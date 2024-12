Il primo fondo europeo sulla longevità porta la firma di Clinique La Prairie

La salute, intesa soprattutto come benessere della persona, è un gigantesco business. Secondo il Global Wellness Economy Monitor 2024, infatti, appena pubblicato dal Global Wellness Institute (GWI), il mercato del benessere mondiale è cresciuto da 4,6 trilioni di dollari nel 2020 a 5,8 trilioni di dollari nel 2022, raggiungendo la cifra record di 6,3 trilioni di dollari alla fine del 2023.

In altre parole, una crescita annua del 9%. Rispetto al 5,75% del 2019, il wellness rappresenta oggi oltre il 6% del Pil globale, e le regioni che hanno beneficiato dei maggiori guadagni sono Nord America, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Il benessere è ormai diventato un mercato più ampio di molti mega-settori globali come l’IT, lo sport e i prodotti farmaceutici ed è più grande di oltre il 30% rispetto all’economia green.

Inoltre, entro il 2050, si prevede che la popolazione mondiale over 60 raggiungerà i 2,1 miliardi, trasformando profondamente economie, forze lavoro e sistemi sociali. Quello della longevità è dunque un tema attualissimo, con un impatto strategico sulla salute ma anche sull’economia.

Il primo fondo europeo sulla longevità

Clinique La Prairie, la più antica clinica al mondo specializzata in questo settore, ha messo a punto un veicolo di diritto lussemburghese che investe in brevetti e tecnologie che hanno come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita a lungo termine. La società ha così annunciato il lancio di un Longevity Fund, o fondo sulla longevità.

Si tratta di un’iniziativa volta a investire in aziende che scommettono su un nuovo paradigma nel panorama dell’invecchiamento, della salute e del benessere. Fondata nel 1931 dal professor Niehans, pioniere nello sviluppo della terapia cellulare, Clinique La Prairie ha oggi una reputazione internazionale come clinica medica e destinazione wellness di fama mondiale.

Situata a Montreux, sulle rive del lago di Ginevra, la clinica ha accolto negli anni celebrities, personalità della politica, attori e grandi nomi del jet set internazionale come Carla Bruni, Pablo Picasso, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Mika, Charlie Chaplin, Greta Garbo, Winston Churchill e molti altri, che hanno scoperto in questo luogo l’arte di “unlock the secret of living” ossia il segreto per una vita più lunga, più sana e più felice.

L’offerta esclusiva di Clinique La Prairie si articola in programmi di health & wellness estremamente avanzati (ed estremamente costosi) della durata di una settimana e su misura delle esigenze del cliente. Un’équipe medica di circa 50 specialisti assicura una precisione diagnostica e un supporto di altissimo livello.

Rendimento atteso del 15%

Il nuovo fondo, che partirà a inizio 2025, prende il nome di Longevity Fund by Clinique La Prairie, sarà gestito da EFG International, banca svizzera di fama internazionale quotata a Zurigo, e sarà aperto solo alla clientela istituzionale. Il fondo si concentrerà sulla promozione di progressi basati sulla scienza nella longevità. Andrà a investire in quote di minoranza di società early stage o round di serie B con una forte possibilità di rivalutazione entro 9-12 mesi e opportunità di exit dopo 3 fino a 5 anni.

Il rendimento atteso (IRR) è tra il 15 e il 20%, fa sapere a Forbes Italia la società. Dal punto di vista della tipologia di società target, sono quattro gli ambiti di interesse, gli stessi che costituiscono i pilastri della filosofia con cui opera da sempre Clinique La Prairie: medicale (tecnologie ed innovazione medicale per alzare le difese immunitarie, abbattere lo stato infiammatorio, alla base dell’invecchiamento e soprattutto del cattivo invecchiamento); nutrizione (innovazione e ricerca nello sviluppo del cibo funzionale e della neuro-nutrizione); movimento (tecnologie che creano esercizi personalizzati per ridurre le infiammazioni, rinforzando il metabolismo, la mobilità e la flessibilità, wearable); benessere (tecnologie che riducono lo stress, aumentano la salute mentale, sostengono il sonno, contribuiscono al benessere emozionale e fisico, compresi gli strumenti digitali).

Attraverso investimenti mirati, il fondo punta a colmare il divario tra le tecnologie rivoluzionarie della longevità e le loro applicazioni pratiche nel mondo reale, dedicando risorse per rendere queste innovazioni accessibili a coloro che le cercano.

Simone Gibertoni, a capo di Clinique La Prairie, racconta a Forbes Italia: “La scienza della longevità è oggi un trend mondiale. Da oltre 90 anni siamo pionieri in questo settore e possiamo vantare quasi un secolo di esperienza, ricerca e innovazione continua. Questo fondo segna una nuova pietra miliare per l’ecosistema di Clinique La Prairie e dimostra il nostro impegno nel far progredire la cultura della longevità. Vogliamo che fondo sia considerato come un epicentro per tutti progetti futuri e le nuove scoperte scientifiche”.

