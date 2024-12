L’impegno verso la parità di genere di Oro in Euro

Oro in Euro – BRANDVOICE | Paid program

105 dipendenti, di cui 94 donne e 11 uomini: sono questi i numeri del gruppo Oro in Euro, nato nel 2001 da un’intuizione di Nicola Laurenza, che ha rivoluzionato il modo di concepire la gioielleria in Italia attraverso un servizio innovativo volto a monetizzare l’oro in eccesso.

A descriverne con orgoglio l’impegno verso la parità di genere è Alessandra Baldissera, general e hr manager, attraverso la sua pagina LinkedIn: “Gli ultimi numeri aggiornati a ottobre ci raccontano di un incremento costante del numero di donne impiegate. Un’azienda che, fin dalle sue origini, ha sempre dato ampio spazio alle donne non solo nel reparto commerciale ma anche in quello produttivo, dove le caratteristiche intrinseche della componente femminile controbilanciano quelle maschili”.

La parità di genere per Oro in Euro

La parità di genere, prosegue la manager, va intesa quindi come motore di crescita economica e sociale e, in questo scenario, il mondo del lavoro gioca un ruolo cruciale.

A confermare questa tesi sono anche i numeri: “Secondo i dati di EIGE (European Institute for Gender Equality), un maggiore equilibrio di genere potrebbe condurre entro il 2050 a un incremento del PIL pro capite nell’Unione Europea compreso tra il 6,1% e il 9,6%, pari a un valore stimato tra 1,95 e 3,15 trilioni di euro. Inoltre, la parità di genere porterebbe alla creazione di 10,5 milioni di nuovi posti di lavoro, il 70% dei quali sarebbero occupati da donne”.

Le aziende motore di un cambiamento culturale

“Un aspetto che mi colpisce particolarmente è la tendenza, soprattutto tra le giovani donne, a sottovalutare le proprie capacità. Troppo spesso, la paura di non essere all’altezza e una dose eccessiva di autocritica rischiano di ostacolare il loro percorso. Questo fenomeno è spesso il risultato di una sovraesposizione ai giudizi, che genera insicurezza e porta molte donne a impegnarsi ancora di più per dimostrare il proprio valore”.

“Quello che mi sento di dire però è che tutte queste “criticità” esistono perché in generale le donne non sono solo dipendenti, manager o dirigenti, ma svolgono un ruolo sociale fondamentale: assistono i figli e gli anziani e il carico emotivo e mentale che accompagna questo compito è quasi sempre completamente sulle loro spalle.

A questo aspetto non si pensa così spesso, soprattutto quando si è chiamati a gestire l’organizzazione lavorativa: creare un planning di turni lavorativi cercando di trovare un bilanciamento tra le esigenze familiari e quelle aziendali è un lavoro spesso faticoso non solo dal punto di vista organizzativo ma anche emotivo. Il nostro reparto hr si occupa di questo ogni giorno, cercando di comprendere la necessità di un giusto bilanciamento tra il tempo per la famiglia e quello per il lavoro”.

Le aziende, prosegue Baldissera, devono diventare protagoniste di un cambiamento culturale, promuovendo politiche e dinamiche interne orientate alla parità.

“Nella mia esperienza con Oro in Euro Italia ho osservato come il contesto aziendale possa offrire spunti di riflessione significativi. Dal mio punto di vista, il divario generazionale è sempre stato un aspetto arricchente in Oro in Euro, ma quello che la mia esperienza mi dice è che dobbiamo tenere conto in maniera attenta delle caratteristiche di ogni generazione per favorirne non solo la crescita professionale, ma anche la perfetta integrazione aziendale”.

Un messaggio per le nuove generazioni

“Credo fermamente che il tema della parità di genere debba continuare a essere discusso fino a quando non diventerà un diritto inalienabile, integrato pienamente nella nostra società e nel mondo del lavoro.

Mi auguro che un giorno, per le generazioni future, questo argomento non rappresenti più una sfida, ma una realtà consolidata. Solo allora avremo raggiunto una nuova mentalità sociale e lavorativa, basata su pilastri di uguaglianza, inclusione e rispetto”.

Oro in Euro in Italia e all’estero

Nel 2002 l’azienda ha ampliato la propria offerta introducendo la rivendita di gioielli usati, rigenerati e garantiti, aprendo così la strada a un nuovo segmento di mercato.

La successiva espansione in Italia e all’estero (nel 2011 l’approdo in Svizzera), attraverso il franchising e lo sviluppo di negozi direzionali, ha reso Oro in Euro un punto di riferimento nel settore. Oggi la società conta 70 punti vendita, con diverse aperture in Italia, più otto in Canton Ticino.

