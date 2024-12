Continua l’espansione di Bdc School: aperte due sedi in Lombardia ed Emilia-Romagna

BRANDVOICE | PAID PROGRAM

Be, do, create. Un motto che dà anche il nome alla Bdc School, una scuola internazionale paritaria bilingue fondata da Irene Piazza Roncoroni, con Marco Paschina – imprenditore classe 1996 – nel ruolo di Managing Director. Per il nuovo anno scolastico, ha acquisito altre due sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. La novità per quest’anno prevede l’avvio del primo percorso scolastico completo, che parte dall’asilo e culmina con il nuovo liceo, incentrato su Steam, imprenditorialità e multilinguismo.

A tre anni dall’apertura della prima sede di Milano, la scuola oggi offre un percorso formativo con due indirizzi di studio, il liceo delle scienze umane (opzione economico-sociale) e il diploma di maturità internazionale, il Cambridge International A Levels. Si tratta di una delle poche realtà in Italia a offrire gli A Levels. Gli studenti seguono un curriculum bilingue e ricevono un supporto individuale per crescere a livello accademico e personale.

Al timone della scuola, fin dalla sua prima sede di Cologno Monzese del 2014, è la founder Irene Piazza Roncoroni che porta avanti, con professionalità e determinazione, l’obiettivo di creare una scuola innovativa, in cui praticare l’empatia e formare talenti pronti per affrontare le sfide del futuro. Ad accompagnare nella crescita di BDC School dal 2022 è Marco Paschina, imprenditore classe 1996, che nel 2023, dopo anni di esperienza negli Stati Uniti e America Latina, è tornato in Italia, arricchito da un bagaglio di conoscenze e competenze internazionali.

Grazie alla sua visione strategica, innovativa ed empatica, Bdc School è cresciuta arrivando oggi a oltre 700 studenti. “È una scuola internazionale diversa da tutte le altre, che ha lo scopo di far crescere una comunità generativa di giovani talenti che possano fare la differenza nel mondo”, ha spiegato Paschina. L’imprenditore, che in passato ha co-fondato Credyty, un’azienda fintech che offre prestiti agli studenti meno abbienti in Colombia, e Akenta Health, società di telemedicina per il popolo latino negli Stati Uniti, continua a sviluppare progetti che uniscono creatività, competenza e consapevolezza.

Bdc School, infatti, non vuole fermarsi e sta già lavorando su diversi fronti. Tra i prossimi progetti e le solide partnership emergono la nuova collaborazione con Lenovo per l’aula multimediale nella sede di Cologno Monzese, il progetto sostenibile in collaborazione con Forestami e il laboratorio Stem con Imcd. Inoltre da settembre, sotto l’insegna Bdc School, due scuole italiane seguono il modello Steam e internazionale di successo per formare nuovi giovani imprenditori. La prima, in Lombardia, è la scuola primaria paritaria San Giuseppe Meda, acquisita a luglio 2024. La seconda è l’International School of Rimini, la prima e unica Ib World School della Romagna.

“Sono tornato in Italia per mettere a disposizione le mie competenze e sviluppare un nuovo modello di imprenditoria, moderno ed empatico, in grado di formare una classe di imprenditori capaci di cogliere nuove opportunità sul territorio e affrontare le sfide future”, ha detto Paschina. “Credo che questo sia possibile solo partendo da un’istruzione di altissima qualità. Sono orgoglioso dei risultati raggiunti in così poco tempo, che ci hanno permesso, a partire dal 2022, di quadruplicare i nostri numeri e arrivare all’acquisizione di nuove sedi. Per questo motivo continuerò a lavorare in modo capillare, sempre a stretto contatto con i ragazzi per ascoltare le loro esigenze e idee, puntando a uno sviluppo costante, volto a formare sempre più giovani specializzati in vari settori”.

