Qual è il patrimonio di J.D. Vance, il vice scelto da Trump

Aggiornamento (6 novembre 2024): due anni fa, JD Vance era un venture capitalist dell’Ohio, noto soprattutto per aver scritto un libro che ha contribuito a spiegare l’ascesa di Donald Trump alle élite liberali costiere. Oggi è un senatore focoso la cui prima e unica vittoria elettorale è stata finanziata dal miliardario di PayPal Peter Thiel e che ora ha la possibilità di diventare l’erede apparente di Donald Trump. Da quando abbiamo pubblicato la sua stima del patrimonio netto a luglio, non è cambiato molto sul fronte finanziario per lui: l’attenzione dei media si è concentrata principalmente su osservazioni controverse passate e presenti su aborto, donne, immigrati e altro. Ma una promozione a vicepresidente comporterebbe un aumento di stipendio a $ 235.000 dal suo attuale stipendio al Senato di $ 174.000. Ciò preparerebbe anche il quarantenne a una futura corsa alla Casa Bianca, con tutti i vantaggi economici che ne derivano.

Donald Trump e il suo compagno di corsa, J.D. Vance, provengono da due Americhe diverse. In quella dell’ex presidente, i padri iniziano a tramandare le fortune immobiliari ai figli quando sono ancora piccoli. In quella di Vance, i padri non lasciano ai figli nemmeno il loro cognome.

Cresciuto per lo più dai genitori della madre, i Vance, J.D. Vance è passato dalla povertà della Rust Belt all’alta società costiera con una laurea alla Yale Law School, un matrimonio con un altro avvocato e la pubblicazione di Hillbilly Elegy, un libro di memorie sull’educazione di Vance. L’opera è uscita nell’estate del 2016, proprio quando Donald Trump era in testa ai sondaggi, lasciando i liberali alla ricerca di qualcosa, qualsiasi cosa, che spiegasse la popolarità dell’ex presidente nell’America centrale.

Hillbilly Elegy ha reso Vance ricco – si dice che abbia venduto più di tre milioni di copie – e lo ha trasformato in una figura nazionale. Oggi il suo patrimonio è stimato in 10 milioni di dollari. Considerata la sua posizione di partenza, si tratta di una somma notevole, che consolida la sua posizione in ambienti che avrebbero potuto mettere a disagio il suo giovane personaggio.

Nel suo libro, Vance ha scritto di come trovava strano un particolare tipo di beneficenza: famiglie ricche che sceglievano i regali per i bambini a basso reddito, senza sapere cosa quei bambini volessero o di cui avessero effettivamente bisogno. “Sono cresciuto in un mondo in cui tutti si preoccupavano di come pagare il Natale”, ha scritto. “Ora vivo in un mondo in cui abbondano le opportunità per i ricchi e i privilegiati di riversare la loro generosità sui poveri della comunità”.

L’infanzia difficile

I nonni materni di Vance si trasferirono da Jackson, Kentucky, a Middletown, Ohio, nell’ambito della migrazione di massa verso i centri industriali degli anni Cinquanta. Suo nonno lavorò in un’acciaieria Armco per tutta la sua carriera e crebbero tre figli.

Tra questi c’era anche la madre di Vance, che ha avuto lui, il suo secondo figlio, nel 1984, all’età di 23 anni, con il suo secondo marito. A quel punto, la cintura d’acciaio aveva cominciato ad arrugginire, lasciando Middletown “poco più che una reliquia della gloria industriale americana”, come dice Vance. La sua infanzia è stata turbolenta, caratterizzata da abbandoni, alcolisti e violenza, problemi che egli attribuisce sia a fattori strutturali – insicurezza economica, una cultura che “incoraggia il decadimento sociale” – sia a decisioni individuali sbagliate.

Il padre di Vance uscì presto di scena, mentre la madre passò attraverso mariti, episodi di abuso e periodi di disintossicazione. Essendo un prodotto del suo ambiente, a volte anche Vance era instabile. L’unica stabilità relativa gli fu data dai nonni, che insistettero sull’istruzione, ma a un certo punto il giovane iniziò ad accumulare così tante assenze non giustificate dalle lezioni che il distretto scolastico minacciò i suoi genitori divorziati di perseguirlo. Finì il primo anno di liceo con una media di 2,1 punti.

L’esperienza nei Marines e l’università

La sua vita cambiò quando si trasferì dalla nonna al secondo anno di liceo (suo nonno era morto qualche anno prima). Trovò un lavoro part-time come cassiere e i suoi voti migliorarono. Vance pensava di andare all’università, ma si rifiutò di pagare e si arruolò nei Marines, guadagnando circa 1.000 dollari al mese al netto delle tasse.

Prestò servizio in Iraq, usando i soldi vinti giocando a poker online per pagare l’assicurazione sanitaria della nonna. Imparò a risparmiare, a far quadrare il libretto degli assegni e a investire: “Il Corpo dei Marines”, ha scritto Vance, “mi ha insegnato a vivere come un adulto”.

Terminato il servizio nel 2007, si iscrisse alla Ohio State University, laureandosi in meno di due anni. Nel 2010 iniziò a frequentare la Yale Law School. Il servizio militare e gli aiuti finanziari aiutarono Vance a non accumulare un debito enorme, e anche i lavori altamente retribuiti presso studi legali d’élite durante gli anni di Yale furono d’aiuto. Conseguì la laurea nel 2013 e oggi non ha debiti con gli studenti.

