Villa Bismarck, la perla di Capri diventa location per eventi di super lusso

Villa Bismarck si caratterizza per ampie terrazze panoramiche sul golfo di Napoli che permettono di ammirare tramonti spettacolari e di organizzare su richiesta eventuali attività all’aperto in esclusiva, come una cooking class, lezioni di yoga o pilates e l’organizzazione di banqueting per eventi e matrimoni. Inoltre in terrazza gli ospiti potranno godere del servizio di prima colazione e di eventuali pranzi o cene in esclusiva.

Si potrà passeggiare tra i giardini all’italiana di Villa Bismarck in un tripudio di colori e profumi, grazie alla presenza di fiori, agrumi e piante mediterranee. Gli ospiti potranno trascorrere le loro giornate nell’area solarium attrezzata e dotata di piscina riscaldata con idromassaggio.