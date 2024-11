Private Banking Awards 2024: le foto e le interviste di tutti i vincitori

Grande successo per l’edizione 2024 dei Private Banking Awards, l’evento promosso e organizzato dal mensile Private per premiare professionisti e società che si sono distinti nel corso dell’anno, andato in scena il 14 novembre a Milano presso la storica sede di Piazza Affari, di Palazzo Mezzanotte di Milano.

Private Banking Awards 2024: ecco la lista di tutti i vincitori

Ceo: Gianmaria Mossa, Banca Generali

Top manager italiani Private Bank: Angelo Viganò, Mediobanca

Innovative Italian Private Bank: Allianz Bank Financial Advisors

Bank & Wealth Management: Banca Aletti

Best Lawyer: Stefano Loconte, Loconte & Partners

Best place to work bank: Cassa Lombarda

Big Italian Private Bank: Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking

Boutique: Kairos

Consultant: Bain

Customer Experience Innovation: Banca Finnat

Esg & Inclusion: Banca Generali

Family Office: Ersel

Fiduciarie: Unione Fiduciaria

Industry Testimonial: Maurizio Zancanaro, Banca Patrimoni Sella

Innovative & Sustainable Strategies: Credem Euromobiliare Private Banking

Best Private Sustainability Bank: Bnl-Bnp Paribas Private Banking & Wealth Management

Managing Director – International Private Bank & Wealth Management: Deutsche Bank

New Entry Italian Private Bank: Azimut Tnb

Private Equity: Redfish

Top Bank For Entrepreneurs: Mediobanca

Top International Bank: Ubs

Top Private Bank Advisor: Crédite Agricole Italia

Top Private Bank For Territory: UniCredit Wealth Management & Private Banking

Top Private Servizi Wealth Per Pmi: Azimut

I vincitori del Private Banking Awards 2024

Le foto del Private Banking Awards 2024

Le interviste del Private Banking Awards 2024

Alberica Brivio Sforza, managing director di Lombard Odier Italia

Claudio Detti, co-head Private Bank Italy, Head of Bank for Entrepreneurs & Wealth Management Italy Deutsche Bank

Angelo Viganò, private banking head di Mediobanca

Carmelo Reale, responsabile area General Counsel & Group Sustainability di Banca Generali

Daniele Carullo, responsabile direzione Private Banking di Crédit Agricole Italia

Mario Rosi, Direttore Finanza di Crédit Agricole

Filippo Cappio, direttore generale di Unione Fiduciaria

Gianmaria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali

Maria Minerva, responsabile HR e organizzazione di Cassa Lombarda

Mario Buquicchio, Vicedirettore Generale di Indosuez Wealth Management Italia

Mario Ruta, vicedirettore generale di Allianz Bank Financial Advisors

Maurizio Ceron, head fo wealth management and investment solutions Zurich Bank

Maurizio Corsoni, responsabile commerciale Banca Finnat

Daniele Funaro, partner e responsabile Emea Wealth e Asset Management di Bain & Company

Maurizio Zancanaro, vice presidente Banca Patrimoni Sella

Paolo Martini, ceo di Azimut Holding e di Tnb Project

Renato Miraglia, responsabile wealth management e private banking Italy di UniCredit

Roberto Ciasca, responsabile Wealth Management di Intesa Sanpaolo Private Banking

Stefano Gallizioli, responsabile coordinamento reti dei Consulenti Finanziari di Fideuram

Stefano Loconte, fondatore e name partner di Loconte & Partners

Stefano Vecchi, ceo del gruppo Banca Investis

Stéphane Vacher, responsabile della comunicazione di Credem Euromobiliare Private Banking

Theo Delia-Russell e Alessandro Vagnucci, entrambi deputy heads di Mediobanca Private Banking

Giovanni Ronca, responsabile del wealth management di UBS in Italia

Alberto Martini, direttore wealth management di Banca Mediolanum

Andrea Rotti, amministratore delegato Ersel

Alberto Castelli, amministratore delegato di Kairos Partners

Alberto Manfredi, team Private Banking Advisory di Fineco

Andrea Rossotti, amministratore delegato Redfish

Alessandro Zambotti, ceo di Azimut Holding e cfo del gruppo

Alessandro Varaldo, amministratore delegato Banca Aletti

Mattia Caleffi, Engineer & Entrepreneur di Caleffi Wines sponsor del PBA 2024

Gianluca Ferrauto, Chief Commercial Officer, Domori sponsor del PBA 2024

Nicola Formichella, amministratore delegato di BFC Media