Le prime esperienze professionali di J.D. Vance

Laureatosi in legge, Vance e la sua fidanzata, Usha Chilukuri, compagna di studi a Yale, lavorarono per un anno a Cincinnati per poi sposarsi, cambiando i loro cognomi in “Vance”. I novelli sposi si trasferirono a Washington D.C., dove Usha iniziò a lavorare per l’allora giudice della Corte di Cassazione Brett Kavanaugh, mentre Vance in uno studio legale aziendale.

Nell’agosto 2014 acquistarono una casa a est del Campidoglio per 590mila dollari, indebitandosi per poco più di 600mila dollari. Oggi la casa ha un valore di circa 850mila dollari e i due hanno un debito di circa 480mila dollari, l’unico che sembrano avere in bilancio.

Successivamente, la coppia si diresse verso la costa sinistra, dove Usha iniziò a lavorare presso l’ufficio di San Francisco di Munger, Tolles e Olson. J.D. passò invece al settore tecnologico, trovando nella Silicon Valley ambienti conservatori simili lui. Dopo aver lavorato in un’azienda di biotecnologie, entrò in Mithril, una società di venture capital fondata dal miliardario di Paypal Peter Thiel.

Nel 2016, Vance pubblicò Hillbilly Elegy, che lo ha lanciato sulla scena nazionale, trasformando un povero ragazzo dell’Ohio in un portavoce della classe operaia bianca più elegante del ricco ragazzo di New York. Vance è apparso sulla Cnn e sulle pagine del New York Times, ma non sempre ha apprezzato il suo nuovo ruolo, turbato dalla sua vicinanza a quello che oggi definisce “l’establishment liberale”.

Il fallimento in Ohio e il ritorno nel mondo delle startup

Nel 2017, Vance annunciò che sarebbe tornato in Ohio e avrebbe avviato un’organizzazione per combattere l’epidemia di oppioidi. Non è andata bene. Our Ohio Renewal raccolse 220mila dollari nel 2017, spendendo 45mila per un sondaggio, 71mila per stipendi e salari, 63mila dollari per la gestione e 11mila per pubblicità e promozioni.

Sua moglie, nel frattempo, lasciò il suo studio legale nel 2017 per fare da assistente al Presidente della Corte Suprema John Roberts, per poi tornare ad esercitare privatamente a Washington presso lo stesso studio. J.D. tornò a occuparsi di startup, unendosi al miliardario di AOL Steve Case nei suoi sforzi per investire nella Middle America affamata di VC.

Nel 2018, Vance e sua moglie acquistarono una casa da 1,4 milioni di dollari a East Walnut Hills, quartiere di sinistra di Cincinnati, che ha votato per Joe Biden nel 2020 con 40 punti di vantaggio. Forbes stima che la casa, ora di proprietà di una LLC, valga circa 1,8 milioni di dollari. Secondo gli annunci online, la proprietà contiene 5 camere da letto e 4.700 metri quadrati, offrendo molto spazio per Vance, sua moglie e i loro tre figli.

Un anno dopo aver acquistato la casa di Cincinnati, Vance avviò la sua società di venture, Narya. I suoi investimenti lasciavano intendere le sue inclinazioni politiche. Puntò su Rumble, un concorrente di YouTube orientato a destra che ora è un partner chiave della piattaforma Truth Social di Trump. Con la sua società decise di investire in Strive Asset Management, la società di fondi che l’ex candidato alle presidenziali Vivek Ramaswamy, un altro cittadino dell’Ohio, ha fondato per sfidare BlackRock e Vanguard.

Il passaggio alla politica di J.D. Vance

Nel 2021, con una cifra compresa tra i 3 e i 10 milioni di dollari di partecipazioni e liquidità, Vance passò a una nuova sfida, la politica. Thiel, il suo vecchio socio di venture, ha finanziato una corsa al Senato degli Stati Uniti con 10 milioni di dollari, poi ha versato altri 5 milioni di dollari quando la corsa è entrata nel vivo.

Altri miliardari che avevano incrociato Vance nel mondo degli affari hanno rifiutato di fare donazioni. Qualcosa era cambiato in Vance. Un tempo repubblicano “mai-Trump”, ha iniziato a inchinarsi all’ex presidente, ottenendo alla fine l’appoggio dello stesso. È stato sufficiente per battere l’ex rappresentante democratico Tim Ryan e Vance è rimasto fedele a Trump anche dopo la vittoria. Sabato ha incolpato Joe Biden per l’attentato che ha quasi ucciso Trump.

Il ritorno trionfale di Vance a Washington D.C. è avvenuto con un altro investimento immobiliare in una zona blu: all’inizio del 2023, ha sborsato 1,6 milioni di dollari per una casa di 2.500 metri quadrati ad Alexandria, in Virginia, che ha votato con un enorme margine per Biden nel 2020.

Alla domanda se Vance avesse amici nella zona, un vicino ha risposto: “No, Dio, no, no”, prima di notare che Sean Spicer vive nelle vicinanze. Forbes stima che la casa di Vance valga oggi circa 1,8 milioni di dollari, portando il suo patrimonio immobiliare totale in tre case a circa 4 milioni di dollari.

La casa in Virginia potrebbe non servirgli a lungo. Se Vance diventerà vicepresidente, come attualmente suggeriscono i sondaggi, lui e la sua famiglia potranno trasferirsi all’Osservatorio navale, la residenza ufficiale della vicepresidenza, a 10 minuti dalla Casa Bianca e a centinaia di chilometri dal paese dei bifolchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .