World Business Forum di Milano 2024: ospiti prestigiosi e grandi novità

Grandi novità e ospiti illustri al World Business Forum di Milano

Oltre tremila tra leader e senior executive da ogni settore hanno partecipato alla ventunesima edizione del World Business Forum di Milano, l’evento di riferimento per la business community globale per confrontarsi sui temi di management più rilevanti e sui valori che oggi rendono la leadership forte, flessibile e orientata al futuro.

Per quanto riguarda il filo conduttore della manifestazione, quest’anno è stato il “Purpose+” nonché i valori che oggi rendono la leadership forte, flessibile e orientata al futuro. “Un’azienda ha bisogno sia di una solida base che di una chiara destinazione. Il Purpose è quella base, il “perché” immutabile dell’organizzazione, la storia di origine. La visione, invece, è il “dove”, la Stella Polare che guida il viaggio. Il Purpose rimane costante, mentre la visione fornisce direzione, ispirando progresso e innovazione” – ha dichiarato Sinek dal palco del World Business Forum. “È essenziale articolare entrambi, assicurandosi che il team comprenda non solo perché l’azienda esiste, ma anche la direzione in cui sta andando”.

Gli ospiti

Tra i tantissimi interventi di assoluto prestigio, ha spiccato in particolare quello di Mario Draghi che ha fornito una visione unica su come navigare il panorama economico e politico in evoluzione, offrendo strategie per affrontare le sfide globali con resilienza e lungimiranza affermando che “Essere leader significa abbracciare il coraggio e il senso di responsabilità che il ruolo comporta. Per questi motivi chi è chiamato a guidare deve essere pronto a dimenticare sé stesso, mettendo al primo posto il destino collettivo”

Oltre a questo, durante il World Business Forum di quest’anno è stata lanciata la WOBI Membership, una nuova visione del modello di business di WOBI, pensata per offrire un’esperienza continua di formazione e ispirazione 365 giorni l’anno garantendo agli iscritti l’accesso annuale ai contenuti on demand di tutte le edizioni mondiali e offrire in questo modo una piattaforma di crescita e scambio che va oltre i singoli eventi.

“L’evento di quest’anno ha segnato un traguardo significativo per la business community che rappresentiamo.” ha dichiarato Ana Mazzeo, Managing Director WOBI Italia. “La risposta incredibilmente positiva a questo nuovo modello di Membership sottolinea il valore di un percorso di crescita continua per i leader di oggi e di domani.”

Forbes Italia al World Business Forum di Milano

Anche per questo motivo Forbes Italia ha deciso di essere da quest’anno media partner dell’evento. “Abbiamo voluto realizzare una media partnership con WOBI perché in assoluto si conferma come epicentro della leadership e dell’innovazione” ha dichiarato Nicola Formichella, amministratore delegato di Forbes Italia “ed è un partner strategico naturale per Forbes Italia perché condividiamo gli stessi valori ed entrambi vogliamo creare un network di eccellenza nella business community”

Appuntamento quindi alla prossima edizione del World Business Forum è per l’11 e 12 novembre 2025.

Queste le interviste a margine dell’evento:

