La bergamasca Gewiss compra il 75% di Beghelli e si prepara a delistare il titolo da Piazza Affari

Gewiss, gruppo bergamasco della famiglia Bosatelli specializzato in domotica e illuminotecnica, acquisirà il 75% di Beghelli, storica realtà bolognese fondata nel 1992 e conosciuta per il celebre “salvavita”, attiva nei settori della sicurezza e dell’illuminazione. Subordinatamente al perfezionamento dell’acquisizione, l’azienda emiliana, dopo 26 anni, si prepara così a dire addio a Piazza Affari. Gewiss, infatti, rileverà la quota del 75% attualmente detenuta dalla famiglia fondatrice e successivamente lancerà un’OPA obbligatoria finalizzata al delisting, al prezzo di 0,3375 euro per azione. Tale valore rappresenta un significativo premio del 46,8% rispetto alla chiusura di ieri e del 39,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dell’ultimo anno.

I dettagli

Alla Borsa di Milano, il titolo Beghelli ha registrato un balzo immediato del 43% nelle prime ore della mattinata, attestandosi intorno ai 0,33 euro per azione. Nel dettaglio, Gewiss ha firmato un contratto preliminare di compravendita con Gian Pietro Beghelli, Luca Beghelli, Graziano Beghelli e Maurizio Beghelli. L’intera operazione, considerando il 100% del capitale di Beghelli, comporterà un esborso totale di circa 67,5 milioni di euro, di cui 50 milioni destinati alla famiglia fondatrice.

Gli obiettivi dell’accordo

In seguito alla definizione dell’operazione, il Gruppo Beghelli entrerà a far parte del gruppo Gewiss, nel quadro di un progetto finalizzato a: garantire continuità a dipendenti, collaboratori e clienti di Beghelli assicurando l’ingresso in un gruppo con solide radici italiane, che condivide gli stessi valori di integrità, eccellenza e sostenibilità e ha già adottato una governance manageriale orientata alla trasparenza e all’innovazione; ampliare l’offerta di soluzioni innovative: la combinazione delle competenze tecnologiche di Beghelli nell’illuminazione di emergenza con l’expertise Gewiss nella gestione dell’energia e smart lighting consentirà lo sviluppo di prodotti e servizi integrati per rispondere ancora meglio alle esigenze di un mercato in evoluzione e di tutti i nostri clienti, che potranno contare su un team ancora più solido.

La storia di Beghelli

Era il 1982 quando Gian Pietro Beghelli ha fondato Beghelli, un gruppo che progetta, produce e distribuisce apparecchi per l’illuminazione tecnico professionale. In pochi anni diventa un player tra i più noti in Italia nel settore della illuminazione di emergenza. Beghelli realizza inoltre sistemi elettronici per la domotica e la sicurezza industriale e domestica, abbinando anche prodotti e servizi.

