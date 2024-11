Trump Media vola in Borsa prima dell’election night: il patrimonio di Trump sale di 500 milioni di dollari

Le azioni della Trump Media & Technology Group, azienda di Donald Trump che gestisce il social network Truth Social, volano in Borsa. All’apertura di Wall Street del 5 novembre, vigilia dell’election night, il titolo di Trump Media sta guadagnando il 14%. Sale anche il patrimonio di Trump che, secondo la Real Time Billionaires di Forbes (alle 17.15 del 5 novembre), sta recuperando 553 milioni di dollari, dopo il crollo della scorsa settimana.

LEGGI ANCHE: Guida alle elezioni americane: che cosa dicono i sondaggi, gli stati da seguire e quando sapremo chi ha vinto

Aspetti principali

Le azioni DJT, alle 17.15 del 5 novembre, stanno registrando un aumento di circa il 13 % , toccando un prezzo vicino ai 39 dollari per azione.​

, toccando un prezzo vicino ai per azione.​ DJT, il cui ticker corrisponde alle iniziali dell’ex presidente, è considerato un indicatore del destino elettorale di Trump. Diversi analisti hanno incluso questo titolo tra quelli da monitorare attentamente in vista della giornata elettorale.

Nei giorni scorsi, però, il titolo DJT ha subito una forte discesa, facendo scendere il patrimonio di Trump di 2,4 miliardi di dollari di valore , dopo un mese in cui aveva guadagnato 3,6 miliardi di dollari .

, dopo un mese in cui aveva guadagnato . C’è da sottolineare che, come sottolinea Cnn, il titolo DJT è stato estremamente volatile da quando è stato quotato in borsa a marzo: il suo valore è quadruplicato nell’arco di cinque settimane, per poi crollare del 41% da mercoledì 30 ottobre a venerdì 1 novembre.

nell’arco di cinque settimane, da mercoledì 30 ottobre a venerdì 1 novembre. Come spiega Cnbc, il titolo DJT ha attirato un’enorme attenzione da parte dei trader, dominando le discussioni su forum come WallStreetBets, divenuti noti per il trading dei meme stock del 2021​.

DJT come un meme stock

Nonostante la crescita delle ultime ore, l’azienda è ancora ben al di sotto del suo picco di oltre 66 dollari per azione, raggiunto quando è diventata pubblica il 26 marzo, combinandosi con la società di acquisizione a scopo speciale Digital World Acquisition Corp. Trump Media ha registrato ricavi sorprendentemente bassi, ma è spesso considerata una “meme stock” altamente volatile, cioè un’azione che diventa popolare attraverso i social media e il cui prezzo subisce variazioni a seguito di eventi non legati agli utili, come i tentativi di assassinio di Trump o le sue prestazioni nei dibattiti presidenziali.

Il patrimonio di Trump

Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, Donald Trump ha – alle 17.09 del 5 novembre – un patrimonio stimato di 6,6 miliardi di dollari ed è alla posizione 484 delle persone più ricche del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .