Crescita rapida e rendimenti oltre il 10%: questa startup sta ridefinendo il concetto di ospitalità di lusso in Italia

Si sono conosciuti durante il loro percorso accademico triennale, per poi prendere strade diverse e accumulare esperienze in settori strategici. Pochi anni dopo, si sono ritrovati grazie ad un obiettivo condiviso: innovare il settore dell’ospitalità. Dall’unione di Riccardo Esposito, Giuseppe Lao e Mauro Ramirez è nata Homie Livings. Un sogno condiviso. Perché Homie Livings non è solo una startup: è un’idea che unisce professionalità, innovazione e una visione globale.

Ridisegnare l’ospitalità: l’idea di tre imprenditori under 30

Fondata da tre imprenditori under 30, l’azienda è nata con l’intento di ridisegnare l’esperienza dell’ospitalità attraverso una gestione impeccabile degli immobili e un approccio personalizzato nei confronti degli ospiti, offrendo un servizio di livello altissimo per il turismo internazionale, in fortissima crescita in Italia, attirando gli amanti del lusso da tutto il mondo.

Partendo dal cuore di Milano, Homie Livings ha rapidamente guadagnato terreno grazie a collaborazioni strategiche, aprendo velocemente le sue attività in tutta Italia e iniziando collaborazioni con società di investimento immobiliare e operatori del settore turistico, consolidando la sua presenza nel settore. Sbarcata anche in Sicilia nel 2022, la società ha iniziato un nuovo capitolo della sua crescita. Nel 2024, il sud-est siciliano ha registrato un incremento del 150% dei flussi turistici rispetto all’anno precedente, spingendo Homie Livings a puntare su località iconiche come Marzamemi e Noto. Qui, tra paesaggi e un patrimonio culturale unico, la società sta sviluppando progetti innovativi per valorizzare il territorio e attrarre un turismo ancora in grande crescita.

Rendimenti superiori al 10%: ora Homie Livings guarda al build-to-rent

Con la propria gestione, Homie Livings riesce a garantire ritorni altissimi ai proprietari delle abitazioni e agli investitori per cui lavora, con rendimenti medi superiori al 10% che confermano un alto livello di soddisfazione e fiducia in questo modello operativo. Ma Homie Livings non si ferma alla gestione ricettiva. La società punta a espandersi nel settore del build-to-rent, partecipando ad un progetto ambizioso che trova un alleato fondamentale in Revving, società fondata e guidata proprio da Mauro Ramirez e Ruggiero di Luggo: quest’ultimo è recentemente entrato a far parte della compagine societaria di Homie Livings apportando ulteriore valore strategico al team, con la sua esperienza trasversale. Con questa collaborazione, Homie Livings ha potuto offrire agli investitori immobiliari una gestione che genera ulteriori rendimenti grazie alla gestione turistica professionale, creando un grandissimo valore aggiunto per l’intero gruppo.

L’azienda è infatti guidata da un team di co-fondatori con delle competenze complementari, che spaziano dalla finanza alla gestione operativa. Queste abilità uniscono solidità gestionale e una visione strategica chiara, fondamentali per il successo dell’azienda. Riccardo Esposito, head of finance, laureato in Economia alla Cattolica di Milano e con un master in finance&investment banking alla Ie Business School di Madrid, ha una grande esperienza nella consulenza strategica e finanziaria. Giuseppe Lao, head of operations, laureato in Economia alla Cattolica di Milano e con un master in Management alla Bocconi, garantisce un background in marketing, gestione operativa e consulenza strategica. Mauro Ramirez, presidente del consiglio di amministrazione, ha esperienza nel team di capital markets del gruppo Gabetti, dove ha affinato competenze in analisi finanziaria e strategie di investimento.

La sinergia con Revving e le nuove opportunità nel mercato immobiliare

Proprio la partnership con Revving rappresenta una sinergia perfetta. Insieme, le due realtà stanno già esplorando opportunità per creare progetti immobiliari innovativi, pensati per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più dinamico e sofisticato. L’idea è semplice quanto rivoluzionaria: offrire agli investitori immobili dotati di una gestione turistica integrata, combinando così i vantaggi dell’investimento immobiliare con quelli dell’ospitalità professionale. Homie Livings mira ad ampliare ulteriormente la sua posizione nel settore dell’ospitalità, sviluppando strutture alberghiere di nuova concezione con un servizio esclusivo e altamente personalizzato sia per gli ospiti che per i proprietari.

L’azienda sta creando un modello ibrido innovativo che combina la privacy e la libertà degli appartamenti residenziali con i servizi tipici di un hotel, rispondendo così alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Questo approccio, che ha già dato ottimi risultati in alcune strutture, rappresenta una visione a lungo termine per la creazione di un nuovo tipo di ospitalità. Già attiva nel segmento premium dell’hospitality in Lombardia, Sicilia e Campania, Homie Livings offre soluzioni eleganti, raffinate e personalizzate, capaci di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente.

I numeri di Homie Livings

In soli due anni Homie Livings ha raggiunto oltre 40 milioni di euro di immobili in gestione e un fatturato che ha superato il milione di euro nel 2024. La società oggi punta a crescere del 200% nel 2025. Questi numeri sono anche frutto di una strategia che combina l’attenzione nella selezione degli immobili e delle regioni italiane in maggior crescita con un modello operativo incentrato sull’innovazione. Tutto firmato da tre colleghi di università che hanno trasformato un sogno in una realtà di successo: una storia che, come tutte le grandi avventure, è solo all’inizio.

