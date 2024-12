Investire nel benessere è la nuova scommessa dell’ospitalità. La formula di Blu Hotels

Articolo tratto dal numero di dicembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Blu Hotels, gruppo alberghiero italiano del turismo leisure, vuole rispondere ai nuovi bisogni e desideri di chi sceglie le sue strutture. Oggi la concezione di vacanza è cambiata profondamente: non si tratta più solo di un’evasione dalla routine quotidiana, ma di un’opportunità per vivere esperienze che favoriscano il benessere e la cura di sé.

La nuova offerta

In quest’ottica nel 2025 il gruppo inaugurerà una nuova offerta di benessere chiamata Beauty e Wellness Experience, progettata per offrire molto più di una vacanza. Il programma si concentrerà sulle ultime tendenze nel settore del benessere e della bellezza, con un’attenzione speciale ai prodotti naturali e all’equilibrio tra corpo e mente. In linea con l’affermazione di Coco Chanel, secondo cui “la bellezza inizia nel momento in cui decidi di essere te stesso”, il progetto punta a promuovere un concetto di bellezza autentica e consapevole, integrando esperienze che promuovano l’armonia interiore attraverso la cura di corpo e spirito.

“Negli ultimi anni abbiamo osservato quanto le richieste di chi soggiorna negli hotel stiano cambiando. Al centro non ci sono più solo la fuga dalla routine o il relax, ma la ricerca di esperienze di benessere e il recupero dell’equilibrio psico-fisico”, dichiara Manuela Miraudo, marketing & events manager di Blu Hotels. “Consapevoli di questo cambiamento e desiderosi di continuare a soddisfare appieno le aspettative dei nostri ospiti, abbiamo deciso di evolverci insieme a loro, per trasformare ogni soggiorno in un’esperienza emozionale”. Le spa di Blu Hotels sono spazi in cui ogni dettaglio è studiato per stimolare la mente e il corpo, in cui il concetto di wellness si estende oltre il trattamento estetico, per diventare una filosofia di vita.

Tra le strutture di punta che concentrano l’offerta sul mondo leisure, vale la pena di menzionare il Linta Hotel Wellness & Spa, sull’Altopiano di Asiago. La Five Senses Wellness & Spa dell’hotel è un luogo dove risvegliare i sensi tra colori, suoni e fragranze, con trattamenti studiati per rigenerare corpo e mente. L’area wellness rappresenta un’eccellenza, con oltre duemila metri quadrati dotati di piscina interna, saune, bagno turco, cascata di ghiaccio e docce emozionali. Le zone relax e la tisaneria fanno da corollario ai trattamenti, insieme all’area fitness attrezzata con macchinari all’avanguardia.

Inoltre una vasca riscaldata esterna offre una vista sull’altopiano e completa l’offerta benessere, insieme a un’area naturista interna con due saune, bagno turco, stanza del sale, jacuzzi, docce e area dedicata al rilassamento.

Mete ideali di benessere

Per chi è alla ricerca di una connessione con la natura, il Blu Hotel Acquaseria, nel cuore delle montagne dell’Adamello, è la meta ideale. La My Acquaseria Wellness & Spa è un’oasi di tranquillità, dove il paesaggio diventa parte integrante dell’esperienza. Il centro benessere è dotato di una piscina interna ed esterna con idromassaggio, saune, un bagno turco, docce emozionali e una cascata di ghiaccio che stimola la circolazione, contribuendo a rinnovare l’energia. Ogni angolo della spa è progettato per favorire il rilassamento completo e il contatto con la natura amplifica l’efficacia dei trattamenti, offrendo un’esperienza che va oltre la cura del corpo.

Il Blu Hotel Natura & Spa di Folgaria (Tn), con la My Vitalis Wellness & Spa, è la struttura del gruppo che incarna un’idea di wellness olistico e personalizzato. Pensato per offrire a ogni ospite un percorso sensoriale su misura, il centro conta su trattamenti e servizi che vanno dalle piscine interne ed esterne con idromassaggio alle saune, di cui una dedicata esclusivamente alle donne. La spa offre trattamenti estetici pensati per chi cerca un’azione rigenerante, una pausa di puro relax o un’esperienza mirata per la cura del corpo.

A queste strutture dedicate al benessere si aggiunge una delle ultime acquisizioni di Blu Hotels, l’Artnatur Dolomites Hotel & Spa all’Alpe di Siusi, un luogo che incarna l’unione di natura, comfort e relax, garantito anche da una piscina interna riscaldata e da una vasca idromassaggio integrata. Una grande facciata panoramica in vetro porta la natura dentro la Alpine Spa & Beauty, mentre la piscina esterna di acqua salata, delicata sulla pelle e adatta a chi soffre di allergie, è riscaldata con energia solare e offre agli ospiti bagni rinfrescanti durante la stagione estiva.

È proprio in queste strutture che, a partire dal prossimo anno, con le Beauty e Wellness Experience, i team delle spa di Blu Hotels offriranno agli ospiti momenti di rigenerazione per mente e corpo, nella convinzione che il viaggio possa rappresentare un’occasione per scoprire se stessi. L’intento è creare un ambiente che trascenda il quotidiano, invitando a fermare il tempo.

