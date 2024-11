Chi è Raffaella Dallarda, autrice di E-SPAnsiva, la guida alle migliori 50 Spa italiane

Ha insegnato per 25 anni in una scuola primaria di Milano ed è naturopata e fisioterapista. Da sempre Raffaella Dallarda, tra le 100 donne di successo selezionate da Forbes Italia nel 2022, ha coltivato la passione per il benessere. “Già a undici anni avevo chiaro cosa fare: o la maestra o la fisioterapista. Alla fine ho fatto entrambe”. Ultima di cinque figli di una famiglia milanese, Raffaella voleva “cercare nel mondo angoli di benessere”.

Nel 2015 ha aperto un blog dove condivideva le sue esperienze in Spa sui suoi canali social. Durante la quarantena ha deciso di dare visibilità alle Spa italiane creando contenuti e raccogliendo testimonianze da professionisti del settore. Ha fondato Inspatime.com, una startup di comunicazione e consulenza sul mondo delle Spa.

E-SPAnsiva, la guida alle migliori 50 Spa d’Italia

In pandemia ha creato E-SPAnsiva, la guida alle migliori 50 Spa d’Italia e mercoledì 20 novembre, all’Hotel Gallia di Milano, ha presentato la seconda edizione della raccolta edita da Robb Report, del gruppo Bfc Media. “Il progetto è nato dalla mia passione per il benessere: per questo ho deciso di dare visibilità alle Spa italiane”, ha spiegato. “Si tratta di un diario di viaggio unico, che esplora l’ecosistema del wellness, tra comfort, rigenerazione e incontri informali ‘in accappatoio’, offrendo una visione completa che spazia dal gourmet devoto alla cultura del benessere fino a suggestioni di tendenze emergenti”.

Il volume valorizza le eccellenze italiane del benessere e raccoglie una collezione di 50 destinazioni da Nord a Sud. La terza edizione, come svelato dalla fondatrice durante l’evento, si estenderà a tutta Europa. “Voglio espandere ancora gli orizzonti della guida, includendo anche le migliori Spa d’Europa, consolidando il progetto come punto di riferimento nel settore del wellness a livello internazionale. E-SPAnsiva non è solo una guida: è un invito a scoprire un universo dove il benessere incontra l’arte del vivere, arricchito dalla passione e dalla competenza di una donna che ha fatto del wellness una missione di vita”.

Il benessere al femminile

Una novità importante della nuova edizione è la sezione dedicata al benessere declinato al femminile. In particolare, la sezione si focalizza sulle esigenze delle donne durante la gravidanza e la maternità. “Questa sezione vuole essere non solo un tributo a chi ha già saputo innovare, ma anche uno stimolo per tutte le Spa italiane affinché accolgano e valorizzino questa nuova frontiera del wellness. La maternità è un viaggio complesso e meraviglioso, e il mondo del benessere ha l’opportunità di diventarne un prezioso alleato”.

