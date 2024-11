Le interviste della tappa di Roma di Forbes Small Giants

Roma ha ospitato la 28ª tappa di Small Giants, il roadshow di Forbes Italia dedicato a dare visibilità e prestigio alle piccole e medie imprese italiane, veri protagonisti del tessuto economico e sociale del Paese. L’iniziativa, pensata per mettere in luce storie di successo e best practice, punta a promuovere l’innovazione e il capitale umano, considerati leve strategiche fondamentali per la crescita e la competitività delle imprese.

L’evento si è tenuto presso l’Intercontinental Rome Ambasciatori Palace, un elegante palazzo in stile neorinascimentale che in passato ospitava le residenze degli ambasciatori americani a Roma, aggiungendo un tocco di prestigio alla giornata. Durante il roadshow, diversi esperti e rappresentanti delle PMI hanno condiviso visioni e strategie su come affrontare le sfide del mercato moderno, evidenziando l’importanza dell’innovazione e della digitalizzazione per rimanere competitivi.

A moderare la giornata è stata Carola Desimio, giornalista di Forbes Italia, che ha guidato un dialogo vivace e coinvolgente con i relatori, fornendo spunti interessanti e favorendo il dibattito sulle opportunità di crescita per le piccole e medie imprese.

Di seguito le interviste ai protagonisti:

In collaborazione con

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .