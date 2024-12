I dati sintetici: un cambio di paradigma nell’era dell’IA

L’intelligenza artificiale sta trovando applicazione in molti settori, ma la sua diffusione ha evidenziato un problema cruciale: la disponibilità di dati adeguati. Più che una carenza di dati, la sfida riguarda la loro qualità e conformità. Molti dataset, pur essendo numerosi, risultano incompleti, non rappresentativi o non conformi ai requisiti normativi. In questo contesto, i dati sintetici rappresentano una soluzione pratica per superare alcune di queste difficoltà.

Cosa sono i dati sintetici

I dati sintetici sono creati artificialmente tramite algoritmi che imitano le caratteristiche dei dati reali. Ad esempio, possono generare date di nascita simulate per completare un dataset. Questa tecnologia è particolarmente utile in settori dove i dati reali sono limitati, come quelli relativi a malattie rare o immagini tecniche specifiche. Inoltre, i dati sintetici possono ridurre il rischio di violazioni della privacy, poiché non sono collegati direttamente a persone reali.

Le nuove sfide

Per affrontare queste necessità, SAS ha acquisito la tecnologia sviluppata da Hazy, un’azienda specializzata nella generazione di dati sintetici. Questo passo consente a SAS di integrare strumenti specifici nella propria offerta per rispondere a una domanda crescente di soluzioni affidabili e conformi.

Con l’integrazione di Hazy in SAS Data Maker, le aziende, spiegano da SAS, hanno la possibilità di sfruttare i dati sintetici per simulare scenari futuri e accelerare lo sviluppo dei progetti di intelligenza artificiale. Questo si traduce in diversi vantaggi concreti. Innanzitutto, l’accesso a dataset di alta qualità diventa più rapido, consentendo di esplorare nuove applicazioni in modo efficace. Inoltre, la disponibilità immediata di dati sintetici permette di ridurre i tempi di sviluppo, rendendo i progetti più veloci e fluidi.

Un altro aspetto importante è la conformità: i dati sintetici garantiscono il rispetto delle normative e degli standard etici richiesti nei vari settori. Allo stesso tempo, eliminano i rischi legati alla privacy, poiché non sono collegabili a individui reali. Infine, anche i costi traggono beneficio da questa tecnologia, riducendo la necessità di investimenti onerosi per la raccolta e la gestione dei dati reali.

Impatto e prospettive

La possibilità di accedere a dati sintetici ampi e sicuri può semplificare lo sviluppo di modelli di IA. Tuttavia, il processo di raccolta, annotazione e protezione dei dati reali rimane oneroso e complesso. I dati sintetici offrono un’alternativa utile, eliminando il legame con dati personali e adattandosi alle esigenze di diversi settori, dalla sanità ai trasporti.

Adottare questa tecnologia può rappresentare un cambio di approccio. I dati sintetici, più che un’opzione tecnica, si stanno affermando come uno strumento strategico per affrontare le sfide legate all’uso di dati in modo più sicuro, efficiente e flessibile.

