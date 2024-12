Le destinazioni da visitare nel 2025 secondo Forbes Travel Guide

Dalle tranquille spiagge delle Maldive ai paesaggi del Bhutan, ecco le destinazioni selezionate da Forbes nella sua Travel Guide, che meritano un viaggio nel 2025.

New Orleans

Il 9 febbraio 2025 la città si prepara a ospitare il Super Bowl LIX, 59esima edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League. Per l’occasione, lo stadio Caesars Superdome è stato ristrutturato.

Per quanto riguarda la scena gastronomica, da un lato ci sono i classici Commander’s Palace e Antoine’s, dall’altro new entry come Acamaya (frutti di mare messicani), Dakar NOLA (creolo-senegalese) e 34 Restaurant and Bar (ode alle radici portoghesi).

Bhutan

Celebre per i suoi monasteri e fortezze, questo Paese dell’Asia meridionale potrebbe risultare minuscolo (è un po’ più grande del Maryland), ma sta facendo grandi passi avanti in termini di benessere e conservazione. Si tratta, infatti, del primo Paese al mondo a emissioni negative di carbonio.

Bhutan è quindi il posto giusto per i viaggiatori attenti all’ambiente che vogliono esplorare le meraviglie naturali delle montagne e una cultura vibrante. Punakha River Lodge ha aperto nel 2023 e offre, ad esempio, escursioni a piedi, in bicicletta, avventure di rafting ed escursioni in luoghi sacri come Khamsum Yulley Namgyal Chorten.

Monaco

Monaco può essere conosciuta per il suo casinò glamour e l’esaltante Gran Premio, ma anche se è il secondo Paese più piccolo del mondo (dopo Città del Vaticano) Monaco offre diverse chicche.

Monaco, ad esempio, è sede di uno degli acquari più antichi del mondo, di un festival jazz annuale e di una scena di spiaggia glamour. Il principato è anche una destinazione culinaria con ristoranti di chef leggendari, tra cui Le Louis XV di Alain Ducasse e Pavyllon Monte-Carlo di Yannick Alléno (uno dei locali più gettonati è il nuovo arrivato Amazónico, il cui tetto si affaccia sul casinò).

Riviera di Atene

I viaggi sono in piena espansione tra le isole greche, dove le folle si riversano sia nei luoghi più noti (Santorini e Mykonos) sia in quelli meno noti (Naxos e Ios). Nel suo periodo di massimo splendore negli anni ’50, la Riviera di Atene ha attirato nomi illustri come Frank Sinatra e Jackie Onassis nei suoi famosi beach club e sulle sue coste baciate dal sole.

Oggi, la zona è pronta per una rinascita, e il merito va all’apertura di lussuose proprietà come il Four Seasons Astir Palace Hotel Athens a cinque stelle e One&Only Aesthesis.

Asheville, Carolina del Nord

L’uragano Helene ha colpito la Carolina del Nord a settembre, causando almeno 53 miliardi di dollari di danni. L’attrazione più famosa di Ashville? La tenuta di 8mila acri Biltmore Estate, simile a un castello, e la sua locanda a quattro stelle.

Gita consigliata: la natura pittoresca della Blue Ridge Parkway in auto, a piedi o in bicicletta.

Amsterdam

La capitale dei Paesi Bassi raggiungerà il suo 750° anniversario il 27 ottobre. Via libera quindi a feste, festival, concerti e mostre d’arte. Tra questi Sail Amsterdam, la cui decima edizione si svolgerà ad agosto 2025.

La società Rosewood debutterà poi con il suo primo hotel nel Paese nello storico palazzo del Palazzo di Giustizia lungo lo scenografico Prinsengracht (“Canale del Principe”), mentre Mandarin Oriental ha in programma di rilevare il Conservatorio per rinnovarlo.

Longboat Key, Florida

Questa tranquilla isola barriera al largo della costa di Sarasota ospita 12 miglia di spiagge di soffice sabbia bianca, acque turchesi e riserve naturali.

La punta di diamante è l’apertura del The St. Regis Longboat Key Resort, l’unico hotel del marchio a debuttare negli Stati Uniti nel 2024 e il più grande sviluppo sull’isola negli ultimi 50 anni.

L’hotel sulla spiaggia dispone di oltre una mezza dozzina di ristoranti, una spa di 20mila piedi quadrati e una laguna per gli amanti dello snorkeling con 40 razze e 2.800 pesci di barriera locali.

Marocco

Mentre il Marocco si prepara per la Coppa del Mondo FIFA del 2030, la nazione nordafricana sta vivendo una fase di grande crescita alberghiera.

Il cinque stelle Royal Mansour Marrakech si è ampliato e ha aggiunto proprietà a Casablanca e Tamuda Bay nel 2024. Altre recenti aperture includono The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam e Four Seasons Hotel Rabat. Nel 2025 arriveranno nuove proprietà: Waldorf Astoria atterrerà a Rabat e una proprietà LXR Hotels & Resorts a Casablanca.

Santa Monica, California

Il suo molo e la ruota panoramica (la prima al mondo a essere alimentata da energia solare) hanno reso famosa la città balneare della California meridionale, che nel 2025 raggiunge il suo 150esimo anniversario.

Il lussuoso Regent Santa Monica Beach ha recentemente debuttato con il ristorante egiziano-mediterraneo Orla dello chef Michael Mina e la prima spa della costa occidentale di Guerlain.

Sumba, Indonesia

Se secondo il Global Wellness Institute, il turismo del benessere cresce del 16,6% all’anno, l’isola indonesiana di Sumba, (50 minuti di volo da Bali) è la destinazione ideale.

NIHI Sumba utilizza lo sfondo di savane, colline calcaree, risaie e giungla per il suo nuovo programma Wild Wellness che collega gli ospiti con la natura circostante. L’hotel boutique utilizza la sua mandria di cavalli (che nuota con gli ospiti nell’oceano) per la terapia equina e uno Spa Safari che include un’escursione a una scogliera per trattamenti con vista sull’acqua.

Le Maldive

Con un arcipelago con 1.192 isole coralline nell’Oceano Indiano, le Maldive sono la meta perfetta per una vacanza da sogno.

L’aeroporto internazionale di Velana a Malé completerà la sua ristrutturazione nel 2025 con un nuovo terminal passeggeri, una pista e un terminal per idrovolanti.

In termini di ospitalità, da segnare il cinque stelle Joali Being, e il cinque stelle Velaa Private Island, che ha recentemente inaugurato il Velaa Wellbeing Village con un centro per servizi ayurvedici, osteopatici e medici, uno studio di Pilates e yoga, un ristorante.

Brisbane, Australia

La terza città più grande dell’Australia è perfetta per i viaggiatori che amano cultura e cucina. La capitale del Queensland funge anche da capitale sportiva del Paese e ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2032.

Anche se qui puoi assistere a partite di rugby e cricket e ad altri eventi sportivi, il clima subtropicale e le bellezze naturali rendono Brisbane un luogo ideale per partecipare alle avventure all’aria aperta. Vai in kayak lungo il fiume Brisbane o fai un’escursione nella foresta pluviale del Parco Nazionale D’Aguilar. Oppure scendi in corda doppia lungo scogliere risalenti a 20 milioni di anni fa a Kangaroo Point.

