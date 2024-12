La soluzione innovativa di quest’azienda milanese specializzata nella produzione di cocktail pronti da bere

In un mercato degli spirits che chiude un 2024 tiepido, c’è un solo segmento capace di sorprendere con il segno più: quello dei cocktail ready-to-serve, sia nella gdo sia nell’horeca. Se nel primo segmento distributivo le soluzioni sembrano facili da intuire, tra lattine e bottiglie, molto più complesso è trovare un’idea in grado di entrare nei bar mantenendo la qualità del prodotto e soprattutto che desse un aumento di efficienza agli operatori senza intaccare l’esperienza del consumatore.

L’idea giusta nasce in un bar, o meglio nel laboratorio di un bar milanese dietro la Bocconi, dove i soci di Mixum si sono messi al lavoro per trovare risposta alla domanda “come ottimizzare il processo di creazione di un cocktail mantenendo inalterati sapori e consistenza?”.

La soluzione di Mixum

I fondatori, per affrontare la sfida di ottimizzare la preparazione dei cocktail mantenendo inalterati sapori e consistenza, hanno sviluppato una soluzione innovativa: miscelare gli ingredienti in fusti pressurizzati e servire i cocktail “alla spina”, simili alla birra. Questa intuizione si è rivelata il trampolino di lancio per Mixum, che in appena due anni si è affermata come leader di mercato nella distribuzione di cocktail in fusto. L’azienda ha saputo posizionarsi come una realtà dinamica, pronta a ridefinire il settore della mixology con una proposta pratica, sostenibile e di qualità.

Dietro a tutto c’è una solida strategia, costruita su partnership chiave con attori di primo piano. La collaborazione con Partesa, uno dei principali distributori italiani di bevande, ha dato a Mixum accesso a una rete capillare, favorendo una rapida espansione sul territorio nazionale. Parallelamente, il supporto tecnologico di Heineken Italia ha permesso di perfezionare le soluzioni tecniche per la somministrazione, garantendo efficienza operativa e un’esperienza cliente di livello.

L’apertura internazionale

Un ulteriore passo strategico è stato l’ingresso di Pallini, storico marchio italiano di liquori, nella compagine societaria. Questa partnership ha aperto le porte dei mercati internazionali, consentendo a Mixum di penetrare Paesi come Spagna, Germania, Regno Unito, Olanda, Svizzera, Romania, Serbia e Kosovo. La rete consolidata di Pallini e la sua expertise nei mercati globali hanno accelerato la crescita internazionale, posizionando Mixum come un competitor di rilievo su scala globale.

La flessibilità organizzativa è un altro elemento distintivo dell’azienda. Mixum si adatta alle richieste specifiche dei clienti e dei mercati, offrendo soluzioni su misura che incontrano le esigenze di locali diversi. Questa capacità di personalizzazione, unita a una costante innovazione di prodotto, ha rafforzato la sua posizione come pioniere nei cocktail ready-to-serve. Alla base dell’offerta di Mixum c’è una cura maniacale per la qualità. I cocktail sono preparati con ingredienti di prima scelta, assicurando un’esperienza sensoriale di livello e replicabile ovunque. L’azienda ha inoltre stretto accordi con importanti marchi di spirits e prodotti analcolici, elevando lo standard qualitativo e ampliando l’offerta per soddisfare ogni tipo di richiesta.

Mixum garantisce una somministrazione ottimale indipendentemente dal contesto, rendendo i suoi prodotti ideali per qualsiasi tipo di locale. “Siamo fieri dei risultati ottenuti, con oltre 25mila fusti venduti”, ha commentato Massimiliano Zanetti, ceo di Mixum. “Ma questo è solo l’inizio. Stiamo lavorando a numerose innovazioni che, siamo certi, continueranno a sorprendere il mercato. La nostra missione è innovare costantemente e offrire soluzioni sempre più performanti”.

Progetti futuri

Con una crescita solida in Italia e una rapida espansione internazionale, Mixum si sta affermando come uno dei leader globali nel settore dei cocktail in fusto. La combinazione di partnership strategiche, innovazione tecnologica e attenzione alla qualità consente all’azienda di anticipare le tendenze del mercato. Il futuro? Con l’ingresso in nuovi mercati e ulteriori collaborazioni strategiche all’orizzonte, l’azienda è pronta a portare l’eccellenza italiana nel mondo, rivoluzionando il concetto di mixology e ridefinendo gli standard del settore.

Questa tendenza si conferma anche dall’inaugurazione pochi mesi fa a Milano del primo showroom dell’azienda, “Black by Mixum”, un locale innovativo a due passi dai Navigli nel quale si possono sperimentare cocktail rivoluzionari, rigorosamente alla spina. Con l’ingresso in nuovi mercati e ulteriori collaborazioni strategiche all’orizzonte, l’azienda è pronta a portare l’eccellenza italiana nel mondo, rivoluzionando il concetto di mixology e ridefinendo gli standard del settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .