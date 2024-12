Forbes Small Giants arriva a Pescara: la 29esima tappa del roadshow sulle Pmi

Si è tenuta a Pescara l’ultima tappa 2024 di Small Giants, il roadshow di Forbes Italia dedicato a raccontare e valorizzare le piccole e medie imprese.

L’evento, moderato dalla giornalista di Forbes Italia Carola Desimio, si è svolto all’Aurum, storico edificio della città, un tempo distilleria produttrice del liquore Aurum. L’economia abruzzese è stata la protagonista della serata: dai distretti della cellulosa, dell’agroalimentare e della moda fino al secondo polo automotive italiano, la regione vanta un tessuto imprenditoriale ricco e in crescita.

Le tavole rotonde di Small Giants hanno messo al centro questi temi, raccontando punti di forza e sfide dell’imprenditoria abruzzese, con il supporto di grandi aziende, banche e associazioni. Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che nei saluti introduttivi ha ribadito quanto sia cruciale sostenere le Pmi del territorio, pilastri dell’economia locale. Massimo Pomilio, presidente della Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha poi preso la parola per tracciare il quadro delle Pmi regionali, sottolineando i risultati positivi nell’export e le prospettive di crescita, soprattutto nei settori della pasta, del vino e dell’automotive, ma evidenziando anche alcune criticità legate all’innovazione e alla competitività globale.

Dal capitale umano alla crescita

Il tema del capitale umano è stato al centro del primo panel, con interventi di esperti e imprenditori. Eugenio Perriello, business development associate di Willis Towers Watson, ha illustrato come il welfare aziendale possa essere una leva strategica per valorizzare le risorse umane, mentre Francesco Lunetta, avvocato dello Studio Legale Vesci, ha analizzato le difficoltà delle imprese familiari nei momenti di transizione generazionale. Tra le testimonianze aziendali, Emilio Salvatorelli, presidente di Vastarredo, ha raccontato la crescita del brand nell’arredo scolastico, e Gabriele Tammaro, amministratore delegato di Giga Composite, ha condiviso il percorso dell’azienda leader nei materiali compositi, con un focus sul contributo umano in un settore altamente tecnologico. A chiudere questa sessione, Gianvincenzo Attena, head of Sales di Digit’Ed, ha parlato dell’importanza della formazione continua per mantenere alta la competitività delle Pmi.

I protagonisti della serata:

Nella parte finale dal nome “Crescere per essere competitivi”, Nicola Catenaro, head of marketing and communication business development di Acs ha descritto la crescita esponenziale della sua azienda grazie a investimenti in qualità e sostenibilità, mentre Davide Crugnale, responsabile commercial banking customer relationship management centro Adriatico di Banca Ifis, ha fornito una panoramica sullo stato economico dell’Abruzzo, sottolineando il ruolo della banca nel supportare l’innovazione. Ferdinando Elefante, consigliere delegato Gabetti Agency e responsabile commerciale sedi territoriali di Gabetti, ha invece esplorato le opportunità del mercato immobiliare per le imprese, e Michelangelo Murano, responsabile commerciale di Blastness ha concluso con un focus sulla digitalizzazione del settore alberghiero.

Le foto della serata:

LEGGI ANCHE: Forbes Small Giants: a Roma la 28esima tappa del roadshow dedicato alle Pmi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .