golf Club Ca’ Amata sono stati realizzati più di 60 consulti urologici e un numero elevato di persone ha chiesto informazioni e ritirato il materiale informativo messo a disposizione dei cittadini e dei golfisti presenti. Presso lo stesso Golf Club la giornata è stata ricca di tanti appuntamenti: il Trofeo Fondazione Veronesi ha visto la partecipazione di numerosi golfisti e la giornata è stata arricchita dalla realizzazione di un open day che ha dato l’opportunità di aprire le porte del circolo ed effettuare una golf clinic, cioè una prova gratuita, offerta da Ca’ Amata a tutti coloro che non avevano mai avuto l’occasione di provare il gioco del golf.

