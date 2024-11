Come Rainbow Consulting porta avanti un nuovo paradigma nel campo energetico e assicurativo

BRANDVOICE | Paid Program – Rainbow Consulting

Negli ultimi anni, il tema del costo dell’energia e della concorrenza nel settore è diventato sempre più pressante. Le fluttuazioni dei prezzi energetici e la complessità delle offerte proposte sul mercato hanno portato sia aziende che privati a dover analizzare con attenzione le opzioni disponibili, spesso presentate in modo poco chiaro o con termini tecnici di difficile comprensione. Questo genera non solo confusione, ma anche un rischio concreto di sottoscrivere contratti che possono nascondere insidie e costi aggiuntivi. A complicare ulteriormente il panorama, la crescita del settore assicurativo rende la scelta delle coperture più adatte altrettanto complessa: ogni polizza deve essere valutata con attenzione, in modo da evitare spese superflue o protezioni inadeguate.

Rainbow Consulting

In questo contesto si inserisce Rainbow Consulting, una realtà fondata nel novembre del 2022 da Alessandro Maria Sani, un giovane imprenditore che è riuscito a cogliere l’opportunità di coniugare due settori in forte crescita: l’energia e le assicurazioni. La missione dell’azienda è infatti chiara: fornire ai clienti, siano essi aziende o privati, un supporto altamente qualificato per orientarsi in questi mercati complessi, attraverso un completo servizio di consulenza.

“Forniamo alle aziende una consulenza approfondita ed esperta per le loro esigenze energetiche, attraverso un’analisi dettagliata dei consumi, identifichiamo le inefficienze e proponiamo soluzioni personalizzate anche per ridurre i costi operativi. In tutto ciò sviluppiamo strategie per ottimizzare le spese e implementare pratiche di consumo più virtuose”.

Chi è il fondatore Alessandro Maria Sani

Un servizio che va oltre la semplice consulenza tecnica e che si traduce in un progetto di risparmio energetico e sostenibilità a lungo termine. Sani fin da subito ha cercato di bruciare le tappe e così, mentre era ancora iscritto al corso di laurea di economia aziendale, ha iniziato a operare in un’agenzia assicurativa, come tanti giovani alle prime esperienze. Partita Iva e lavoro a provvigione per iniziare. La famosa gavetta, che, se fatta bene, porta i suoi risultati: lavoro duro, studio per aumentare le proprie skill commerciali e amministrative, corsi di formazione trasversali e un master – vinto per meriti lavorativi – alla Sda Bocconi.

“Mi sono concentrato particolarmente sull’acquisizione e gestione di clientela corporate e, nonostante la giovane età, ho riscosso i primi successi, e così il mio portafoglio ha iniziato ad avere una consistenza importante e sempre più rilevante. I primi anni mi ha mosso anche un senso di riscatto, ho cercato di visualizzare il mio sogno, il mio futuro. Volevo avviare un’attività mia e creare una realtà motivante, un’azienda dove ogni collaboratore potesse sentirsi ascoltato e crescere personalmente, così da sentirsi fiero di lavorare a un progetto comune”.

L’espansione

Da qui l’idea nel 2023 di Rainbow Consulting di ampliare la propria presenza e di aprire nuove sedi da nord a sud. “Il 2024 rappresenta per noi l’anno delle conferme, della stabilizzazione e dell’espansione ancora più capillare sul territorio. Siamo un’azienda giovane, ma in costante crescita. Il nostro punto di forza è proprio la formazione continua di un gruppo eterogeneo, molto legato professionalmente e, soprattutto, emotivamente coeso. Per focalizzarci anche nel settore dell’energia rinnovabile, abbiamo dato vita a Ret – Rainbow Eco Transition, specializzata nella produzione e installazione di pannelli solari e fotovoltaici, sia per abitazioni che per aziende e industrie. La nostra missione è promuovere la transizione ecologica attraverso soluzioni energetiche all’avanguardia, personalizzate per massimizzare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale: il tutto offrendo un servizio completo e chiavi in mano, dalla consulenza iniziale all’installazione”.

Il team

Attualmente Rainbow Consulting – attraverso più di 70 collaboratori attivi distribuiti in nove sedi operative – intermedia 30 differenti compagnie, lavorando sia direttamente attraverso la propria rete commerciale, sia dando la possibilità ad altre aziende di operare con i suoi prodotti e servizi. L’obiettivo è concludere il 2024 con 2,5 milioni di fatturato, per arrivare a un incremento del 400% rispetto all’anno scorso.

“E proprio perché credo nella forza della squadra”, conclude Sani, “voglio ringraziare sia Kevin Hernandez, il responsabile amministrativo della Rainbow Consulting, e Nicolas Vernaccini, general manager e mio socio in Ret. Per il 2025 l’idea è quella di creare una holding del gruppo Rainbow e coinvolgere altri professionisti, per arrivare ad almeno 150 collaboratori sparsi su tutto il territorio nazionale, permettendoci così di raggiungere il fatturato di 10 milioni di euro, grazie anche alla creazione di una nuova società operante nel settore assicurativo dedicata alle famiglie”.

Il percorso di Rainbow Consulting è emblematico di come un’idea imprenditoriale innovativa, unita a una strategia solida e a un team motivato, possa avere successo anche in un mercato complesso e competitivo. Con la sua capacità di adattarsi alle esigenze del mercato e la sua attenzione verso la sostenibilità, Rainbow Consulting si prepara a un futuro ricco di opportunità, continuando a crescere e a innovare per rispondere al meglio alle necessità dei suoi clienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .