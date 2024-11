That’s Amore Capri: la charity dinner Da Paolino con i Gemelli DiVersi e Nino Frassica

Il 25 ottobre a Capri si è svolta la nuova edizione della charity dinner Da Paolino, appuntamento imperdibile per l’Isola. La cena di gala è stata caratterizzata da un menù classico della tradizione caprese e, nel corso della serata, il pubblico ha avuto la possibilità di scoprire la seconda edizione del panettone That’s Amore Capri, realizzato in collaborazione fra Grotta Azzurra Gourmet e Da Paolino.

I protagonisti

La charity dinner Da Paolino unisce l’alta cucina con lo spettacolo: ogni anno, la direzione artistica promuove grandi nomi della musica e della tv. Protagonisti della serata i Gemelli DiVersi, gruppo che ha segnato con i propri successi diverse generazioni, e un ospite d’eccezione, Nino Frassica.

Nella prima parte del suo intervento, Nino Frassica si è concesso al pubblico in una classica intervista in cui ha raccontato aneddoti e curiosità sulla sua carriera; il comico siciliano ha poi omaggiato i presenti con uno dei suoi sketch più amati, interagendo con il conduttore Graziano Albanese e raccogliendo moltissimi applausi. I Gemelli DiVersi si sono poi esibiti con i loro più grandi successi, da Dammi solo un minuto a Mary fino a Foto Ricordo, scatenando un contagioso entusiasmo tra i presenti.

Garantire le stesse opportunità

Gli eventi di questa edizione della rassegna That’s Amore Capri hanno superato le aspettative. Tutto questo lo si deve al pubblico e al coinvolgimento di sponsor prestigiosi, tra cui Chantecler. “Iniziative come That’s Amore Capri”, afferma Maria Elena Aprea, direttrice creativa del brand, “ci ricordano l’importanza di garantire a tutti le stesse opportunità. Ci ricordano che cosa voglia dire essere di Capri, un luogo che nei millenni ha accolto artisti, poeti, scrittori ma anche esuli e rifugiati, riservando a tutti lo stesso calore familiare. Lo stesso che vogliamo riservare ai ragazzi di Soleterre. La charity dinner Da Paolino fa parte di un variegato ed importante calendario che promuove la kermesse, composto da grandi nomi del mondo della musica, della cucina e della cultura, che ogni anno grazie a That’s Amore Capri arrivano sull’isola. Tutto ciò quest’anno ci ha spinto ulteriormente a credere in questa partnership”.

Gli altri eventi della kermesse

Il calendario eventi della kermesse di questa edizione va avanti fino a fine anno con le passeggiate culturali alla scoperta di Capri, e vi invitiamo a restare sintonizzati sui canali social di That’s Amore, perché potrebbero esserci ulteriori sorprese da parte degli organizzatori! Inoltre, a breve, verranno pubblicate le testimonianze di ciò che è stato fatto grazie ai proventi della rassegna per Soleterre, fondazione che fornisce sostegno a giovani pazienti oncologici e alle loro famiglie promuovendo il benessere psico-fisico per tutte e tutti, sia a livello individuale che collettivo, ad ogni età e in ogni parte del mondo, che That’s Amore Capri sostiene da molti anni.

