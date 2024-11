Come Lyreco e Corman vogliono abbattere lo stigma legato alle mestruazioni sul posto di lavoro

Tratto dal numero di ottobre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Circa l’86% delle donne ha avuto il ciclo mestruale in modo imprevisto sul lavoro. Tra queste donne, il 62% ha acquistato prodotti mestruali in un negozio, mentre il 34% è tornato a casa almeno una volta. Secondo i dati presentati dal movimento Free the Tampons e riportati da Corman, lo stigma legato alle mestruazioni sul posto di lavoro non è ancora stato abbattuto, nonostante il benessere delle persone e la sostenibilità ambientale siano ormai temi imprescindibili per le aziende moderne. La collaborazione tra Lyreco e Corman ha però l’obiettivo di cambiare le cose.

La collaborazione tra Lyreco e Corman

Grazie alla sinergia tra queste due società, le aziende potranno dotarsi di dispenser e forniture di assorbenti in cotone organico di qualità della linea Organyc, contribuendo a promuovere inclusione, diversità e benessere sul luogo di lavoro. Si tratta di un’iniziativa che può generare valore in termini di diversity, equity & inclusion, nel raggiungimento degli obiettivi esg e dei sustainable development goal. Ma non solo: progetti di questo tipo possono avere anche un ruolo importante nel migliorare il morale dei dipendenti e dimostrare che l’azienda si preoccupa del benessere della sua comunità. “A fronte di un investimento per persona davvero competitivo”, spiegano da Corman, “le aziende possono ottenere un ritorno più che proporzionale perché il valore generato si riflette sia internamente che esternamente”.

Come funziona la partnership? Attraverso Lyreco sarà possibile acquistare i dispenser durevoli e di design e la fornitura di assorbenti Organyc, gestendo i futuri riassortimenti nel modo più funzionale alle proprie necessità. Sul dispenser la sagoma di una donna rappresenta il posizionamento del marchio e il suo carattere: ‘Expect Respect’, accompagnato dalla promessa del servizio di Lyreco Italia a esso correlato: ‘Al tuo fianco, nel momento giusto’.

Sostenibilità e inclusione

Le due società promotrici dell’iniziativa puntano da sempre alla sostenibilità e all’inclusione. Corman è un’azienda italiana che opera nel mercato dell’extra farmaco in Italia e del personal care, mentre Lyreco Italia è una filiale del gruppo Lyreco, sociatà privata dal 1926 e leader nella fornitura responsabile per ogni ambiente di lavoro. Oggi attiva in 25 Paesi e con partnership in altri 15 mercati.

“Negli anni Corman ha sviluppato competenze nella trasformazione del cotone in prodotti naturali di successo in diverse categorie del personal care”, ha sottolineato Chiara Poggio, marketing manager di Organyc. “Organyc è nato dalla necessità di fornire una soluzione clinicamente dimostrata per le irritazioni cutanee causate dagli assorbenti tradizionali. Il marchio si basa su tre pilastri – autenticità, trasparenza e sostenibilità – e siamo orgogliosi di vedere come anche le aziende vogliano abbracciare e offrire queste caratteristiche uniche, divenendo promotrici di benessere in termini sia di impegno intorno al tema del ciclo mestruale, sia di sostenibilità delle soluzioni proposte”.

Il ruolo di Lyreco

A giocare un ruolo chiave nella realizzazione del progetto è Lyreco Italia. L’azienda da più di 25 anni soddisfa le esigenze dei clienti con un’offerta di prodotti e servizi diversificata e consegne puntuali, integrando i principi di sostenibilità in ogni aspetto del proprio business.

“Grazie alla sinergia con Corman, siamo in grado di portare alle aziende un prodotto che crea valore. Lo crediamo fermamente, per questo siamo stati noi stessi i primi a installare i dispenser con la fornitura di assorbenti Organyc nelle nostre sedi in provincia di Milano e Piacenza”, ha commentato Eleonora Marchetti, marketing p&s director di Lyreco Italia. “Una novità per i nostri clienti è diventata un’opportunità anche per i nostri dipendenti. Creare un ambiente di lavoro in cui ognuno si senta a proprio agio è una delle nostre priorità e iniziative come questa possono fare la differenza, contribuendo a mantenere la nostra azienda un luogo in cui è sempre possibile lavorare in modo sostenibile e dando l’esempio, perché abbiamo la responsabilità di una quota di mercato importante, frutto di una crescita costante negli anni”.

Migliorare gli standard esg

L’adozione di soluzioni come gli assorbenti in cotone organico si allinea perfettamente con gli obiettivi esg di molte aziende, che mirano a ridurre il proprio impatto ambientale. Gli assorbenti Organyc, infatti, sono realizzati con materie prime ecologiche, biodegradabili e compostabili. La sostenibilità fa parte del dna di Corman, azienda fondata più di 70 anni fa, presente con filiali commerciali proprie negli Usa e in Cina in oltre 50 paesi in tutto il mondo con il marchio di proprietà Organyc.

“L’adesione a progetti di questo tipo offre alle aziende un’opportunità concreta per rafforzare le loro politiche di diversity, equity & inclusion e migliorare gli standard esg”, ha concluso Valeria Concardi, branding and communication manager di Lyreco Italia. “Il vero valore, infatti, non risiede tanto nell’investimento economico, quanto in quello culturale. Riconoscere gli assorbenti come beni essenziali, al pari del sapone o della carta igienica, contribuisce a migliorare il benessere fisico e psicologico delle persone, creando le condizioni ideali per poter esprimere ogni giorno il meglio di sé. Inoltre, la scelta di un prodotto di alta qualità e con caratteristiche sostenibili dimostra una reale attenzione verso la salute e l’ambiente”.

