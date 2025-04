“Dedicherò più tempo a Tesla”: Elon Musk ridurrà il suo impegno nel governo statunitense

Elon Musk ha dichiarato che il suo tempo dedicato alla guida del Dipartimento per l’efficienza del governo e alla collaborazione con l’amministrazione Trump “diminuirà in modo significativo” a partire dal mese prossimo. Ha assicurato agli investitori che dedicherà più tempo a Tesla.

Fatti chiave

Musk ha dichiarato agli investitori che “a partire dal mese prossimo, dedicherò molto più tempo a Tesla” . Ha sottolineato che continuerà a dedicare uno o due giorni alla settimana a questioni governative. “Finché il presidente vorrà che lo faccia e finché sarà utile”, ha detto.

. Ha sottolineato che continuerà a dedicare uno o due giorni alla settimana a questioni governative. “Finché il presidente vorrà che lo faccia e finché sarà utile”, ha detto. Musk ha anche affrontato brevemente le politiche tariffarie a tappeto del Presidente Donald Trump. Ha affermato che “continuerà a sostenere la necessità di tariffe più basse anziché più alte , ma questo è tutto ciò che posso fare”.

, ma questo è tutto ciò che posso fare”. Il miliardario ha difeso il suo lavoro con il Doge, criticando l’agenzia e le recenti proteste contro Tesla. Ha affermato che i manifestanti che si sono organizzati contro il produttore di veicoli elettrici il mese scorso sono stati pagati con “denaro fraudolento”.

I commenti di Musk arrivano poche ore dopo che Tesla ha riportato il peggior profitto trimestrale dal 2021 e ricavi inferiori di 2 miliardi di dollari rispetto alle stime medie di Wall Street.

e ricavi inferiori di 2 miliardi di dollari rispetto alle stime medie di Wall Street. Le azioni di Tesla hanno chiuso martedì in rialzo del 4,6% a 237,97 dollari e sono salite di un altro 4% nelle contrattazioni after-hours. Anche se il prezzo delle azioni rimane intorno al punto più basso di quest’anno.

Il patrimonio di Elon Musk

Il patrimonio netto stimato di Musk è aumentato di quasi 6 miliardi di dollari martedì, raggiungendo i 361 miliardi di dollari. Negli ultimi tempi è rimasto la persona più ricca del mondo. Anche se il suo patrimonio netto è sceso di oltre 100 miliardi di dollari rispetto al picco raggiunto a dicembre.

Tesla nello scorso trimestre

Tesla ha registrato un utile rettificato di 0,27 dollari per azione e un fatturato di 19,3 miliardi di dollari per il primo trimestre, segnando il suo trimestre meno redditizio dallo stesso trimestre di cinque anni fa. Il fatturato dell’azienda nel settore automobilistico è sceso del 20% a 14 miliardi di dollari, il valore più basso dal terzo trimestre del 2021.

Ryan Brinkman, analista di JPMorgan, ha dichiarato il mese scorso: “Facciamo fatica a pensare a qualcosa di analogo nella storia dell’industria automobilistica, in cui un marchio abbia perso così tanto valore così rapidamente”.

Le polemiche contro Elon Musk

Musk ha fornito oltre 250 milioni di dollari alla campagna presidenziale di Trump. A gennaio è diventato un consigliere senior di Trump e il leader de facto del Doge. Da allora l’iniziativa è stata responsabile di circa 280mila licenziamenti. Alcuni dei quali destinati a essere annullati, in 27 agenzie, come il Dipartimento dell’Istruzione, il Dipartimento dell’Agricoltura e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale. I legislatori di entrambi gli schieramenti hanno espresso il timore che i tagli siano stati effettuati in modo disorganizzato.

Il miliardario è stato anche accusato di aver fatto il saluto nazista durante un evento inaugurale a gennaio e di aver fatto un’apparizione digitale a un raduno del partito tedesco di estrema destra Alternative for Deutschland.

La polemica intorno a Musk ha finito per coinvolgere anche Tesla, che il mese scorso ha registrato consegne di veicoli inferiori al previsto nel primo trimestre e che da gennaio è stata colpita da proteste e atti di vandalismo. Dan Ives, analista di Wedbush, ha dichiarato in una nota di marzo che il lavoro governativo di Musk e il tempo trascorso alla Casa Bianca “hanno trasformato Tesla in un simbolo politico”, il che è una “cosa negativa”. Ives, un analista che copre Tesla e che è stato ampiamente ottimista sull’azienda, ha esortato Musk a “fare un passo indietro” dal Doge e ha suggerito al miliardario di annunciare formalmente i piani per “bilanciare” i suoi numerosi ruoli.

