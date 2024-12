Questa startup fondata da under 30 ha raccolto 1 milione di euro per rinnovare il mondo della ristorazione

Restworld, startup torinese che favorisce il matching tra domanda e offerta nella ristorazione, ha concluso un finanziamento (seed round) da 1 milione di euro, raggiungendo una valutazione societaria (post-money) di quasi 5 milioni di euro. Per il futuro Restworld punta al posizionamento globale entro il 2027, portando il fatturato oltre i 10 milioni.

L’operazione di finanziamento

La fase di finanziamento appena conclusa è stata guidata da Day Ristoservice, azienda attiva nel settore del welfare aziendale, e ha visto l’ingresso di nuovi investitori di rilievo come Mia Rigo, esperta di hotellerie di lusso e fondatrice di The Magic Collection Retreats, e Gabriele Borga, exit-founder di Jobtome.

Tra i partecipanti figurano anche professionisti del mondo degli investimenti, tra cui Mival Capital, società d’investimento focalizzata su pmi e startup AI-driven, e Augusto Valli con Italian Business Adventures. Tra gli attori coinvolti, Cavallo Consulting & Partners e la holding NextUp, oltre a diversi business angel. Startup Wise Guys e Vittorio Somaschini hanno rinnovato invece il loro sostegno al progetto.

Cambiare il futuro della ristorazione

“La mission di Restworld è di guidare un cambiamento nel settore della ristorazione”, spiega Luca Lotterio, ceo della startup inserita nel 2024 da Forbes nella classifica dei 100 under 30 (categoria Technology). “L’esito di questa raccolta fondi rappresenta un punto importante che ci permetterà di migliorare ulteriormente la nostra piattaforma, ampliare il team e lavorare per facilitare l’accesso al mercato del lavoro a 3mila persone entro il 2025”.

Oggi usufruiscono di Restworld più di 800 imprenditori e imprenditrici in tutta Italia, e 150mila lavoratori. Oltre a ristoranti e attività ricettive, la piattaforma è stata scelta da multinazionali come Lavazza, KFC e Baladin, ma anche da ristoratori italiani in Lussemburgo, Germania, Svizzera e Spagna.

“La ristorazione vive un momento di profonda trasformazione, segnato dall’introduzione di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e da una maggiore attenzione verso le persone, riconosciute come il cuore pulsante delle imprese. Troppo spesso, però, questo settore è ancora associato a turni estenuanti e pratiche poco etiche”, spiega Lotterio. “Per affrontare queste sfide, Restworld collabora con diversi attori, tra cui la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, da sempre portavoce degli imprenditori nei confronti delle istituzioni. Il nostro obiettivo non è solo migliorare il recruiting, ma cambiare il paradigma del settore”.

