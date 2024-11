Copia: L’evento dei 100 direttori marketing e della comunicazione 2024: le interviste

Le interviste ai relatori dell’evento marketing & comunicaizone di Forbes Italia

L’evento di Forbes Italia per la lista 2024 dei 100 migliori direttori marketing e comunicazione si è tenuto ieri sera presso il campus milanese di WPP.

La serata ha celebrato i professionisti selezionati, offrendo l’occasione di riflettere su una rivoluzione in atto: il ruolo strategico dei direttori marketing nel guidare l’innovazione aziendale.

Questi leader sono oggi decisivi non solo nelle scelte di brand positioning e investimenti, ma anche nell’influenzare le decisioni dei consumatori, specialmente in un panorama caratterizzato da sfide sempre più complesse legate alla trasformazione tecnologica.

L’evento ha presentato in anteprima la lista dei 100 direttori marketing e della comunicazione selezionati da Forbes Italia per il 2024.

Di seguito le interviste ai relatori dell’evento:

Massimo Beduschi, presidente di WPP e ceo di GroupM in Italia, , intervistato da Forbes Italia in occasione dell’evento Forbes Marketing & Comunicazione tenutosi in WPP a Milano

Benedetta Bitozzi, Associate Director Communication, Advocacy & Policy di Eli Lilly Italia, intervistata da Forbes Italia in occasione dell’evento Forbes Marketing & Comunicazione tenutosi in WPP a Milano

Giorgio Carafa Cohen, CMO di Iliad, intervistato da Forbes Italia in occasione dell’evento Forbes Marketing & Comunicazione tenutosi in WPP a Milano

Elena Sgrò, Director Of Sales & Marketing dell’Hotel Principe di Savoia, intervistata da Forbes Italia in occasione dell’evento Forbes Marketing & Comunicazione tenutosi in WPP a Milano

Simona Biancalana, Global Marketing & Communication Manager di Xerjoff Group, intervistata da Forbes Italia in occasione dell’evento Forbes Marketing & Comunicazione tenutosi in WPP a Milano

Rikke Raboel, Executive Vice President e Responsabile Marketing & Comunicazione del Gruppo Unicredit, intervistata da Forbes Italia in occasione dell’evento Forbes Marketing & Comunicazione tenutosi in WPP a Milano

Lorenzo Matteoni, Senior Manager Marketing di Brother Italia, intervistato da Forbes Italia in occasione dell’evento Forbes Marketing & Comunicazione tenutosi in WPP a Milano

Michele Belingheri, direttore commerciale Forbes Italia, intervistato in occasione dell’evento Forbes Marketing & Comunicazione tenutosi in WPP a Milano

In collaborazione con

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .